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Реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году - РИА Новости, 10.09.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
15:29 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/kamchatka-1895345733.html
Реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году
Реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году - РИА Новости, 10.09.2023
Реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году
Реализация мастер-плана по застройке Петропавловска-Камчатского, утвержденного президентом, начнется в 2024 году, сообщил по итогам подписания соответствующего... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:29
2023-09-10T15:29
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
владивосток
владимир солодов
руслан байсаров
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Реализация мастер-плана по застройке Петропавловска-Камчатского, утвержденного президентом, начнется в 2024 году, сообщил по итогам подписания соответствующего соглашения на полях Восточного экономического форума губернатор региона Владимир Солодов. "В первую очередь хочу поблагодарить наших партнёров. Слаженная работа позволила нам дойти до конкретики в реализации главного проекта мастер-плана Петропавловска-Камчатского, который был утверждён президентом. Год прошел, и сегодня мы готовы заключать соглашение, которое на принципе концессии позволит в ближайшие годы реализовать самый масштабный в сфере градостроительства проект на Камчатке. Общественный центр станет точкой притяжения, магнитом и одновременно запустит перезагрузку всего города", - отметил Владимир Солодов в своем телеграм-канале. Подписи под соглашением поставили председатель совета директоров АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров и первый вице-президент АО "Газпромбанк" Павел Бруссер. Новый общественный центр расположится рядом с Театральной площадью у подножия Никольской сопки. Общая площадь зданий, согласно проекту, составит около 10 тысяч квадратных метров. Также планируется благоустройство прилегающей территории, в том числе набережной Авачинской бухты. С учетом этого площадь всего комплекса застройки составит около 36 тысяч квадратных метров. "Планируем создать современное многофункциональное городское пространство с множеством возможностей для жителей и гостей региона. На берегу Авачинской бухты будет обустроена центральная площадь, где появятся специально выделенные зоны для комфортного отдыха, образования и проведения культурных и деловых мероприятий. Новый объект городской инфраструктуры станет центром притяжения и значительно увеличит туристический потенциал региона", - сказал заместитель генерального директора АО "Бамтоннельстрой-Мост" Александр Козаренко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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камчатка, петропавловск-камчатский, владивосток, владимир солодов, руслан байсаров, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Владимир Солодов, Руслан Байсаров, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году

Солодов: реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Реализация мастер-плана по застройке Петропавловска-Камчатского, утвержденного президентом, начнется в 2024 году, сообщил по итогам подписания соответствующего соглашения на полях Восточного экономического форума губернатор региона Владимир Солодов.
"В первую очередь хочу поблагодарить наших партнёров. Слаженная работа позволила нам дойти до конкретики в реализации главного проекта мастер-плана Петропавловска-Камчатского, который был утверждён президентом. Год прошел, и сегодня мы готовы заключать соглашение, которое на принципе концессии позволит в ближайшие годы реализовать самый масштабный в сфере градостроительства проект на Камчатке. Общественный центр станет точкой притяжения, магнитом и одновременно запустит перезагрузку всего города", - отметил Владимир Солодов в своем телеграм-канале.
Подписи под соглашением поставили председатель совета директоров АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров и первый вице-президент АО "Газпромбанк" Павел Бруссер.
Новый общественный центр расположится рядом с Театральной площадью у подножия Никольской сопки. Общая площадь зданий, согласно проекту, составит около 10 тысяч квадратных метров. Также планируется благоустройство прилегающей территории, в том числе набережной Авачинской бухты. С учетом этого площадь всего комплекса застройки составит около 36 тысяч квадратных метров.
"Планируем создать современное многофункциональное городское пространство с множеством возможностей для жителей и гостей региона. На берегу Авачинской бухты будет обустроена центральная площадь, где появятся специально выделенные зоны для комфортного отдыха, образования и проведения культурных и деловых мероприятий. Новый объект городской инфраструктуры станет центром притяжения и значительно увеличит туристический потенциал региона", - сказал заместитель генерального директора АО "Бамтоннельстрой-Мост" Александр Козаренко.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Артисты выступают в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

Журналисты Sky News на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
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4 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

Учебный фрегат Паллада участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

Стенд компании РусГидро на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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9 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

Стенд компании Новатэк на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

Девушки в национальных костюмах на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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12 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

Участницы на стенде Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 20

Деловая программа в этом году включает свыше 90 мероприятий по актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Во Владивостоке в первый день форума сохраняется пасмурная, но теплая погода.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 20

Изначально ВЭФ был учрежден указом Владимира Путина в 2015 году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото — учебный фрегат "Паллада" участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 20

На форуме пройдет более 400 выступлений спикеров, посвященных анализу изменений в мире и оценке глобальной экономики.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Компания "РусГидро" представила экспозицию на форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

В прошлом году на ВЭФ было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Среди разработок, представленных на ВЭФ-2023, были концепты умной одежды, в которую нарядили одного из роботов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 20

В рамках ВЭФ-2023 пройдет более 120 мероприятий в разных тематических блоках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди таких блоков выделили "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" и "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Гостей ВЭФ встречают в национальных костюмах.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Главной темой форума выбрали концепт "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 20

В этом году на ВЭФ ожидают участников из 50 стран.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Самые многочисленные делегации приезжают из Китая, Индии, Мьянмы, Монголии и Лаоса.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

Особое внимание организаторы форума уделили бизнес-диалогам.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 20

В рамках проекта Urban Hub гости форума обсудят комплексное развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

В последний день форума 13 сентября молодежь сможет обсудить с международными экспертами аспекты развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
18 из 20

После окончания ВЭФ выставку "Улица Дальнего Востока" откроют для посетителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
Камчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладивостокВладимир СолодовРуслан БайсаровДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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