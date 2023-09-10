https://ria.ru/20230910/kamchatka-1895345733.html

Реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году

Реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году - РИА Новости, 10.09.2023

Реализация мастер-плана столицы Камчатки начнется в 2024 году

Реализация мастер-плана по застройке Петропавловска-Камчатского, утвержденного президентом, начнется в 2024 году, сообщил по итогам подписания соответствующего... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:29

2023-09-10T15:29

2023-09-10T15:29

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

владивосток

владимир солодов

руслан байсаров

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Реализация мастер-плана по застройке Петропавловска-Камчатского, утвержденного президентом, начнется в 2024 году, сообщил по итогам подписания соответствующего соглашения на полях Восточного экономического форума губернатор региона Владимир Солодов. "В первую очередь хочу поблагодарить наших партнёров. Слаженная работа позволила нам дойти до конкретики в реализации главного проекта мастер-плана Петропавловска-Камчатского, который был утверждён президентом. Год прошел, и сегодня мы готовы заключать соглашение, которое на принципе концессии позволит в ближайшие годы реализовать самый масштабный в сфере градостроительства проект на Камчатке. Общественный центр станет точкой притяжения, магнитом и одновременно запустит перезагрузку всего города", - отметил Владимир Солодов в своем телеграм-канале. Подписи под соглашением поставили председатель совета директоров АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров и первый вице-президент АО "Газпромбанк" Павел Бруссер. Новый общественный центр расположится рядом с Театральной площадью у подножия Никольской сопки. Общая площадь зданий, согласно проекту, составит около 10 тысяч квадратных метров. Также планируется благоустройство прилегающей территории, в том числе набережной Авачинской бухты. С учетом этого площадь всего комплекса застройки составит около 36 тысяч квадратных метров. "Планируем создать современное многофункциональное городское пространство с множеством возможностей для жителей и гостей региона. На берегу Авачинской бухты будет обустроена центральная площадь, где появятся специально выделенные зоны для комфортного отдыха, образования и проведения культурных и деловых мероприятий. Новый объект городской инфраструктуры станет центром притяжения и значительно увеличит туристический потенциал региона", - сказал заместитель генерального директора АО "Бамтоннельстрой-Мост" Александр Козаренко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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камчатка, петропавловск-камчатский, владивосток, владимир солодов, руслан байсаров, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023