https://ria.ru/20230910/estoniya-1895401083.html

В Эстонии русскоязычного политика избрали лидером Центристской партии

В Эстонии русскоязычного политика избрали лидером Центристской партии - РИА Новости, 10.09.2023

В Эстонии русскоязычного политика избрали лидером Центристской партии

Русскоязычный политик, мэр Таллина Михаил Кылварт в воскресенье избран новым лидером крупнейшей в Эстонии Центристской партии на внеочередном съезде, который... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:40

2023-09-10T20:40

2023-09-10T20:40

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен - РИА Новости. Русскоязычный политик, мэр Таллина Михаил Кылварт в воскресенье избран новым лидером крупнейшей в Эстонии Центристской партии на внеочередном съезде, который прошел в городе Пайде, ведущие эстонские СМИ вели видео и текстовые трансляции наиболее интересных фрагментов съезда. На пост председателя партии баллотировались Михаил Кылварт и глава парламентской фракции центристов Танель Кийк. Прежний лидер партии, экс-премьер Юри Ратас решил не переизбираться. Кылварт получил 543 голоса в свою поддержку. За Кийка проголосовали 489 человек. Всего голосовали 1046 делегатов, 14 бюллетеней были признаны недействительными. На съезде также были избраны новые члены правления партии, члены ревизионной комиссии и председатель суда чести. Решение провести внеочередной съезд и выбрать новое партийное руководство, во многом обусловлено результатами выборов в парламент, которые прошли 5 марта. По итогам выборов, центристы получили всего 16 мандатов, что на десять меньше, чем на прошлых выборах, и остались в оппозиции. Центристская партия является крупнейшей политической силой в Эстонии, в состав партии входят более 13 тысяч человек. За нее традиционно голосовало большинство русскоговорящих избирателей, поскольку ранее центристы выступали за улучшение отношений с Россией, за поддержку образования на русском языке и выдвигали на руководящие должности в Таллине русскоязычных политиков. Как отмечают местные политологи, после начала событий на Украине руководство партии осудило действия России, что снизило поддержку русскоязычного электората. Также рейтинг центристов упал после переноса памятника - танка Т-34 в Нарве. В августе прошлого года танк был снят с постамента и перевезен в Эстонский военный музей в Виймси под Таллином. что вызвало недовольство местных жителей, которые считают, что нарвские центристы ничего не сделали для его защиты.

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

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в мире, эстония, таллин, россия, юри ратас, т-34