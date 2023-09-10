https://ria.ru/20230910/drg-1895366992.html

В приграничье поразили более 60 украинских ДРГ, заявили в Совбезе

В приграничье поразили более 60 украинских ДРГ, заявили в Совбезе - РИА Новости, 10.09.2023

В приграничье поразили более 60 украинских ДРГ, заявили в Совбезе

Свыше 60 украинских диверсионно-террористических групп к настоящему времени выявлено и уничтожено в новых регионах и российском приграничье, пресечены пять... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:07

2023-09-10T17:07

2023-09-10T17:34

брянская область

россия

юрий коков

безопасность

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Свыше 60 украинских диверсионно-террористических групп к настоящему времени выявлено и уничтожено в новых регионах и российском приграничье, пресечены пять крупных вооруженных нападений на Белгородскую и Брянскую области, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. "В новых регионах и российском приграничье обнаружено и ликвидировано более 60 диверсионно-террористических групп", - сказал Коков в интервью "Российской газете". "Пресечены пять крупных вооруженных нападений на территорию Белгородской и Брянской областей", - добавил он.

https://ria.ru/20230831/rosgvardiya-1893379389.html

брянская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, россия, юрий коков, безопасность