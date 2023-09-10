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В приграничье поразили более 60 украинских ДРГ, заявили в Совбезе - РИА Новости, 10.09.2023
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17:07 10.09.2023 (обновлено: 17:34 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/drg-1895366992.html
В приграничье поразили более 60 украинских ДРГ, заявили в Совбезе
В приграничье поразили более 60 украинских ДРГ, заявили в Совбезе - РИА Новости, 10.09.2023
В приграничье поразили более 60 украинских ДРГ, заявили в Совбезе
Свыше 60 украинских диверсионно-террористических групп к настоящему времени выявлено и уничтожено в новых регионах и российском приграничье, пресечены пять... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:07
2023-09-10T17:34
брянская область
россия
юрий коков
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Свыше 60 украинских диверсионно-террористических групп к настоящему времени выявлено и уничтожено в новых регионах и российском приграничье, пресечены пять крупных вооруженных нападений на Белгородскую и Брянскую области, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. "В новых регионах и российском приграничье обнаружено и ликвидировано более 60 диверсионно-террористических групп", - сказал Коков в интервью "Российской газете". "Пресечены пять крупных вооруженных нападений на территорию Белгородской и Брянской областей", - добавил он.
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брянская область
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брянская область, россия, юрий коков, безопасность
Брянская область, Россия, Юрий Коков, Безопасность
В приграничье поразили более 60 украинских ДРГ, заявили в Совбезе

Совбез: в новых регионах и приграничье уничтожили более 60 украинских ДРГ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Свыше 60 украинских диверсионно-террористических групп к настоящему времени выявлено и уничтожено в новых регионах и российском приграничье, пресечены пять крупных вооруженных нападений на Белгородскую и Брянскую области, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
"В новых регионах и российском приграничье обнаружено и ликвидировано более 60 диверсионно-террористических групп", - сказал Коков в интервью "Российской газете".
"Пресечены пять крупных вооруженных нападений на территорию Белгородской и Брянской областей", - добавил он.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Брянской области двое росгвардейцев пострадали в бою с диверсантами
31 августа, 13:30
 
Брянская областьРоссияЮрий КоковБезопасность
 
 
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