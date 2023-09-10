https://ria.ru/20230910/braziliya-1895269594.html

Президент Бразилии заявил о намерении лично посетить саммит БРИКС в России

Президент Бразилии заявил о намерении лично посетить саммит БРИКС в России - РИА Новости, 10.09.2023

Президент Бразилии заявил о намерении лично посетить саммит БРИКС в России

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен лично посетить саммит БРИКС в России в следующем году и пригласить президента РФ Владимира... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T06:55

2023-09-10T06:55

2023-09-10T06:55

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индия

владимир путин

луис инасиу лула да силва

мария львова-белова

в мире

международный уголовный суд

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен лично посетить саммит БРИКС в России в следующем году и пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G20, который должен пройти в Бразилии. "Он (Путин - ред.) будет приглашен, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит в БРИКС в России", - заявил бразильский президент в интервью индийскому телеканалу Firstpost, отметив, что, по его мнению, лидеры Индии, КНР, ЮАР, Саудовской Аравии и других стран блока также посетят Россию для участия в саммите. Лула да Силва добавил, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он является президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС). Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.

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россия, бразилия, индия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, мария львова-белова, в мире, международный уголовный суд, большая двадцатка, брикс