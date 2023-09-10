Президент Бразилии заявил о намерении лично посетить саммит БРИКС в России
Луис Инасиу Лула да Силва заявил о желании лично посетить саммит БРИКС в России
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен лично посетить саммит БРИКС в России в следующем году и пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G20, который должен пройти в Бразилии.
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"Он (Путин - ред.) будет приглашен, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии. Я приеду на саммит в БРИКС в России", - заявил бразильский президент в интервью индийскому телеканалу Firstpost, отметив, что, по его мнению, лидеры Индии, КНР, ЮАР, Саудовской Аравии и других стран блока также посетят Россию для участия в саммите.
Лула да Силва добавил, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он является президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС).
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.