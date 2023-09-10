https://ria.ru/20230910/bayden-1895373404.html
Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая
Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая - РИА Новости, 10.09.2023
Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая
Президент США Джо Байден заявил, что не ставит своей задачей сдерживать Китай, однако выступает за выстраивание предсказуемых отношений с этой страной. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:45
2023-09-10T17:45
2023-09-10T17:45
в мире
китай
джо байден
саммит g20
си цзиньпин
сша
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ставит своей задачей сдерживать Китай, однако выступает за выстраивание предсказуемых отношений с этой страной. "Данная поездка была в меньшей степени сфокусирована на сдерживании Китая. Я не испытываю желания сдерживать Китай. Я лишь хочу, чтобы мы выстраивали отношения предсказуемым образом, и каждый из нас понимал, как обстоят дела", - сказал Байден на пресс-конференции во Вьетнаме, состоявшейся по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Американский лидер подчеркнул, что искренен в своем стремлении наладить отношения с Китаем. При этом Байден выступил с утверждением, что Пекин пытается "менять правила игры" в торговле и других сферах. Говоря о своем китайском визави – председателе Си Цзиньпине – президент США в очередной раз допустил оговорку, назвав лидера КНР "премьер-министром". Однако впоследствии, осознав свою ошибку, Байден упомянул его лишь по фамилии.
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в мире, китай, джо байден, саммит g20, си цзиньпин, сша
В мире, Китай, Джо Байден, Саммит G20, Си Цзиньпин, США
Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая
Президент США Байден заявил, что не ставит своей задачей сдерживать Китай