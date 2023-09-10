Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/bayden-1895373404.html
Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая
Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая - РИА Новости, 10.09.2023
Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая
Президент США Джо Байден заявил, что не ставит своей задачей сдерживать Китай, однако выступает за выстраивание предсказуемых отношений с этой страной. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:45
2023-09-10T17:45
в мире
китай
джо байден
саммит g20
си цзиньпин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893260788_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_b865e88ec89ca0f61f3b12de81bb4653.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ставит своей задачей сдерживать Китай, однако выступает за выстраивание предсказуемых отношений с этой страной. "Данная поездка была в меньшей степени сфокусирована на сдерживании Китая. Я не испытываю желания сдерживать Китай. Я лишь хочу, чтобы мы выстраивали отношения предсказуемым образом, и каждый из нас понимал, как обстоят дела", - сказал Байден на пресс-конференции во Вьетнаме, состоявшейся по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Американский лидер подчеркнул, что искренен в своем стремлении наладить отношения с Китаем. При этом Байден выступил с утверждением, что Пекин пытается "менять правила игры" в торговле и других сферах. Говоря о своем китайском визави – председателе Си Цзиньпине – президент США в очередной раз допустил оговорку, назвав лидера КНР "премьер-министром". Однако впоследствии, осознав свою ошибку, Байден упомянул его лишь по фамилии.
https://ria.ru/20230812/bayden-1889626874.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893260788_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e0478fb60bcd8055da3a2b1d6eb0deeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, джо байден, саммит g20, си цзиньпин, сша
В мире, Китай, Джо Байден, Саммит G20, Си Цзиньпин, США
Байден заявил, что не стремится к сдерживанию Китая

Президент США Байден заявил, что не ставит своей задачей сдерживать Китай

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не ставит своей задачей сдерживать Китай, однако выступает за выстраивание предсказуемых отношений с этой страной.
«
"Данная поездка была в меньшей степени сфокусирована на сдерживании Китая. Я не испытываю желания сдерживать Китай. Я лишь хочу, чтобы мы выстраивали отношения предсказуемым образом, и каждый из нас понимал, как обстоят дела", - сказал Байден на пресс-конференции во Вьетнаме, состоявшейся по итогам саммита G20 в Нью-Дели.
Американский лидер подчеркнул, что искренен в своем стремлении наладить отношения с Китаем. При этом Байден выступил с утверждением, что Пекин пытается "менять правила игры" в торговле и других сферах.
Говоря о своем китайском визави – председателе Си Цзиньпине – президент США в очередной раз допустил оговорку, назвав лидера КНР "премьер-министром". Однако впоследствии, осознав свою ошибку, Байден упомянул его лишь по фамилии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Байден нашел в Китае бомбу замедленного действия
12 августа, 08:00
 
В миреКитайДжо БайденСаммит G20Си ЦзиньпинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала