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В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди - РИА Новости, 10.09.2023
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12:19 10.09.2023 (обновлено: 12:27 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/arest-1895310830.html
В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди
В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди - РИА Новости, 10.09.2023
В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди
Курский суд отправил на 2 месяца под домашний арест владельца торговой точки с шаурмой, которой отравились 22 человека, сообщили в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:19
2023-09-10T12:27
происшествия
курская область
курск
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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Курский суд отправил на 2 месяца под домашний арест владельца торговой точки с шаурмой, которой отравились 22 человека, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области."Ленинский районный суд Курска избрал Фаёзову, владельцу киоска, домашний арест сроком на 2 месяца", - говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны в пятницу сотрудниками СК в рамках расследования массового отравления шаурмой во Льгове Курской области. По информации министерства здравоохранения Курской области, 22 человека обратились за помощью, в том числе восемь детей и подростков. Одна из отравившихся - 23-летняя девушка - умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
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происшествия, курская область, курск
Происшествия, Курская область, Курск
В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди

В Курске дали домашний арест владельцу точки с шаурмой, где отравились люди

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Курский суд отправил на 2 месяца под домашний арест владельца торговой точки с шаурмой, которой отравились 22 человека, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
"Ленинский районный суд Курска избрал Фаёзову, владельцу киоска, домашний арест сроком на 2 месяца", - говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.
Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны в пятницу сотрудниками СК в рамках расследования массового отравления шаурмой во Льгове Курской области. По информации министерства здравоохранения Курской области, 22 человека обратились за помощью, в том числе восемь детей и подростков. Одна из отравившихся - 23-летняя девушка - умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
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