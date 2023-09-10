https://ria.ru/20230910/arest-1895310830.html
В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди
В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди - РИА Новости, 10.09.2023
В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди
Курский суд отправил на 2 месяца под домашний арест владельца торговой точки с шаурмой, которой отравились 22 человека, сообщили в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:19
2023-09-10T12:19
2023-09-10T12:27
происшествия
курская область
курск
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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Курский суд отправил на 2 месяца под домашний арест владельца торговой точки с шаурмой, которой отравились 22 человека, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области."Ленинский районный суд Курска избрал Фаёзову, владельцу киоска, домашний арест сроком на 2 месяца", - говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны в пятницу сотрудниками СК в рамках расследования массового отравления шаурмой во Льгове Курской области. По информации министерства здравоохранения Курской области, 22 человека обратились за помощью, в том числе восемь детей и подростков. Одна из отравившихся - 23-летняя девушка - умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
https://ria.ru/20230909/gosduma-1895225670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, курск
Происшествия, Курская область, Курск
В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди
В Курске дали домашний арест владельцу точки с шаурмой, где отравились люди