https://ria.ru/20230910/afrika-1895355697.html

Африканский союз станет голосом континента в G20, заявил МИД ЮАР

Африканский союз станет голосом континента в G20, заявил МИД ЮАР - РИА Новости, 10.09.2023

Африканский союз станет голосом континента в G20, заявил МИД ЮАР

Африканский союз станет голосом континента в G20, заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:15

2023-09-10T16:15

2023-09-10T16:15

в мире

юар

индия

африка

нарендра моди

наледи пандор

большая двадцатка

африканский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184669_0:61:3223:1874_1920x0_80_0_0_5963e69c737e58179d143ac156b10b5b.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Африканский союз станет голосом континента в G20, заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии первой сессии саммита G20 сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20. "Именно Африканский союз станет голосом континента... Я надеюсь, что Африканский союз обеспечит упорядоченную представленность голоса Африки в G20", - заявила Пандор. Она также назвала вступление Афросоюза в G20 "чудесной возможностью". "Присутствие в таком объединении дает возможность заручиться поддержкой в усилиях по развитию и обеспечить понимание того, чего вы пытаетесь достичь, а также предоставляет пространство для получения совета", - добавила Пандор. Ранее глава Афрокомиссии Муса Факи Махамат заявил, что членство Африканского союза в G20 создаст основу для того, чтобы африканский континент вносил "эффективный вклад" в решение глобальных проблем.

https://ria.ru/20230910/deklaratsiya-1895342854.html

юар

индия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, индия, африка, нарендра моди, наледи пандор, большая двадцатка, африканский союз