https://ria.ru/20230910/afrika-1895355697.html
Африканский союз станет голосом континента в G20, заявил МИД ЮАР
Африканский союз станет голосом континента в G20, заявил МИД ЮАР - РИА Новости, 10.09.2023
Африканский союз станет голосом континента в G20, заявил МИД ЮАР
Африканский союз станет голосом континента в G20, заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:15
2023-09-10T16:15
2023-09-10T16:15
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нарендра моди
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Африканский союз станет голосом континента в G20, заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии первой сессии саммита G20 сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20. "Именно Африканский союз станет голосом континента... Я надеюсь, что Африканский союз обеспечит упорядоченную представленность голоса Африки в G20", - заявила Пандор. Она также назвала вступление Афросоюза в G20 "чудесной возможностью". "Присутствие в таком объединении дает возможность заручиться поддержкой в усилиях по развитию и обеспечить понимание того, чего вы пытаетесь достичь, а также предоставляет пространство для получения совета", - добавила Пандор. Ранее глава Афрокомиссии Муса Факи Махамат заявил, что членство Африканского союза в G20 создаст основу для того, чтобы африканский континент вносил "эффективный вклад" в решение глобальных проблем.
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в мире, юар, индия, африка, нарендра моди, наледи пандор, большая двадцатка, африканский союз
В мире, ЮАР, Индия, Африка, Нарендра Моди, Наледи Пандор, Большая двадцатка, Африканский союз
Африканский союз станет голосом континента в G20, заявил МИД ЮАР
Глава МИД ЮАР Пандор: африканский союз станет голосом континента в G20
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Африканский союз станет голосом континента в G20, заявила министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди
на открытии первой сессии саммита G20 сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20.
"Именно Африканский союз станет голосом континента... Я надеюсь, что Африканский союз обеспечит упорядоченную представленность голоса Африки
в G20", - заявила Пандор.
Она также назвала вступление Афросоюза в G20 "чудесной возможностью".
"Присутствие в таком объединении дает возможность заручиться поддержкой в усилиях по развитию и обеспечить понимание того, чего вы пытаетесь достичь, а также предоставляет пространство для получения совета", - добавила Пандор.
Ранее глава Афрокомиссии Муса Факи Махамат заявил, что членство Африканского союза в G20 создаст основу для того, чтобы африканский континент вносил "эффективный вклад" в решение глобальных проблем.
В Совфеде прокомментировали декларацию G20