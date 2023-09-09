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Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 18 процентов - РИА Новости, 09.09.2023
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17:03 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/yavka-1895212377.html
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 18 процентов
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 18 процентов - РИА Новости, 09.09.2023
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 18 процентов
Явка на выборах губернатора Новосибирской области по итогам двух из трех дней голосования составила 18,45%, сообщает в субботу областной избирком. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:03
2023-09-09T17:03
единый день голосования в россии — 2023
новосибирская область
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области по итогам двух из трех дней голосования составила 18,45%, сообщает в субботу областной избирком. "В 20.00 часов в Новосибирской области закрылись избирательные участки. За два дня голосования явка составила 18,45%, проголосовали 385 554 избирателя (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении. По данным регионального Центра общественного наблюдения за ходом выборов, процесс голосования проходит спокойно, значимых замечаний не поступало. На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентября 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%. На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них свыше половины – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование проходит с 8 по 10 сентября.
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единый день голосования в россии — 2023, новосибирская область, андрей травников
Единый день голосования в России — 2023, Новосибирская область, Андрей Травников
Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 18 процентов

Явка на выборах новосибирского губернатора за два дня составила 18,45 процента

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске
Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области по итогам двух из трех дней голосования составила 18,45%, сообщает в субботу областной избирком.
"В 20.00 часов в Новосибирской области закрылись избирательные участки. За два дня голосования явка составила 18,45%, проголосовали 385 554 избирателя (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении.
По данным регионального Центра общественного наблюдения за ходом выборов, процесс голосования проходит спокойно, значимых замечаний не поступало.
На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентября 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%.
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На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду").
В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них свыше половины – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование проходит с 8 по 10 сентября.
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