https://ria.ru/20230909/yavka-1895212377.html

Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 18 процентов

Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 18 процентов - РИА Новости, 09.09.2023

Явка на выборах новосибирского губернатора превысила 18 процентов

Явка на выборах губернатора Новосибирской области по итогам двух из трех дней голосования составила 18,45%, сообщает в субботу областной избирком. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:03

2023-09-09T17:03

2023-09-09T17:03

единый день голосования в россии — 2023

новосибирская область

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Новосибирской области по итогам двух из трех дней голосования составила 18,45%, сообщает в субботу областной избирком. "В 20.00 часов в Новосибирской области закрылись избирательные участки. За два дня голосования явка составила 18,45%, проголосовали 385 554 избирателя (без учета дистанционного голосования)", - говорится в сообщении. По данным регионального Центра общественного наблюдения за ходом выборов, процесс голосования проходит спокойно, значимых замечаний не поступало. На прошлых выборах губернатора Новосибирской области, которые проходили в один день 9 сентября 2018 года, явка избирателей в целом составила 29,52%. На пост губернатора Новосибирской области претендуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия"), депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР) и бизнесмен Владислав Плотников ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). В регионе зарегистрировано более 2,174 миллиона избирателей, из них свыше половины – в Новосибирске. Для голосования открылись 1804 постоянных избирательных участков и девять участков в местах временного пребывания избирателей. Голосование проходит с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895204961.html

новосибирская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, новосибирская область, андрей травников