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В двух чукотских селах на выборах проголосовали сто процентов избирателей

В двух чукотских селах на выборах проголосовали сто процентов избирателей - РИА Новости, 09.09.2023

В двух чукотских селах на выборах проголосовали сто процентов избирателей

Два села на Чукотке показали явку в 100% на выборах губернатора региона во второй день голосования, сообщает правительство автономного округа. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:53

2023-09-09T15:53

2023-09-09T15:53

политика

чукотка

россия

эгвекинот

владислав кузнецов

роман копин

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Два села на Чукотке показали явку в 100% на выборах губернатора региона во второй день голосования, сообщает правительство автономного округа. "В селе Нутэпэльмен городского округа Эгвекинот все 55 избирателей пришли на избирательный участок в ходе голосования. По данным на 20 часов (11.00 мск), избиратели еще одного населенного пункта показали 100% явку. В Энурмино Чукотского района проголосовали все 130 жителей села, внесенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Активнее всего голосование идет в Чукотским районе. Там свой выбор сделали более 70% избирателей - 1294 человека. На втором месте по активности городской округ Эгвекинот – там явка составила 67%, или 1804 человека. Явка на 20.00 (11.00 мск) 9 сентября составила 43,18% - проголосовали 12 821 человек. Кандидатами на пост губернатора являются врио главы Чукотки Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия", директор УФПС Чукотского автономного округа АО "Почта России" Александр Семериков от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", председатель комитета Думы Чукотки по социальной политике Юлия Бутакова от ЛДПР и окружной депутат Владимир Гальцов, выдвинутый КПРФ. По данным на 1 июля, на Чукотке зарегистрировано 32654 избирателей. Предыдущие выборы губернатора Чукотского АО состоялись в 2018 году, голосование шло один день. Тогда действующий глава региона Роман Копин обошел трех конкурентов и получил 57,83% голосов избирателей при явке 60,19%. После этого начался его третий срок на посту губернатора. В этой должности он проработал 15 лет. Копин покинул пост по собственному желанию 15 марта. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона бывшего первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Выборы в России проходят в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html

https://ria.ru/20230909/yakutsk-1895165786.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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