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В двух чукотских селах на выборах проголосовали сто процентов избирателей - РИА Новости, 09.09.2023
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15:53 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/yavka-1895201759.html
В двух чукотских селах на выборах проголосовали сто процентов избирателей
В двух чукотских селах на выборах проголосовали сто процентов избирателей - РИА Новости, 09.09.2023
В двух чукотских селах на выборах проголосовали сто процентов избирателей
Два села на Чукотке показали явку в 100% на выборах губернатора региона во второй день голосования, сообщает правительство автономного округа. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:53
2023-09-09T15:53
политика
чукотка
россия
эгвекинот
владислав кузнецов
роман копин
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Два села на Чукотке показали явку в 100% на выборах губернатора региона во второй день голосования, сообщает правительство автономного округа. "В селе Нутэпэльмен городского округа Эгвекинот все 55 избирателей пришли на избирательный участок в ходе голосования. По данным на 20 часов (11.00 мск), избиратели еще одного населенного пункта показали 100% явку. В Энурмино Чукотского района проголосовали все 130 жителей села, внесенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Активнее всего голосование идет в Чукотским районе. Там свой выбор сделали более 70% избирателей - 1294 человека. На втором месте по активности городской округ Эгвекинот – там явка составила 67%, или 1804 человека. Явка на 20.00 (11.00 мск) 9 сентября составила 43,18% - проголосовали 12 821 человек. Кандидатами на пост губернатора являются врио главы Чукотки Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия", директор УФПС Чукотского автономного округа АО "Почта России" Александр Семериков от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", председатель комитета Думы Чукотки по социальной политике Юлия Бутакова от ЛДПР и окружной депутат Владимир Гальцов, выдвинутый КПРФ. По данным на 1 июля, на Чукотке зарегистрировано 32654 избирателей. Предыдущие выборы губернатора Чукотского АО состоялись в 2018 году, голосование шло один день. Тогда действующий глава региона Роман Копин обошел трех конкурентов и получил 57,83% голосов избирателей при явке 60,19%. После этого начался его третий срок на посту губернатора. В этой должности он проработал 15 лет. Копин покинул пост по собственному желанию 15 марта. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона бывшего первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Выборы в России проходят в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам.
https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html
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политика, чукотка, россия, эгвекинот, владислав кузнецов, роман копин, владимир путин, почта россии, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, лдпр
Политика, Чукотка, Россия, Эгвекинот, Владислав Кузнецов, Роман Копин, Владимир Путин, Почта России, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, ЛДПР
В двух чукотских селах на выборах проголосовали сто процентов избирателей

Явка на выборах главы Чукотки в двух селах региона составила сто процентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Два села на Чукотке показали явку в 100% на выборах губернатора региона во второй день голосования, сообщает правительство автономного округа.
«
"В селе Нутэпэльмен городского округа Эгвекинот все 55 избирателей пришли на избирательный участок в ходе голосования. По данным на 20 часов (11.00 мск), избиратели еще одного населенного пункта показали 100% явку. В Энурмино Чукотского района проголосовали все 130 жителей села, внесенных в списки избирателей", - говорится в сообщении.
Активнее всего голосование идет в Чукотским районе. Там свой выбор сделали более 70% избирателей - 1294 человека. На втором месте по активности городской округ Эгвекинот – там явка составила 67%, или 1804 человека.
Явка на 20.00 (11.00 мск) 9 сентября составила 43,18% - проголосовали 12 821 человек.
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Кандидатами на пост губернатора являются врио главы Чукотки Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия", директор УФПС Чукотского автономного округа АО "Почта России" Александр Семериков от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", председатель комитета Думы Чукотки по социальной политике Юлия Бутакова от ЛДПР и окружной депутат Владимир Гальцов, выдвинутый КПРФ. По данным на 1 июля, на Чукотке зарегистрировано 32654 избирателей.
Предыдущие выборы губернатора Чукотского АО состоялись в 2018 году, голосование шло один день. Тогда действующий глава региона Роман Копин обошел трех конкурентов и получил 57,83% голосов избирателей при явке 60,19%. После этого начался его третий срок на посту губернатора. В этой должности он проработал 15 лет. Копин покинул пост по собственному желанию 15 марта. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона бывшего первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова.
Выборы в России проходят в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам.
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ПолитикаЧукоткаРоссияЭгвекинотВладислав КузнецовРоман КопинВладимир ПутинПочта РоссииЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023ЛДПР
 
 
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