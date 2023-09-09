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Памфилова оценила явку в первый день голосования

Памфилова оценила явку в первый день голосования - РИА Новости, 09.09.2023

Памфилова оценила явку в первый день голосования

Наиболее высокая явка на довыборах депутатов Госдумы наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:19

2023-09-09T10:19

2023-09-09T10:34

единый день голосования в россии — 2023

элла памфилова

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Наиболее высокая явка на довыборах депутатов Госдумы наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова."Наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборов депутатов Госдумы в Карачаево-Черкесской республике, она составила 27,37%", - сказала Памфилова на брифинге.По ее данным, на выборах высших должностных лиц в Кемеровской области явка составила 46,71%, на выборах в законодательные органы ДНР – 59,4%."Но вы знаете, что там (в ДНР) проходили разного рода голосования – досрочного голосования. Напомню, что с 31 августа оно проходило, а с 1 сентября добавилось голосование на экстерриториальных участках, которые расположены в подавляющем большинстве в субъектах РФ, где есть жители ДНР", - отметила Памфилова.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, элла памфилова, донецкая народная республика