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Явка на выборах в Якутии превысила 30 процентов - РИА Новости, 09.09.2023
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16:58 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/yakutiya-1895211600.html
Явка на выборах в Якутии превысила 30 процентов
Явка на выборах в Якутии превысила 30 процентов - РИА Новости, 09.09.2023
Явка на выборах в Якутии превысила 30 процентов
Явка избирателей по итогам второго дня голосования на выборах превысила 30%, сообщает Центральная избирательная комиссия. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:58
2023-09-09T16:58
единый день голосования в россии — 2023
айсен николаев
оленекский эвенкийский национальный район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам второго дня голосования на выборах превысила 30%, сообщает Центральная избирательная комиссия. "На завершение второго дня голосования следующие предварительные данные о ходе голосования: на 20:00 часов 9 сентября явка избирателей по Республике Саха (Якутия) на выборах, назначенных в единый день голосования, составила 34,36%, или проголосовали во второй день голосования 222015 человек. Самая высокая явка в Оленекском эвенкийском национальном районе, где она составила 72,32 %", - рассказали в Центризбиркоме. Ранее сообщалось о том, что более 20% от общего числа избирателей проголосовали в Якутии по итогам первого дня выборов. За пост главы Якутии будут бороться четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Прямые выборы продлятся три дня - 8, 9 и 10 сентября. Также якутянам предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По данным ЦИК Якутии, на выборах в Ил Тумэн представлены 6 партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты за правду", "Родина" и "Новые люди". Всего число кандидатов составило 592 человека. По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы", численность избирателей в Якутии составила 641 592 человека.
https://ria.ru/20230909/yakutsk-1895165786.html
оленекский эвенкийский национальный район
республика саха (якутия)
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единый день голосования в россии — 2023, айсен николаев, оленекский эвенкийский национальный район, республика саха (якутия)
Единый день голосования в России — 2023, Айсен Николаев, Оленекский эвенкийский национальный район, Республика Саха (Якутия)
Явка на выборах в Якутии превысила 30 процентов

Явка на выборах в Якутии по итогам второго дня голосования составила 34,36%

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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ЯКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам второго дня голосования на выборах превысила 30%, сообщает Центральная избирательная комиссия.
"На завершение второго дня голосования следующие предварительные данные о ходе голосования: на 20:00 часов 9 сентября явка избирателей по Республике Саха (Якутия) на выборах, назначенных в единый день голосования, составила 34,36%, или проголосовали во второй день голосования 222015 человек. Самая высокая явка в Оленекском эвенкийском национальном районе, где она составила 72,32 %", - рассказали в Центризбиркоме.
Ранее сообщалось о том, что более 20% от общего числа избирателей проголосовали в Якутии по итогам первого дня выборов.
За пост главы Якутии будут бороться четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Прямые выборы продлятся три дня - 8, 9 и 10 сентября.
Также якутянам предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По данным ЦИК Якутии, на выборах в Ил Тумэн представлены 6 партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты за правду", "Родина" и "Новые люди". Всего число кандидатов составило 592 человека.
По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы", численность избирателей в Якутии составила 641 592 человека.
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Единый день голосования в России — 2023Айсен НиколаевОленекский эвенкийский национальный районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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