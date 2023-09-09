https://ria.ru/20230909/yakutiya-1895211600.html

Явка на выборах в Якутии превысила 30 процентов

Явка на выборах в Якутии превысила 30 процентов - РИА Новости, 09.09.2023

Явка на выборах в Якутии превысила 30 процентов

Явка избирателей по итогам второго дня голосования на выборах превысила 30%, сообщает Центральная избирательная комиссия. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:58

2023-09-09T16:58

2023-09-09T16:58

единый день голосования в россии — 2023

айсен николаев

оленекский эвенкийский национальный район

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам второго дня голосования на выборах превысила 30%, сообщает Центральная избирательная комиссия. "На завершение второго дня голосования следующие предварительные данные о ходе голосования: на 20:00 часов 9 сентября явка избирателей по Республике Саха (Якутия) на выборах, назначенных в единый день голосования, составила 34,36%, или проголосовали во второй день голосования 222015 человек. Самая высокая явка в Оленекском эвенкийском национальном районе, где она составила 72,32 %", - рассказали в Центризбиркоме. Ранее сообщалось о том, что более 20% от общего числа избирателей проголосовали в Якутии по итогам первого дня выборов. За пост главы Якутии будут бороться четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Прямые выборы продлятся три дня - 8, 9 и 10 сентября. Также якутянам предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По данным ЦИК Якутии, на выборах в Ил Тумэн представлены 6 партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты за правду", "Родина" и "Новые люди". Всего число кандидатов составило 592 человека. По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы", численность избирателей в Якутии составила 641 592 человека.

https://ria.ru/20230909/yakutsk-1895165786.html

оленекский эвенкийский национальный район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, айсен николаев, оленекский эвенкийский национальный район, республика саха (якутия)