https://ria.ru/20230909/vybory-1895205801.html

Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты

Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты - РИА Новости, 09.09.2023

Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты

Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области, находясь в больничной палате. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:15

2023-09-09T16:15

2023-09-09T16:15

политика

нижегородская область

захар прилепин

глеб никитин

александр быков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870499036_0:141:3177:1929_1920x0_80_0_0_4201710ee182bec064ce5b98546582dd.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области, находясь в больничной палате. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, Прилепин подал заявку на голосование вне избирательного участка, поэтому члены участковой избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетили его в палате. "Уж и не помню, когда голосовал: все Бог знает где находился. А тут удобно: участок в больнице, ко мне так и вовсе в палату пришли. Чувствую себя гражданином, наконец. Если совсем всерьез: вчера Главнокомандующий приезжал в регион, ему рассказали про наш новый тренировочный центр "Сталь" (в Нижегородской области, вдруг вы не в курсе), где тренируются наши новые подразделения - "Родня" и прочие; ну в общем, все это налагает ответственность. И мы ее принимаем. И всем остальным советуем", - написал Прилепин в своем Telegram-канале. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Голосование на выборах главы региона проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила").

https://ria.ru/20230909/mishustin-1895188905.html

https://ria.ru/20230909/nablyudenie-1895166101.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, александр быков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), единая россия, единый день голосования в россии — 2023