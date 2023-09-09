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Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты - РИА Новости, 09.09.2023
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16:15 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vybory-1895205801.html
Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты
Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты - РИА Новости, 09.09.2023
Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты
Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области, находясь в больничной палате. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:15
2023-09-09T16:15
политика
нижегородская область
захар прилепин
глеб никитин
александр быков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области, находясь в больничной палате. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, Прилепин подал заявку на голосование вне избирательного участка, поэтому члены участковой избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетили его в палате. "Уж и не помню, когда голосовал: все Бог знает где находился. А тут удобно: участок в больнице, ко мне так и вовсе в палату пришли. Чувствую себя гражданином, наконец. Если совсем всерьез: вчера Главнокомандующий приезжал в регион, ему рассказали про наш новый тренировочный центр "Сталь" (в Нижегородской области, вдруг вы не в курсе), где тренируются наши новые подразделения - "Родня" и прочие; ну в общем, все это налагает ответственность. И мы ее принимаем. И всем остальным советуем", - написал Прилепин в своем Telegram-канале. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Голосование на выборах главы региона проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила").
https://ria.ru/20230909/mishustin-1895188905.html
https://ria.ru/20230909/nablyudenie-1895166101.html
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РИА Новости
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политика, нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, александр быков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Нижегородская область, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Александр Быков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты

Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области из больницы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области, находясь в больничной палате.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, Прилепин подал заявку на голосование вне избирательного участка, поэтому члены участковой избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетили его в палате.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Мишустин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Вчера, 14:32
«
"Уж и не помню, когда голосовал: все Бог знает где находился. А тут удобно: участок в больнице, ко мне так и вовсе в палату пришли. Чувствую себя гражданином, наконец. Если совсем всерьез: вчера Главнокомандующий приезжал в регион, ему рассказали про наш новый тренировочный центр "Сталь" (в Нижегородской области, вдруг вы не в курсе), где тренируются наши новые подразделения - "Родня" и прочие; ну в общем, все это налагает ответственность. И мы ее принимаем. И всем остальным советуем", - написал Прилепин в своем Telegram-канале.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Голосование на выборах главы региона проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила").
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Памфилова пригласила зарубежных наблюдателей на президентские выборы
Вчера, 12:24
 
ПолитикаНижегородская областьЗахар ПрилепинГлеб НикитинАлександр БыковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Единая РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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