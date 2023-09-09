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Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты
Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты - РИА Новости, 09.09.2023
Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты
Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области, находясь в больничной палате. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:15
2023-09-09T16:15
2023-09-09T16:15
политика
нижегородская область
захар прилепин
глеб никитин
александр быков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области, находясь в больничной палате. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, Прилепин подал заявку на голосование вне избирательного участка, поэтому члены участковой избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетили его в палате. "Уж и не помню, когда голосовал: все Бог знает где находился. А тут удобно: участок в больнице, ко мне так и вовсе в палату пришли. Чувствую себя гражданином, наконец. Если совсем всерьез: вчера Главнокомандующий приезжал в регион, ему рассказали про наш новый тренировочный центр "Сталь" (в Нижегородской области, вдруг вы не в курсе), где тренируются наши новые подразделения - "Родня" и прочие; ну в общем, все это налагает ответственность. И мы ее принимаем. И всем остальным советуем", - написал Прилепин в своем Telegram-канале. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Голосование на выборах главы региона проходит в этом году 8-10 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила").
https://ria.ru/20230909/mishustin-1895188905.html
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политика, нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, александр быков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Нижегородская область, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Александр Быков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
Прилепин проголосовал на выборах из больничной палаты
Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области из больницы