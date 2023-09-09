https://ria.ru/20230909/vybory-1895205206.html

Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 33,3 процента

Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 33,3 процента - РИА Новости, 09.09.2023

Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 33,3 процента

Явка на выборах в Подмосковье на 15.00 9 сентября превысила 1 миллион 800 тысяч избирателей, составив 33,31% от их общего числа, сообщил глава Мособлизбиркома... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:12

2023-09-09T16:12

2023-09-09T16:41

политика

московская область (подмосковье)

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Подмосковье на 15.00 9 сентября превысила 1 миллион 800 тысяч избирателей, составив 33,31% от их общего числа, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин."На сегодняшний день в 15 часов в систему госвыбора введены данные с наших избирательных участков, явка на участковых избирательных комиссиях составила 1 миллион 857 тысяч 609 избирателей, что составляет 33,31% от числа наших избирателей, внесенных в список голосования", - сказал Березкин журналистам.Также глава избирательной комиссии озвучил данные по голосованию через ДЭГ: в нем принял участие 348 661 человек, что составляет 78,3% от количества всех поданных ранее заявок."Наблюдатели находятся на каждом избирательном участке. В настоящий момент их численность составляет 19960 человек. Всего 12 сообщений о нарушениях поступило на горячую линию, по каждому сообщению мы провели проверку, данные не подтвердились", - добавил Березкин.

московская область (подмосковье)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023