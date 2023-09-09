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Путин призвал россиян принять участие в выборах - РИА Новости, 09.09.2023
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12:44 09.09.2023 (обновлено: 14:20 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html
Путин призвал россиян принять участие в выборах
Путин призвал россиян принять участие в выборах - РИА Новости, 09.09.2023
Путин призвал россиян принять участие в выборах
Президент Владимир Путин призвал жителей регионов России, где проходит Единый день голосования, принять участие в выборах. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:44
2023-09-09T14:20
политика
россия
владимир путин
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал жителей регионов России, где проходит Единый день голосования, принять участие в выборах."Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно", — сказал он.Глава государства отметил, что электронное голосование с каждым годом становится все более популярным, а также расширяет свою географию. При этом все больше избирателей голосуют дистанционно, доверяя такому способу волеизъявления. "Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию", — подчеркнул Путин.Сам президент проголосовал на выборах мэра Москвы через систему электронного голосования. Путин поучаствовал в выборах из своего рабочего кабинета в Кремле.Выборы в России в большинстве регионов проходят три дня, начиная с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В Единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Голосования назначили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230909/vybory-1895165445.html
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Путин проголосовал на выборах мэра Москвы
Путин голосует за мэра Москвы
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политика, россия, владимир путин, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Единый день голосования в России
Путин призвал россиян принять участие в выборах

Путин призвал россиян участвовать в выборах, отметив удобство процедуры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал жителей регионов России, где проходит Единый день голосования, принять участие в выборах.
«
"Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, тем более что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно", — сказал он.
Глава государства отметил, что электронное голосование с каждым годом становится все более популярным, а также расширяет свою географию. При этом все больше избирателей голосуют дистанционно, доверяя такому способу волеизъявления.
"Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию", — подчеркнул Путин.
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Выборы в России в большинстве регионов проходят три дня, начиная с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В Единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Голосования назначили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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