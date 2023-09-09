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ЦИК в первый день голосования получил 213 обращений

ЦИК в первый день голосования получил 213 обращений - РИА Новости, 09.09.2023

ЦИК в первый день голосования получил 213 обращений

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК в первый день голосования поступило 213 обращений по всей России, основная часть... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:06

2023-09-09T11:06

2023-09-09T11:07

политика

россия

москва

донецкая народная республика

элла памфилова

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК в первый день голосования поступило 213 обращений по всей России, основная часть - о возможных нарушениях и недостатках в организации голосования, добавив, что это небольшое количество, и выразила надежду, что поводов для жалоб не будет. "В первый день голосования в ЦИК поступило 213 обращений по вопросам проводимых избирательных кампаний. Основная часть содержит информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства и возможных просчетов и недостатков в организации голосования", - сказала Памфилова в ходе брифинга. "Двести тринадцать обращений – это мало, но мы не навязываемся. Надеюсь, что причин не будет для того, чтобы был поток каких-то обращений дальше большой", - добавила Памфилова. По ее данным, больше всего обращений из Москвы. "В основном обращения были связаны с нестабильной работой сервисов ДЭГ в начале, а также со сбоями терминалов электронного голосования на участках", - отметила Памфилова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, москва, донецкая народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023