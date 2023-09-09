https://ria.ru/20230909/vybory-1895146063.html

Серьезных нарушений в первый день выборов не выявили, заявили в ЕР

Серьезных нарушений в первый день выборов не выявили, заявили в ЕР - РИА Новости, 09.09.2023

Серьезных нарушений в первый день выборов не выявили, заявили в ЕР

Серьезных нарушений в первый день ЕДГ-2023 не выявлено, обстановка на избирательных участках рабочая, сообщил замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:05

2023-09-09T09:05

2023-09-09T09:05

сергей перминов

россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Серьезных нарушений в первый день ЕДГ-2023 не выявлено, обстановка на избирательных участках рабочая, сообщил замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов "Серьезных нарушений в первый день ЕДГ-2023 не выявлено. Обстановка на участках в регионах, где 8 сентября стартовало трехдневное голосование, рабочая", - сказал Перминов, чьи слова приводит пресс-служба партии. По его данным, за выборами по всей стране следят почти 47 тысяч наблюдателей "Единой России" на всех участках, они сообщают данные о возможных нарушениях на участках через партийное приложение "Наблюдатель". "Основная масса сообщений связана с проведением незаконной агитации, информационными вбросами. Такие сигналы зафиксированы в Хабаровском крае, Иркутской, Самарской, Ростовской и Рязанской областях, Красноярском крае", - привел Перминов. Но, по его словам, по абсолютному большинству сигналов официальных жалоб не поступало, и на результаты голосования данные обращения не повлияют. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей перминов, россия, единый день голосования в россии — 2023