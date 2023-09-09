https://ria.ru/20230909/vybory-1895120666.html

Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября

Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября - РИА Новости, 09.09.2023

Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября

Выборы главы региона и дополнительные выборы в законодательное собрание Омской области состоятся 9 и 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T00:34

2023-09-09T00:34

2023-09-09T00:34

омская область

виталий хоценко

коммунисты россии

лдпр

кпрф

александр бурков

владимир путин

омск

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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Выборы главы региона и дополнительные выборы в законодательное собрание Омской области состоятся 9 и 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. Помимо выборов губернатора, в Омске состоятся дополнительные выборы депутатов законодательного собрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. В областном избиркоме отметили, досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено. Не будет и дистанционного электронного голосования. "На территории Омской области 9 и 10 сентября проводятся 20 избирательных кампаний, главная - выборы губернатора Омской области. Также в некоторых районах пройдут довыборы в разные органы власти", - сообщили в избиркоме Омской области. Изначально на пост губернатора региона выдвигались восемь кандидатов. К настоящему моменту осталось четыре претендента: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора Омской области в октябре 2017 года. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент РФ Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.

https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895113455.html

https://ria.ru/20230908/yavka-1895101322.html

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омская область, виталий хоценко, коммунисты россии, лдпр, кпрф, александр бурков, владимир путин, омск, россия, политика