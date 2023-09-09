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Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября
Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября - РИА Новости, 09.09.2023
Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября
Выборы главы региона и дополнительные выборы в законодательное собрание Омской области состоятся 9 и 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T00:34
2023-09-09T00:34
2023-09-09T00:34
омская область
виталий хоценко
коммунисты россии
лдпр
кпрф
александр бурков
владимир путин
омск
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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Выборы главы региона и дополнительные выборы в законодательное собрание Омской области состоятся 9 и 10 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. Помимо выборов губернатора, в Омске состоятся дополнительные выборы депутатов законодательного собрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. В областном избиркоме отметили, досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено. Не будет и дистанционного электронного голосования. "На территории Омской области 9 и 10 сентября проводятся 20 избирательных кампаний, главная - выборы губернатора Омской области. Также в некоторых районах пройдут довыборы в разные органы власти", - сообщили в избиркоме Омской области. Изначально на пост губернатора региона выдвигались восемь кандидатов. К настоящему моменту осталось четыре претендента: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора Омской области в октябре 2017 года. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент РФ Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.
https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895113455.html
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омская область, виталий хоценко, коммунисты россии, лдпр, кпрф, александр бурков, владимир путин, омск, россия, политика
Омская область, Виталий Хоценко, Коммунисты России, ЛДПР, КПРФ, Александр Бурков, Владимир Путин, Омск, Россия, Политика
Выборы главы Омской области состоятся 9 и 10 сентября
Выборы губернатора региона состоятся в Омской области 9 и 10 сентября