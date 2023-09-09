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"Убийственный приказ". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 09.09.2023
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18:43 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vsu-1895223457.html
"Убийственный приказ". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
"Убийственный приказ". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 09.09.2023
"Убийственный приказ". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Украинские военные все чаще сдаются в плен, не желая выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T18:43
2023-09-09T18:43
политика
украина
владимир зеленский
кирилл буданов
урсула фон дер ляйен
вооруженные силы украины
еврокомиссия
пентагон
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские военные все чаще сдаются в плен, не желая выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем", — сказал офицер.По его словам, это происходит из-за того, что их плохо обучили, а затем отдали им невыполнимый приказ взять укрепленные российские линии обороны. Как отметил эксперт, на Западе не говорят правду о происходящем на фронте."Правда заключается в том, что погибло 400 тысяч украинских военных. Это невероятно большая цифра", — резюмировал Макгрегор.Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил серьезные потери ВСУ. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с начала СВО в ВСУ погибли до 100 тысяч солдат. Позднее абзац полностью удалили из ее заявления. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать эти данные. По его словам, такую информацию должны сообщать только президент и министр обороны Украины.
https://ria.ru/20230909/zapad-1895206855.html
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политика, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, еврокомиссия, пентагон
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Урсула фон дер Ляйен, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, Пентагон
"Убийственный приказ". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

Офицер Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются из-за приказов идти на смертельный штурм

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские военные все чаще сдаются в плен, не желая выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«
"Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем", — сказал офицер.
По его словам, это происходит из-за того, что их плохо обучили, а затем отдали им невыполнимый приказ взять укрепленные российские линии обороны. Как отметил эксперт, на Западе не говорят правду о происходящем на фронте.
"Правда заключается в том, что погибло 400 тысяч украинских военных. Это невероятно большая цифра", — резюмировал Макгрегор.
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ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийКирилл БудановУрсула фон дер ЛяйенВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияПентагон
 
 
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