https://ria.ru/20230909/vsu-1895223457.html

"Убийственный приказ". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

"Убийственный приказ". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - РИА Новости, 09.09.2023

"Убийственный приказ". В США раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

Украинские военные все чаще сдаются в плен, не желая выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T18:43

2023-09-09T18:43

2023-09-09T18:43

политика

украина

владимир зеленский

кирилл буданов

урсула фон дер ляйен

вооруженные силы украины

еврокомиссия

пентагон

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украинские военные все чаще сдаются в плен, не желая выполнять обрекающие их на гибель приказы командования, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем", — сказал офицер.По его словам, это происходит из-за того, что их плохо обучили, а затем отдали им невыполнимый приказ взять укрепленные российские линии обороны. Как отметил эксперт, на Западе не говорят правду о происходящем на фронте."Правда заключается в том, что погибло 400 тысяч украинских военных. Это невероятно большая цифра", — резюмировал Макгрегор.Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил серьезные потери ВСУ. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с начала СВО в ВСУ погибли до 100 тысяч солдат. Позднее абзац полностью удалили из ее заявления. Впоследствии пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать эти данные. По его словам, такую информацию должны сообщать только президент и министр обороны Украины.

https://ria.ru/20230909/zapad-1895206855.html

https://ria.ru/20230908/pvo-1895112523.html

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политика, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, еврокомиссия, пентагон