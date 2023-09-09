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ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт
ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт - РИА Новости, 09.09.2023
ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт
Открывающийся 10 сентября во Владивостоке восьмой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ) позволит закрепить договоренности, достигнутые в Москве весной... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T02:25
2023-09-09T02:25
2023-09-09T02:25
владивосток
москва
китай
владимир путин
си цзиньпин
виталий манкевич
дальневосточный федеральный университет
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Открывающийся 10 сентября во Владивостоке восьмой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ) позволит закрепить договоренности, достигнутые в Москве весной нынешнего года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. "Прорывов на открывающемся 10 сентября во Владивостоке восьмом по счету Восточном экономическом форуме я не ожидаю - скорее жду закрепления всего того, что было достигнуто во время весеннего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал он. "Его встречи с Владимиром Путиным дали тогда мощный толчок двусторонним торгово-экономическим отношениям", - добавил эксперт. Сейчас, по его словам, "дело за тем, чтобы все, что было обговорено в те дни в Кремле, не осталось на словах, на бумаге". "Китайцы, знаю, серьезно готовятся к очередным встречам в рамках ВЭФа. На форум во Владивосток приедут многие государственные и частные компании, связанные, к примеру, с нефтью", - подчеркнул Манкевич. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владивосток, москва, китай, владимир путин, си цзиньпин, виталий манкевич, дальневосточный федеральный университет, экономика
Владивосток, Москва, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Виталий Манкевич, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт
Эксперт Манкевич: ВЭФ может укрепить достигнутые главами России и КНР соглашения
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Открывающийся 10 сентября во Владивостоке восьмой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ) позволит закрепить договоренности, достигнутые в Москве весной нынешнего года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
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"Прорывов на открывающемся 10 сентября во Владивостоке восьмом по счету Восточном экономическом форуме я не ожидаю - скорее жду закрепления всего того, что было достигнуто во время весеннего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал он.
"Его встречи с Владимиром Путиным дали тогда мощный толчок двусторонним торгово-экономическим отношениям", - добавил эксперт. Сейчас, по его словам, "дело за тем, чтобы все, что было обговорено в те дни в Кремле, не осталось на словах, на бумаге".
"Китайцы, знаю, серьезно готовятся к очередным встречам в рамках ВЭФа. На форум во Владивосток приедут многие государственные и частные компании, связанные, к примеру, с нефтью", - подчеркнул Манкевич.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии