Рейтинг@Mail.ru
ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vef-1895126057.html
ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт
ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт - РИА Новости, 09.09.2023
ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт
Открывающийся 10 сентября во Владивостоке восьмой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ) позволит закрепить договоренности, достигнутые в Москве весной... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T02:25
2023-09-09T02:25
владивосток
москва
китай
владимир путин
си цзиньпин
виталий манкевич
дальневосточный федеральный университет
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895007583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c7f3f25c8e27c0db45cc79507664632.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Открывающийся 10 сентября во Владивостоке восьмой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ) позволит закрепить договоренности, достигнутые в Москве весной нынешнего года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. "Прорывов на открывающемся 10 сентября во Владивостоке восьмом по счету Восточном экономическом форуме я не ожидаю - скорее жду закрепления всего того, что было достигнуто во время весеннего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал он. "Его встречи с Владимиром Путиным дали тогда мощный толчок двусторонним торгово-экономическим отношениям", - добавил эксперт. Сейчас, по его словам, "дело за тем, чтобы все, что было обговорено в те дни в Кремле, не осталось на словах, на бумаге". "Китайцы, знаю, серьезно готовятся к очередным встречам в рамках ВЭФа. На форум во Владивосток приедут многие государственные и частные компании, связанные, к примеру, с нефтью", - подчеркнул Манкевич. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230908/forum-1894876578.html
владивосток
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895007583_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62bec123fe083b3420fb4b571e0b4446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, москва, китай, владимир путин, си цзиньпин, виталий манкевич, дальневосточный федеральный университет, экономика
Владивосток, Москва, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Виталий Манкевич, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт

Эксперт Манкевич: ВЭФ может укрепить достигнутые главами России и КНР соглашения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры в преддверии Восточного экономического форума в аэропорту "Кневичи" во Владивостоке
Баннеры в преддверии Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннеры в преддверии Восточного экономического форума в аэропорту "Кневичи" во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Открывающийся 10 сентября во Владивостоке восьмой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ) позволит закрепить договоренности, достигнутые в Москве весной нынешнего года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
«
"Прорывов на открывающемся 10 сентября во Владивостоке восьмом по счету Восточном экономическом форуме я не ожидаю - скорее жду закрепления всего того, что было достигнуто во время весеннего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал он.
"Его встречи с Владимиром Путиным дали тогда мощный толчок двусторонним торгово-экономическим отношениям", - добавил эксперт. Сейчас, по его словам, "дело за тем, чтобы все, что было обговорено в те дни в Кремле, не осталось на словах, на бумаге".
"Китайцы, знаю, серьезно готовятся к очередным встречам в рамках ВЭФа. На форум во Владивосток приедут многие государственные и частные компании, связанные, к примеру, с нефтью", - подчеркнул Манкевич.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии
Вчера, 04:02
 
ВладивостокМоскваКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинВиталий МанкевичДальневосточный федеральный университетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала