https://ria.ru/20230909/vef-1895126057.html

ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт

ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт - РИА Новости, 09.09.2023

ВЭФ позволит закрепить договоренности между Россией и КНР, считает эксперт

Открывающийся 10 сентября во Владивостоке восьмой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ) позволит закрепить договоренности, достигнутые в Москве весной... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T02:25

2023-09-09T02:25

2023-09-09T02:25

владивосток

москва

китай

владимир путин

си цзиньпин

виталий манкевич

дальневосточный федеральный университет

экономика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Открывающийся 10 сентября во Владивостоке восьмой по счету Восточный экономический форум (ВЭФ) позволит закрепить договоренности, достигнутые в Москве весной нынешнего года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. "Прорывов на открывающемся 10 сентября во Владивостоке восьмом по счету Восточном экономическом форуме я не ожидаю - скорее жду закрепления всего того, что было достигнуто во время весеннего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина", - сказал он. "Его встречи с Владимиром Путиным дали тогда мощный толчок двусторонним торгово-экономическим отношениям", - добавил эксперт. Сейчас, по его словам, "дело за тем, чтобы все, что было обговорено в те дни в Кремле, не осталось на словах, на бумаге". "Китайцы, знаю, серьезно готовятся к очередным встречам в рамках ВЭФа. На форум во Владивосток приедут многие государственные и частные компании, связанные, к примеру, с нефтью", - подчеркнул Манкевич. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230908/forum-1894876578.html

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владивосток, москва, китай, владимир путин, си цзиньпин, виталий манкевич, дальневосточный федеральный университет, экономика