https://ria.ru/20230909/vbros-1895160846.html

Председателя УИК 1246 в Москве отстранили от работы

Председателя УИК 1246 в Москве отстранили от работы - РИА Новости, 09.09.2023

Председателя УИК 1246 в Москве отстранили от работы

Председателя УИК 1246 в районе Соколиная гора в Москве отстранили от работы за вброс бюллетеней, сообщила руководитель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:39

2023-09-09T11:39

2023-09-09T11:39

единый день голосования в россии — 2023

москва

мосгоризбирком

ольга кириллова

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председателя УИК 1246 в районе Соколиная гора в Москве отстранили от работы за вброс бюллетеней, сообщила руководитель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Как сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, в социальных сетях с утра распространилось видео, на котором наблюдатели от КПРФ зафиксировали на участке 1246 вброс бюллетеней в сейф-пакеты. Для выяснения обстоятельств штаб направил туда мобильную группу. "Мы приняли решение аннулировать все бумажные бюллетени на этом УИКе на данный момент. Председатель комиссии будет отстранена от работы до выяснения обстоятельств. Мы не можем допустить, чтобы одно недоразумение дискредитировало все голосование", - сообщила Кириллова, чьи слова приводятся в телеграм-канале штаба. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/vybory-1895160223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, москва, мосгоризбирком, ольга кириллова