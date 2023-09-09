https://ria.ru/20230909/ukraina-1895201499.html

Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20

Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20 - РИА Новости, 09.09.2023

Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20

Декларация G20 отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати"... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:51

2023-09-09T15:51

2023-09-09T16:26

саммит g20

большая двадцатка

светлана лукаш

россия

украина

дели

сергей лавров

ли цян

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Декларация G20 отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. "По украинскому сюжету могу сказать, что были очень сложные переговоры и прежде всего сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров", — сказала она журналистам.По словам Лукаш, половина стран "Большой двадцатки" отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Она добавила, что в декларации также сбалансированно отразили негативное влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность.Кроме того, шерпа отметила, что в документе удалось достичь "консенсусного языка"."Мы все как члены "Группы двадцати" договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру", — добавила Лукаш.Она также подчеркнула, что страны G20 добились серьезных результатов по многим вопросам на саммите в Дели. Речь идет о реформе международных финансовых институтов, поддержании макроэкономической стабильности, а также обеспечении роста продовольственной безопасности, решении проблем климата и энергетики. По словам шерпы, в каждом вопросе удалось отразить интересы развивающихся экономик Глобального Юга.Кроме того, Лукаш заявила, что прошедший саммит стал одним из самых сложных для "Большой двадцатки", в том числе из-за Украины. Она отметила, что согласование декларации заняло почти двадцать дней. По слова шерпы, это объяснялось не только противоречиями из-за Украины, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам. Также острые вопросы касались реформы международных финансовых институтов, заключила она.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

россия

украина

дели

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

саммит g20, большая двадцатка, светлана лукаш, россия, украина, дели, сергей лавров, ли цян, брикс