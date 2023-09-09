https://ria.ru/20230909/ukraina-1895201499.html
Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20
Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20 - РИА Новости, 09.09.2023
Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20
Декларация G20 отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати"... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:51
2023-09-09T15:51
2023-09-09T16:26
саммит g20
большая двадцатка
светлана лукаш
россия
украина
дели
сергей лавров
ли цян
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Декларация G20 отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. "По украинскому сюжету могу сказать, что были очень сложные переговоры и прежде всего сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров", — сказала она журналистам.По словам Лукаш, половина стран "Большой двадцатки" отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Она добавила, что в декларации также сбалансированно отразили негативное влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность.Кроме того, шерпа отметила, что в документе удалось достичь "консенсусного языка"."Мы все как члены "Группы двадцати" договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру", — добавила Лукаш.Она также подчеркнула, что страны G20 добились серьезных результатов по многим вопросам на саммите в Дели. Речь идет о реформе международных финансовых институтов, поддержании макроэкономической стабильности, а также обеспечении роста продовольственной безопасности, решении проблем климата и энергетики. По словам шерпы, в каждом вопросе удалось отразить интересы развивающихся экономик Глобального Юга.Кроме того, Лукаш заявила, что прошедший саммит стал одним из самых сложных для "Большой двадцатки", в том числе из-за Украины. Она отметила, что согласование декларации заняло почти двадцать дней. По слова шерпы, это объяснялось не только противоречиями из-за Украины, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам. Также острые вопросы касались реформы международных финансовых институтов, заключила она.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит g20, большая двадцатка, светлана лукаш, россия, украина, дели, сергей лавров, ли цян, брикс
Саммит G20, Большая двадцатка, Светлана Лукаш, Россия, Украина, Дели, Сергей Лавров, Ли Цян, БРИКС
Шерпа прокомментировала трактовку событий на Украине в декларации G20
Шерпа РФ: декларация G20 отражает сбалансированную позицию группы по Украине
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Декларация G20 отражает сбалансированную позицию по Украине и стремление урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
«
"По украинскому сюжету могу сказать, что были очень сложные переговоры и прежде всего сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров", — сказала она журналистам.
По словам Лукаш, половина стран "Большой двадцатки" отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Она добавила, что в декларации также сбалансированно отразили негативное влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность.
Кроме того, шерпа отметила, что в документе удалось достичь "консенсусного языка".
"Мы все как члены "Группы двадцати" договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру", — добавила Лукаш.
Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной
Она также подчеркнула, что страны G20 добились серьезных результатов по многим вопросам на саммите в Дели
. Речь идет о реформе международных финансовых институтов, поддержании макроэкономической стабильности, а также обеспечении роста продовольственной безопасности, решении проблем климата и энергетики. По словам шерпы, в каждом вопросе удалось отразить интересы развивающихся экономик Глобального Юга.
Кроме того, Лукаш заявила, что прошедший саммит стал одним из самых сложных для "Большой двадцатки", в том числе из-за Украины. Она отметила, что согласование декларации заняло почти двадцать дней. По слова шерпы, это объяснялось не только противоречиями из-за Украины, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам. Также острые вопросы касались реформы международных финансовых институтов, заключила она.
Индия
председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели
9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш
, Египта
, Испании
, Маврикия
, Нигерии
, Нидерландов
, ОАЭ
, Омана
и Сингапура
. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров
, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян
.
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"