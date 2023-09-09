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Необычная угроза. В США раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
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17:17 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/ugroza-1895214628.html
Необычная угроза. В США раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ
Необычная угроза. В США раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
Необычная угроза. В США раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ
Российские военные начали создавать нестандартные минные поля, что стало проблемой для наступающих Вооруженных сил Украины, пишет Business Insider. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:17
2023-09-09T17:17
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные начали создавать нестандартные минные поля, что стало проблемой для наступающих Вооруженных сил Украины, пишет Business Insider.&quot;Российские минные поля, особенно те, которые прикрываются средствами непрямого огня, такими как минометы и артиллерия, или авиационными ударами, такими как с боевых вертолетов, на протяжении всего контрнаступления остаются постоянной проблемой для Украины&quot;, — говорится в материале.Обозреватели указали, что вид минных полей изменился: они стали "нестандартными" в плане их размеров и расположения на земле, из-за чего тактики украинцев по их разминированию потеряли эффективность.Минные поля и так представляли собой серьезную угрозу для наступающих солдат ВСУ, а теперь их нестандартность лишь усугубила эту проблему, подчеркнули журналисты.Американская газета The Washington Post сообщала, что российские военные перед началом контрнаступления Украины выстроила мощнейшую оборону.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Необычная угроза. В США раскрыли, что Россия подготовила для ВСУ

BI: нестандартные российские минные поля стали проблемой для наступления ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные начали создавать нестандартные минные поля, что стало проблемой для наступающих Вооруженных сил Украины, пишет Business Insider.
«

"Российские минные поля, особенно те, которые прикрываются средствами непрямого огня, такими как минометы и артиллерия, или авиационными ударами, такими как с боевых вертолетов, на протяжении всего контрнаступления остаются постоянной проблемой для Украины", — говорится в материале.

Обозреватели указали, что вид минных полей изменился: они стали "нестандартными" в плане их размеров и расположения на земле, из-за чего тактики украинцев по их разминированию потеряли эффективность.
Минные поля и так представляли собой серьезную угрозу для наступающих солдат ВСУ, а теперь их нестандартность лишь усугубила эту проблему, подчеркнули журналисты.
Американская газета The Washington Post сообщала, что российские военные перед началом контрнаступления Украины выстроила мощнейшую оборону.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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