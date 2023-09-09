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В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене - РИА Новости, 09.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:29 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/tolstoy-1895004728.html
В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене
В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене - РИА Новости, 09.09.2023
В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене
Лев Толстой не изменял своей жене Софье, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Государственного музея писателя в Москве Дарья Еремеева. Супруги... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:29
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культура
москва
лев толстой (писатель)
ясная поляна
ясная поляна (музей)
литература
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лев Толстой не изменял своей жене Софье, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Государственного музея писателя в Москве Дарья Еремеева. Супруги прожили в браке 48 лет. &quot;Дом их был всегда на виду, открыт для родственников и друзей, а после смерти писателя на протяжении многих лет появлялись воспоминания о Толстом, написанные теми, кто хоть день или два провел в Ясной Поляне или усадьбе в Хамовниках. Ни от одного из посетителей дома Толстых ни разу не появилось каких-либо обличающих Льва Толстого свидетельств, а ведь среди них были не только дружественно настроенные&quot;, — сказала Еремеева.Неверность Толстого — один из самых популярных мифов о писателе. Однако сотрудники его музеев как в Москве, так и в Ясной Поляне (Тульская область) не нашли ни одного доказательства этому. В 2023 году в России и мире празднуют 195-летие со дня рождения писателя. Подробнее о мифах, связанных с Толстым, читайте в материале РИА Новости.
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москва, лев толстой (писатель), ясная поляна, ясная поляна (музей), литература
Культура, Москва, Лев Толстой (писатель), Ясная Поляна, Ясная Поляна (музей), Литература
В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене

В Музее Толстого в Москве опровергли мифы о его многочисленных изменах жене

© РИА Новости / Чертков | Перейти в медиабанкПисатель Лев Николаевич Толстой с женой Софьей Андреевной Толстой
Писатель Лев Николаевич Толстой с женой Софьей Андреевной Толстой - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Чертков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лев Толстой не изменял своей жене Софье, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Государственного музея писателя в Москве Дарья Еремеева. Супруги прожили в браке 48 лет.
«

"Дом их был всегда на виду, открыт для родственников и друзей, а после смерти писателя на протяжении многих лет появлялись воспоминания о Толстом, написанные теми, кто хоть день или два провел в Ясной Поляне или усадьбе в Хамовниках. Ни от одного из посетителей дома Толстых ни разу не появилось каких-либо обличающих Льва Толстого свидетельств, а ведь среди них были не только дружественно настроенные", — сказала Еремеева.

Неверность Толстого — один из самых популярных мифов о писателе. Однако сотрудники его музеев как в Москве, так и в Ясной Поляне (Тульская область) не нашли ни одного доказательства этому.
В 2023 году в России и мире празднуют 195-летие со дня рождения писателя. Подробнее о мифах, связанных с Толстым, читайте в материале РИА Новости.
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9 июля, 13:08
 
КультураМоскваЛев Толстой (писатель)Ясная ПолянаЯсная Поляна (музей)Литература
 
 
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