https://ria.ru/20230909/tolstoy-1895004728.html
В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене
В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене - РИА Новости, 09.09.2023
В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене
Лев Толстой не изменял своей жене Софье, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Государственного музея писателя в Москве Дарья Еремеева. Супруги... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:29
2023-09-09T09:29
2023-09-09T09:29
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москва
лев толстой (писатель)
ясная поляна
ясная поляна (музей)
литература
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лев Толстой не изменял своей жене Софье, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Государственного музея писателя в Москве Дарья Еремеева. Супруги прожили в браке 48 лет. "Дом их был всегда на виду, открыт для родственников и друзей, а после смерти писателя на протяжении многих лет появлялись воспоминания о Толстом, написанные теми, кто хоть день или два провел в Ясной Поляне или усадьбе в Хамовниках. Ни от одного из посетителей дома Толстых ни разу не появилось каких-либо обличающих Льва Толстого свидетельств, а ведь среди них были не только дружественно настроенные", — сказала Еремеева.Неверность Толстого — один из самых популярных мифов о писателе. Однако сотрудники его музеев как в Москве, так и в Ясной Поляне (Тульская область) не нашли ни одного доказательства этому. В 2023 году в России и мире празднуют 195-летие со дня рождения писателя. Подробнее о мифах, связанных с Толстым, читайте в материале РИА Новости.
https://ria.ru/20230709/festival-1883093381.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, лев толстой (писатель), ясная поляна, ясная поляна (музей), литература
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В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене
В Музее Толстого в Москве опровергли мифы о его многочисленных изменах жене