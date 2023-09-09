https://ria.ru/20230909/tolstoy-1895004728.html

В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене

В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене - РИА Новости, 09.09.2023

В Музее Толстого опровергли мифы о его изменах жене

Лев Толстой не изменял своей жене Софье, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Государственного музея писателя в Москве Дарья Еремеева. Супруги... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:29

2023-09-09T09:29

2023-09-09T09:29

культура

москва

лев толстой (писатель)

ясная поляна

ясная поляна (музей)

литература

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Лев Толстой не изменял своей жене Софье, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Государственного музея писателя в Москве Дарья Еремеева. Супруги прожили в браке 48 лет. "Дом их был всегда на виду, открыт для родственников и друзей, а после смерти писателя на протяжении многих лет появлялись воспоминания о Толстом, написанные теми, кто хоть день или два провел в Ясной Поляне или усадьбе в Хамовниках. Ни от одного из посетителей дома Толстых ни разу не появилось каких-либо обличающих Льва Толстого свидетельств, а ведь среди них были не только дружественно настроенные", — сказала Еремеева.Неверность Толстого — один из самых популярных мифов о писателе. Однако сотрудники его музеев как в Москве, так и в Ясной Поляне (Тульская область) не нашли ни одного доказательства этому. В 2023 году в России и мире празднуют 195-летие со дня рождения писателя. Подробнее о мифах, связанных с Толстым, читайте в материале РИА Новости.

https://ria.ru/20230709/festival-1883093381.html

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ясная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Роман Харрасов

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