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Мифы о Льве Толстом: что из них правда - РИА Новости, 09.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 09.09.2023 (обновлено: 08:11 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/tolstoy-1894049362.html
Мифы о Льве Толстом: что из них правда
Мифы о Льве Толстом: что из них правда - РИА Новости, 09.09.2023
Мифы о Льве Толстом: что из них правда
Одна из самых интересных и противоречивых фигур России — с одной стороны, гений русской литературы, с другой — человек, который сегодня точно был бы главным... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:00
2023-09-09T08:11
культура
книги
лев толстой (писатель)
государственный музей л. н. толстого
ясная поляна
москва
легенды
юбилей
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Одна из самых интересных и противоречивых фигур России — с одной стороны, гений русской литературы, с другой — человек, который сегодня точно был бы главным героем светской хроники. О личной жизни великого писателя, его тайнах и необычных поступках — в материале РИА Новости к 195-летию со дня рождения."Воскресил" родителей: о героях "Войны и мира" ТолстогоМать Мария Николаевна умерла, когда будущему писателю еще не исполнилось двух лет, а отец Николай Ильич ушел из жизни, когда Льву было девять. Родителей он "воскресил" в образах Николая Ростова и княжны Марьи в романе "Война и мир", говорит старший научный сотрудник Государственного музея Л. Н. Толстого Дарья Еремеева.&quot;Отца он помнил, а образ матери восстановил по рассказам знавших ее людей, по хранящимся в доме вещам, письмам, книгам, нотам, дневникам&quot;, — поясняет литературовед.Несмотря на раннее сиротство, Лев Николаевич вспоминал о детстве как о "счастливой, невозвратимой поре". Семья была дружной, все заботились о нем и любили его, а больше всех — тетка Татьяна Александровна Ергольская.Особое число 28: магия цифр в жизни ТолстогоПисатель не верил даже в евангельские чудеса, зато у него было "свое" число — 28: по старому стилю он родился 28 августа 1828 года. Многие важные события в жизни Толстого связаны с этими цифрами. В письме Ергольской он рассказывал:&quot;Двадцать седьмого в Севастополе произошло большое и главное дело. Я имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие как доброволец. Не пугайтесь: я почти не подвергался никакой опасности. Двадцать восьмое, день моего рождения, второй раз в моей жизни было для меня памятным и печальным днем: в первый раз, 18 лет тому назад, это была смерть тетушки Александры Ильиничны; теперь — потеря Севастополя&quot;.Кроме того, 28 октября (10 ноября) 1910 года писатель ушел из Ясной Поляны, а через десять дней умер в возрасте 82 лет — 28 наоборот.Пять пудов одной рукой: сила ТолстогоМногие из знавших Толстого отмечали его особую физическую форму. &quot;Он и сам прикладывал к этому усилия, занимался на турнике и с гантелями, много ездил верхом&quot;, — говорит Еремеева.Супруга Софья Андреевна в книге "Моя жизнь" вспоминала, как однажды Лев Николаевич впрягся в оглоблю вместо лошади и поскакал рысью.Как-то в пешем походе из Москвы в Ясную Поляну писателя сопровождал педагог и переводчик Евгений Попов.&quot;Кажется, на пятые сутки мы были в Туле. Мы пошли в дом вице-губернатора Свербеева, с которым Лев Николаевич был хорошо знаком. Утром, когда мы встали, Толстой заметил под кроватью огромные чугунные гимнастические гири, взял и хотел делать упражнения. Я испугался, что это будет вредно ему в его года, и запротестовал. Он положил гири, но сказал: &quot;Что ж, ведь я, знаете, подымал одной рукой пять пудов&quot;, — рассказывал друг.В музее напоминают, что до 1899 года пять пудов равнялись 82 килограммам.Вечная любовь: Толстой не изменял жене даже пожатием руки Один из популярных мифов — безудержный темперамент писателя и неверность Софье Андреевне, с которой он прожил 48 лет.&quot;Дом их был всегда на виду, открыт для родственников и друзей, а после смерти писателя на протяжении многих лет появлялись воспоминания о Толстом, написанные теми, кто хоть день или два провел в Ясной или усадьбе в Хамовниках, — отмечает Еремеева. — Ни один из посетителей дома Толстых ни разу не привел каких-либо обличающих Льва Толстого свидетельств, а ведь среди них встречались не только дружественно настроенные&quot;.Между супругами не было секретов, они читали дневники и письма друг друга. Софья Андреевна в воспоминаниях уверяла, что они не изменили друг другу "даже пожатием руки".Защитник крестьян и леса: инициативы ТолстогоВо время неурожаев и голода 1891-1893-го Толстой вместе с родными и единомышленниками собирал средства, выезжал в деревни Тульской и Рязанской губерний, открывал бесплатные столовые. В "Отчете об употреблении пожертвованных денег за лето 1892 года" Толстой указал, что "всего столовых было 246, и кормилось в них между 10-ю и 13-ю тысячами человек", цитируют в музее.Толстого также волновало сохранение природы. В молодые годы у него даже был "проект заселения России лесами".После "духовного перелома" в начале 1880-х он перестал охотиться. В своей жалости ко всему живому писатель дошел до того, что, заметив в кабинете мышь в мышеловке, отрывался от работы, спускался со второго этажа, выходил в сад и выпускал ее на волю.Пятидесятилетний Толстой: детские забавы с Тургеневым В Ясной Поляне летом 1881 года дочь Толстого Татьяна Львовна стала свидетелем удивительной сцены — отец и Иван Сергеевич Тургенев катались на качели-балансире.&quot;То взлетает отец, то Тургенев. Взлетевший попадает опять ногами на доску, чем ее перевешивает, — писала она. — Тургенев носил из-за своей подагры огромные башмаки с очень широкими носками. При каждом прыжке эти поставленные рядом две огромные ноги ударяются о доску, и встряхиваются прекрасные белые кудри&quot;.Татьяну Львовну очень впечатлили "эти две характерные фигуры, увлеченные детской забавой".Не анафема, а отпадение: отношение Толстого с церковью&quot;Письмо &quot;Определение Синода о Льве Толстом&quot; 1901 года принято называть отлучением, но в нем нет слова &quot;анафема&quot;, а есть слово &quot;отпадение&quot;, — подчеркивает Дарья Еремеева.В музее отмечают, что настоящая церковная анафема предполагает запрет на участие в таинствах, а к Толстому перед смертью направили старца из Оптиной пустыни на случай, если писатель захочет "приобщиться Святых Тайн" (причаститься).
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книги, лев толстой (писатель), государственный музей л. н. толстого, ясная поляна, москва, легенды, юбилей, любовь
Культура, Книги, Лев Толстой (писатель), Государственный музей Л. Н. Толстого, Ясная Поляна, Москва, легенды, юбилей, Любовь

Мифы о Льве Толстом: что из них правда

© РИА Новости / О. Игнатович | Перейти в медиабанкРусский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год
Русский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / О. Игнатович
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Одна из самых интересных и противоречивых фигур России — с одной стороны, гений русской литературы, с другой — человек, который сегодня точно был бы главным героем светской хроники. О личной жизни великого писателя, его тайнах и необычных поступках — в материале РИА Новости к 195-летию со дня рождения.
© РИА Новости / Карл Булла | Перейти в медиабанкЛев Толстой среди родных и друзей в Ясной Поляне
Лев Толстой среди родных и друзей в Ясной Поляне - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Карл Булла
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Лев Толстой среди родных и друзей в Ясной Поляне

"Воскресил" родителей: о героях "Войны и мира" Толстого

Мать Мария Николаевна умерла, когда будущему писателю еще не исполнилось двух лет, а отец Николай Ильич ушел из жизни, когда Льву было девять. Родителей он "воскресил" в образах Николая Ростова и княжны Марьи в романе "Война и мир", говорит старший научный сотрудник Государственного музея Л. Н. Толстого Дарья Еремеева.
«

"Отца он помнил, а образ матери восстановил по рассказам знавших ее людей, по хранящимся в доме вещам, письмам, книгам, нотам, дневникам", — поясняет литературовед.

© РИА Новости / М. Козлов | Перейти в медиабанкРепродукция иллюстрации художника Д. Шмаринова к роману Л. Н. Толстого "Война и мир". "Бал у Ростовых", 1953
Репродукция иллюстрации художника Д. Шмаринова к роману Л. Н. Толстого Война и мир. Бал у Ростовых, 1953 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / М. Козлов
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Репродукция иллюстрации художника Д. Шмаринова к роману Л. Н. Толстого "Война и мир". "Бал у Ростовых", 1953
Несмотря на раннее сиротство, Лев Николаевич вспоминал о детстве как о "счастливой, невозвратимой поре". Семья была дружной, все заботились о нем и любили его, а больше всех — тетка Татьяна Александровна Ергольская.

Особое число 28: магия цифр в жизни Толстого

Писатель не верил даже в евангельские чудеса, зато у него было "свое" число — 28: по старому стилю он родился 28 августа 1828 года. Многие важные события в жизни Толстого связаны с этими цифрами. В письме Ергольской он рассказывал:
«

"Двадцать седьмого в Севастополе произошло большое и главное дело. Я имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие как доброволец. Не пугайтесь: я почти не подвергался никакой опасности. Двадцать восьмое, день моего рождения, второй раз в моей жизни было для меня памятным и печальным днем: в первый раз, 18 лет тому назад, это была смерть тетушки Александры Ильиничны; теперь — потеря Севастополя".

© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанкРусский писатель Лев Николаевич Толстой (второй слева) в день своего рождения в Ясной Поляне, 28 августа (9 сентября) 1898 года. Репродукция фотографии. Оригинал в в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве
Русский писатель Лев Николаевич Толстой (второй слева) в день своего рождения в Ясной Поляне, 28 августа (9 сентября) 1898 года. Репродукция фотографии. Оригинал в в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Красавин
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Русский писатель Лев Николаевич Толстой (второй слева) в день своего рождения в Ясной Поляне, 28 августа (9 сентября) 1898 года. Репродукция фотографии. Оригинал в в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве
Кроме того, 28 октября (10 ноября) 1910 года писатель ушел из Ясной Поляны, а через десять дней умер в возрасте 82 лет — 28 наоборот.

Пять пудов одной рукой: сила Толстого

Многие из знавших Толстого отмечали его особую физическую форму.
«

"Он и сам прикладывал к этому усилия, занимался на турнике и с гантелями, много ездил верхом", — говорит Еремеева.

Супруга Софья Андреевна в книге "Моя жизнь" вспоминала, как однажды Лев Николаевич впрягся в оглоблю вместо лошади и поскакал рысью.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛев Николаевич Толстой катается на лошади в Ясной Поляне
Лев Николаевич Толстой катается на лошади в Ясной Поляне - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости
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Лев Николаевич Толстой катается на лошади в Ясной Поляне
Как-то в пешем походе из Москвы в Ясную Поляну писателя сопровождал педагог и переводчик Евгений Попов.
«

"Кажется, на пятые сутки мы были в Туле. Мы пошли в дом вице-губернатора Свербеева, с которым Лев Николаевич был хорошо знаком. Утром, когда мы встали, Толстой заметил под кроватью огромные чугунные гимнастические гири, взял и хотел делать упражнения. Я испугался, что это будет вредно ему в его года, и запротестовал. Он положил гири, но сказал: "Что ж, ведь я, знаете, подымал одной рукой пять пудов", — рассказывал друг.

В музее напоминают, что до 1899 года пять пудов равнялись 82 килограммам.

Вечная любовь: Толстой не изменял жене даже пожатием руки

Один из популярных мифов — безудержный темперамент писателя и неверность Софье Андреевне, с которой он прожил 48 лет.
© РИА Новости / Карл Булла | Перейти в медиабанкЛев Толстой с супругой
Лев Толстой с супругой - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Карл Булла
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Лев Толстой с супругой
«

"Дом их был всегда на виду, открыт для родственников и друзей, а после смерти писателя на протяжении многих лет появлялись воспоминания о Толстом, написанные теми, кто хоть день или два провел в Ясной или усадьбе в Хамовниках, — отмечает Еремеева. — Ни один из посетителей дома Толстых ни разу не привел каких-либо обличающих Льва Толстого свидетельств, а ведь среди них встречались не только дружественно настроенные".

Между супругами не было секретов, они читали дневники и письма друг друга. Софья Андреевна в воспоминаниях уверяла, что они не изменили друг другу "даже пожатием руки".

Защитник крестьян и леса: инициативы Толстого

Во время неурожаев и голода 1891-1893-го Толстой вместе с родными и единомышленниками собирал средства, выезжал в деревни Тульской и Рязанской губерний, открывал бесплатные столовые. В "Отчете об употреблении пожертвованных денег за лето 1892 года" Толстой указал, что "всего столовых было 246, и кормилось в них между 10-ю и 13-ю тысячами человек", цитируют в музее.
© РИА Новости / О. Игнатович | Перейти в медиабанкРусский писатель Лев Николаевич Толстой на прогулке. Ясная Поляна, 1908 год
Русский писатель Лев Николаевич Толстой на прогулке. Ясная Поляна, 1908 год - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / О. Игнатович
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Русский писатель Лев Николаевич Толстой на прогулке. Ясная Поляна, 1908 год
Толстого также волновало сохранение природы. В молодые годы у него даже был "проект заселения России лесами".
После "духовного перелома" в начале 1880-х он перестал охотиться. В своей жалости ко всему живому писатель дошел до того, что, заметив в кабинете мышь в мышеловке, отрывался от работы, спускался со второго этажа, выходил в сад и выпускал ее на волю.

Пятидесятилетний Толстой: детские забавы с Тургеневым

В Ясной Поляне летом 1881 года дочь Толстого Татьяна Львовна стала свидетелем удивительной сцены — отец и Иван Сергеевич Тургенев катались на качели-балансире.
© РИА Новости / Спивак | Перейти в медиабанкСотрудники литературного и общественно-политического журнала "Современник". Сидят (слева направо): И. Гончаров, И. Тургенев. Стоит слева Л. Толстой
Сотрудники литературного и общественно-политического журнала Современник. Сидят (слева направо): И. Гончаров, И. Тургенев. Стоит слева Л. Толстой - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Спивак
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Сотрудники литературного и общественно-политического журнала "Современник". Сидят (слева направо): И. Гончаров, И. Тургенев. Стоит слева Л. Толстой
«

"То взлетает отец, то Тургенев. Взлетевший попадает опять ногами на доску, чем ее перевешивает, — писала она. — Тургенев носил из-за своей подагры огромные башмаки с очень широкими носками. При каждом прыжке эти поставленные рядом две огромные ноги ударяются о доску, и встряхиваются прекрасные белые кудри".

Татьяну Львовну очень впечатлили "эти две характерные фигуры, увлеченные детской забавой".

Не анафема, а отпадение: отношение Толстого с церковью

«

"Письмо "Определение Синода о Льве Толстом" 1901 года принято называть отлучением, но в нем нет слова "анафема", а есть слово "отпадение", — подчеркивает Дарья Еремеева.

В музее отмечают, что настоящая церковная анафема предполагает запрет на участие в таинствах, а к Толстому перед смертью направили старца из Оптиной пустыни на случай, если писатель захочет "приобщиться Святых Тайн" (причаститься).
Григорий Распутин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Факты или вымысел: как авторы обманывают в исторических романах
13 июля, 08:00
 
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