https://ria.ru/20230909/tolstoy-1894049362.html

Мифы о Льве Толстом: что из них правда

Мифы о Льве Толстом: что из них правда - РИА Новости, 09.09.2023

Мифы о Льве Толстом: что из них правда

Одна из самых интересных и противоречивых фигур России — с одной стороны, гений русской литературы, с другой — человек, который сегодня точно был бы главным... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:00

2023-09-09T08:00

2023-09-09T08:11

культура

книги

лев толстой (писатель)

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москва

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юбилей

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Анастасия Силкина. Одна из самых интересных и противоречивых фигур России — с одной стороны, гений русской литературы, с другой — человек, который сегодня точно был бы главным героем светской хроники. О личной жизни великого писателя, его тайнах и необычных поступках — в материале РИА Новости к 195-летию со дня рождения."Воскресил" родителей: о героях "Войны и мира" ТолстогоМать Мария Николаевна умерла, когда будущему писателю еще не исполнилось двух лет, а отец Николай Ильич ушел из жизни, когда Льву было девять. Родителей он "воскресил" в образах Николая Ростова и княжны Марьи в романе "Война и мир", говорит старший научный сотрудник Государственного музея Л. Н. Толстого Дарья Еремеева."Отца он помнил, а образ матери восстановил по рассказам знавших ее людей, по хранящимся в доме вещам, письмам, книгам, нотам, дневникам", — поясняет литературовед.Несмотря на раннее сиротство, Лев Николаевич вспоминал о детстве как о "счастливой, невозвратимой поре". Семья была дружной, все заботились о нем и любили его, а больше всех — тетка Татьяна Александровна Ергольская.Особое число 28: магия цифр в жизни ТолстогоПисатель не верил даже в евангельские чудеса, зато у него было "свое" число — 28: по старому стилю он родился 28 августа 1828 года. Многие важные события в жизни Толстого связаны с этими цифрами. В письме Ергольской он рассказывал:"Двадцать седьмого в Севастополе произошло большое и главное дело. Я имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие как доброволец. Не пугайтесь: я почти не подвергался никакой опасности. Двадцать восьмое, день моего рождения, второй раз в моей жизни было для меня памятным и печальным днем: в первый раз, 18 лет тому назад, это была смерть тетушки Александры Ильиничны; теперь — потеря Севастополя".Кроме того, 28 октября (10 ноября) 1910 года писатель ушел из Ясной Поляны, а через десять дней умер в возрасте 82 лет — 28 наоборот.Пять пудов одной рукой: сила ТолстогоМногие из знавших Толстого отмечали его особую физическую форму. "Он и сам прикладывал к этому усилия, занимался на турнике и с гантелями, много ездил верхом", — говорит Еремеева.Супруга Софья Андреевна в книге "Моя жизнь" вспоминала, как однажды Лев Николаевич впрягся в оглоблю вместо лошади и поскакал рысью.Как-то в пешем походе из Москвы в Ясную Поляну писателя сопровождал педагог и переводчик Евгений Попов."Кажется, на пятые сутки мы были в Туле. Мы пошли в дом вице-губернатора Свербеева, с которым Лев Николаевич был хорошо знаком. Утром, когда мы встали, Толстой заметил под кроватью огромные чугунные гимнастические гири, взял и хотел делать упражнения. Я испугался, что это будет вредно ему в его года, и запротестовал. Он положил гири, но сказал: "Что ж, ведь я, знаете, подымал одной рукой пять пудов", — рассказывал друг.В музее напоминают, что до 1899 года пять пудов равнялись 82 килограммам.Вечная любовь: Толстой не изменял жене даже пожатием руки Один из популярных мифов — безудержный темперамент писателя и неверность Софье Андреевне, с которой он прожил 48 лет."Дом их был всегда на виду, открыт для родственников и друзей, а после смерти писателя на протяжении многих лет появлялись воспоминания о Толстом, написанные теми, кто хоть день или два провел в Ясной или усадьбе в Хамовниках, — отмечает Еремеева. — Ни один из посетителей дома Толстых ни разу не привел каких-либо обличающих Льва Толстого свидетельств, а ведь среди них встречались не только дружественно настроенные".Между супругами не было секретов, они читали дневники и письма друг друга. Софья Андреевна в воспоминаниях уверяла, что они не изменили друг другу "даже пожатием руки".Защитник крестьян и леса: инициативы ТолстогоВо время неурожаев и голода 1891-1893-го Толстой вместе с родными и единомышленниками собирал средства, выезжал в деревни Тульской и Рязанской губерний, открывал бесплатные столовые. В "Отчете об употреблении пожертвованных денег за лето 1892 года" Толстой указал, что "всего столовых было 246, и кормилось в них между 10-ю и 13-ю тысячами человек", цитируют в музее.Толстого также волновало сохранение природы. В молодые годы у него даже был "проект заселения России лесами".После "духовного перелома" в начале 1880-х он перестал охотиться. В своей жалости ко всему живому писатель дошел до того, что, заметив в кабинете мышь в мышеловке, отрывался от работы, спускался со второго этажа, выходил в сад и выпускал ее на волю.Пятидесятилетний Толстой: детские забавы с Тургеневым В Ясной Поляне летом 1881 года дочь Толстого Татьяна Львовна стала свидетелем удивительной сцены — отец и Иван Сергеевич Тургенев катались на качели-балансире."То взлетает отец, то Тургенев. Взлетевший попадает опять ногами на доску, чем ее перевешивает, — писала она. — Тургенев носил из-за своей подагры огромные башмаки с очень широкими носками. При каждом прыжке эти поставленные рядом две огромные ноги ударяются о доску, и встряхиваются прекрасные белые кудри".Татьяну Львовну очень впечатлили "эти две характерные фигуры, увлеченные детской забавой".Не анафема, а отпадение: отношение Толстого с церковью"Письмо "Определение Синода о Льве Толстом" 1901 года принято называть отлучением, но в нем нет слова "анафема", а есть слово "отпадение", — подчеркивает Дарья Еремеева.В музее отмечают, что настоящая церковная анафема предполагает запрет на участие в таинствах, а к Толстому перед смертью направили старца из Оптиной пустыни на случай, если писатель захочет "приобщиться Святых Тайн" (причаститься).

https://ria.ru/20230713/knigi-1883788496.html

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