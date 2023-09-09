https://ria.ru/20230909/teg-1895196204.html

Половина москвичей, голосующих на участках, выбирают ТЭГ

Половина москвичей, голосующих на участках, выбирают ТЭГ - РИА Новости, 09.09.2023

Половина москвичей, голосующих на участках, выбирают ТЭГ

Москвичи, голосующие на участках на выборах мэра города, почти в половине случаев выбирают терминалы электронного голосования, сообщил начальник управления по... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:10

2023-09-09T15:10

2023-09-09T15:10

политика

москва

россия

донецкая народная республика

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894945250_0:240:3000:1928_1920x0_80_0_0_a10d5843459374877e709b04408c11d1.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москвичи, голосующие на участках на выборах мэра города, почти в половине случаев выбирают терминалы электронного голосования, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. "По текущей статистике по городу распределено 50 на 50. То есть те граждане, которые приходят на участки, они в половине случаев отдают предпочтение бумажным бюллетеням, в половине новым терминалам. Это средняя температура по больнице. Но, вот, по статистике, это так", - заявил он в ходе дискуссии в информационном центре ЦИК на тему "Внедрение цифровых решений в избирательный процесс". Он отметил, что некоторые участки распределены неравномерно, где-то больше, где-то меньше молодых проживает, где-то преобладают пожилые граждане. "Соответственно, там статистика будет отличаться от средней температуры. Но по городу в целом 50 на 50", - добавил он. Костырко добавил, что планируется развивать технологию ТЭГ и дальше. "Посмотрим, что еще нужно улучшить. Сейчас есть основания говорить о том, что москвичам эти инновации, эти электронные сервисы в избирательном процессе понравились", — подчеркнул он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/yakutsk-1895165786.html

москва

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023