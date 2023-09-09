https://ria.ru/20230909/teatr-1895024758.html

В Театре на Бронной поставят свои версии советских фильмов

В Театре на Бронной поставят свои версии советских фильмов - РИА Новости, 09.09.2023

В Театре на Бронной поставят свои версии советских фильмов

Постановка "Жизнь в цитадели" по произведению Аугуста Якобсонае и мюзикл "Свинарка и пастух" ожидают зрителей в новом сезоне Театра на Бронной, заявил худрук... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:42

2023-09-09T07:42

2023-09-09T07:42

культура

россия

константин богомолов

константин симонов (политолог)

марина брусникина

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театр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Постановка "Жизнь в цитадели" по произведению Аугуста Якобсонае и мюзикл "Свинарка и пастух" ожидают зрителей в новом сезоне Театра на Бронной, заявил худрук Константин Богомолов. "Я сам тоже, естественно, буду ставить. В планах "Свинарка и пастух" – мюзикл с музыкой Хренникова и текстами Гусева. Я планирую обратиться к пьесе "Жизнь в цитадели" – это пьеса советского драматурга Якобсона, послевоенная, которая рассказывает о жизни эстонского ученого в тот момент, когда в республику приходят советские войска для деоккупации. Ужасно интересная история, очень сложная. И еще одна пьеса – "Русский вопрос" Константина Симонова", – сказал он на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Также Богомолов отметил, что уже начинаются репетиции режиссера Кирилла Вытоптова, который в прошлом сезоне ставил "Богатых невест". В будущем планирует выпустить "Униженных и оскорбленных" по Достоевскому. Кроме того, в середине сезона ожидается спектакль "Красная Шапочка" по сценарию известного советского фильма.У кинорежиссера Сергея Кальварского будет дебют в театре - с постановкой "Пигмалион". "Правда, я думаю, "Пигмалион" Бернарда Шоу будет основой для создания своей истории, осовремененной", – добавил Константин Богомолов. Режиссер Марина Брусникина выпустит уже в следующем году спектакль по повести Василия Шукшина "Калина красная". При этом, подчеркнул худрук, создатели не боятся конкуренции с одноименной советской кинокартиной.Ранее Богомолов сообщил, что зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с "эксклюзивной информацией".

https://ria.ru/20230530/spektakl-1875051489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, константин богомолов, константин симонов (политолог), марина брусникина, театр на бронной, театр