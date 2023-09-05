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Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями - РИА Новости, 05.09.2023
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Культура
 
17:33 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/teatr-1894359393.html
Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями
Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями - РИА Новости, 05.09.2023
Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями
Зрители Театра на Бронной (клиенты "Сбера") будут получать рассылку с "эксклюзивной информацией", заявил худрук театра Константин Богомолов. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:33
2023-09-05T17:33
культура
константин богомолов
театр на бронной
сбер
театр
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Зрители Театра на Бронной (клиенты "Сбера") будут получать рассылку с "эксклюзивной информацией", заявил худрук театра Константин Богомолов. &quot;С нового сезона у нас в театре будет особая история от &quot;Сбера&quot;. Клиенты этого банка и наши зрители будут получать особый контент: перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля информацию в виде ссылок на наш сайт, где будет размещаться эксклюзивная информация&quot;, – заявил Богомолов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре &quot;Россия сегодня&quot;.По словам худрука, зрителям дадут рекомендации, на что обратить внимание, и комментарии, а в конце представления представят авторскую интерпретацию.
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константин богомолов, театр на бронной, сбер, театр
Культура, Константин Богомолов, Театр на Бронной, Сбер, Театр
Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями

Богомолов: зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖурналисты на сцене отреставрированного зрительного зала Московского драматического театра на Бронной в Москве
Журналисты на сцене отреставрированного зрительного зала Московского драматического театра на Бронной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Зрители Театра на Бронной (клиенты "Сбера") будут получать рассылку с "эксклюзивной информацией", заявил худрук театра Константин Богомолов.
«

"С нового сезона у нас в театре будет особая история от "Сбера". Клиенты этого банка и наши зрители будут получать особый контент: перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля информацию в виде ссылок на наш сайт, где будет размещаться эксклюзивная информация", – заявил Богомолов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

По словам худрука, зрителям дадут рекомендации, на что обратить внимание, и комментарии, а в конце представления представят авторскую интерпретацию.
Актеры Андро Симонишвили и Яна Вилочкина в сцене из спектакля Вероника в постановке режиссера Константина Богомолова в театре на Бронной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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КультураКонстантин БогомоловТеатр на БроннойСберТеатр
 
 
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