https://ria.ru/20230905/teatr-1894359393.html

Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями

Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями - РИА Новости, 05.09.2023

Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями

Зрители Театра на Бронной (клиенты "Сбера") будут получать рассылку с "эксклюзивной информацией", заявил худрук театра Константин Богомолов. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:33

2023-09-05T17:33

2023-09-05T17:33

культура

константин богомолов

театр на бронной

сбер

театр

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Зрители Театра на Бронной (клиенты "Сбера") будут получать рассылку с "эксклюзивной информацией", заявил худрук театра Константин Богомолов. "С нового сезона у нас в театре будет особая история от "Сбера". Клиенты этого банка и наши зрители будут получать особый контент: перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля информацию в виде ссылок на наш сайт, где будет размещаться эксклюзивная информация", – заявил Богомолов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам худрука, зрителям дадут рекомендации, на что обратить внимание, и комментарии, а в конце представления представят авторскую интерпретацию.

https://ria.ru/20230503/spektakl-1869170964.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

константин богомолов, театр на бронной, сбер, театр