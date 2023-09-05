https://ria.ru/20230905/teatr-1894359393.html
Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями
Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями - РИА Новости, 05.09.2023
Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями
Зрители Театра на Бронной (клиенты "Сбера") будут получать рассылку с "эксклюзивной информацией", заявил худрук театра Константин Богомолов. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:33
2023-09-05T17:33
2023-09-05T17:33
культура
константин богомолов
театр на бронной
сбер
театр
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Зрители Театра на Бронной (клиенты "Сбера") будут получать рассылку с "эксклюзивной информацией", заявил худрук театра Константин Богомолов. "С нового сезона у нас в театре будет особая история от "Сбера". Клиенты этого банка и наши зрители будут получать особый контент: перед спектаклем, во время спектакля, после спектакля информацию в виде ссылок на наш сайт, где будет размещаться эксклюзивная информация", – заявил Богомолов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По словам худрука, зрителям дадут рекомендации, на что обратить внимание, и комментарии, а в конце представления представят авторскую интерпретацию.
https://ria.ru/20230503/spektakl-1869170964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин богомолов, театр на бронной, сбер, театр
Культура, Константин Богомолов, Театр на Бронной, Сбер, Театр
Зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями
Богомолов: зрители Театра на Бронной будут получать рассылку с рекомендациями