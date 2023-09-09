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Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия" - РИА Новости, 09.09.2023
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10:11 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/tablichka-1895152294.html
Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия"
Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия" - РИА Новости, 09.09.2023
Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе первой сессии открывшегося в Нью-Дели саммита "Большой двадцатки" для обозначения своей страны использовал табличку с РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:11
2023-09-09T10:11
в мире
индия
нарендра моди
драупади мурму
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе первой сессии открывшегося в Нью-Дели саммита "Большой двадцатки" для обозначения своей страны использовал табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия". Согласно конституции Индии, английский и хинди являются официальными языками страны, при этом на английском страна называется India (Индия), а на хинди - Бхарат. Ранее президент Индии Драупади Мурму впервые использовала в написанных на английском языке приглашениях на ужин в связи с саммитом G20 термин "президент Бхарата", а не "президент Индии". Позднее ряд индийских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство Индии может предложить официально изменить англоязычное название страны на Bharat (Бхарат, название Индии на хинди) и вынести этот вопрос на специальную сессию парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября. Решение президента Индии использовать название страны на хинди на официальных приглашениях, а также возможное переименование страны вызвало негодование оппозиционных партий, многие из которых вошли в недавно созданный для борьбы на выборах в 2024 году блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental, Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития). При этом сам Моди накануне саммита призвал чиновников воздерживаться от дебатов по поводу возможности переименования Индии в Бхарат. Партия премьера "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия) также призвала законодателей и партийных работников воздержаться от опрометчивых комментариев или противоречивых заявлений, которые могут попасть в заголовки газет во время саммита.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
https://ria.ru/20230906/indiya-1894465887.html
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в мире, индия, нарендра моди, драупади мурму, большая двадцатка
В мире, Индия, Нарендра Моди, Драупади Мурму, Большая двадцатка
Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия"

Моди выступил на G20, используя табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия"

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на саммите Большой двадцатки в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе первой сессии открывшегося в Нью-Дели саммита "Большой двадцатки" для обозначения своей страны использовал табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия".
Согласно конституции Индии, английский и хинди являются официальными языками страны, при этом на английском страна называется India (Индия), а на хинди - Бхарат.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
08:00
Ранее президент Индии Драупади Мурму впервые использовала в написанных на английском языке приглашениях на ужин в связи с саммитом G20 термин "президент Бхарата", а не "президент Индии". Позднее ряд индийских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство Индии может предложить официально изменить англоязычное название страны на Bharat (Бхарат, название Индии на хинди) и вынести этот вопрос на специальную сессию парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября.
Решение президента Индии использовать название страны на хинди на официальных приглашениях, а также возможное переименование страны вызвало негодование оппозиционных партий, многие из которых вошли в недавно созданный для борьбы на выборах в 2024 году блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental, Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития).
При этом сам Моди накануне саммита призвал чиновников воздерживаться от дебатов по поводу возможности переименования Индии в Бхарат. Партия премьера "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия) также призвала законодателей и партийных работников воздержаться от опрометчивых комментариев или противоречивых заявлений, которые могут попасть в заголовки газет во время саммита.
Подготовка к саммиту G20 в Индии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
МИД Индии прокомментировал сообщения о возвращении стране названия Бхарат
6 сентября, 10:52
 
В миреИндияНарендра МодиДраупади МурмуБольшая двадцатка
 
 
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