https://ria.ru/20230909/tablichka-1895152294.html

Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия"

Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия" - РИА Новости, 09.09.2023

Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе первой сессии открывшегося в Нью-Дели саммита "Большой двадцатки" для обозначения своей страны использовал табличку с РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:11

2023-09-09T10:11

2023-09-09T10:11

в мире

индия

нарендра моди

драупади мурму

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе первой сессии открывшегося в Нью-Дели саммита "Большой двадцатки" для обозначения своей страны использовал табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия". Согласно конституции Индии, английский и хинди являются официальными языками страны, при этом на английском страна называется India (Индия), а на хинди - Бхарат. Ранее президент Индии Драупади Мурму впервые использовала в написанных на английском языке приглашениях на ужин в связи с саммитом G20 термин "президент Бхарата", а не "президент Индии". Позднее ряд индийских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство Индии может предложить официально изменить англоязычное название страны на Bharat (Бхарат, название Индии на хинди) и вынести этот вопрос на специальную сессию парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября. Решение президента Индии использовать название страны на хинди на официальных приглашениях, а также возможное переименование страны вызвало негодование оппозиционных партий, многие из которых вошли в недавно созданный для борьбы на выборах в 2024 году блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental, Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития). При этом сам Моди накануне саммита призвал чиновников воздерживаться от дебатов по поводу возможности переименования Индии в Бхарат. Партия премьера "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия) также призвала законодателей и партийных работников воздержаться от опрометчивых комментариев или противоречивых заявлений, которые могут попасть в заголовки газет во время саммита.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

https://ria.ru/20230906/indiya-1894465887.html

индия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, нарендра моди, драупади мурму, большая двадцатка