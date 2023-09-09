https://ria.ru/20230909/spetsoperatsiya-1895244458.html

Спецоперация, 8 сентября: G20 призвала соблюдать Устав ООН по Украине

Спецоперация, 8 сентября: G20 призвала соблюдать Устав ООН по Украине - РИА Новости, 09.09.2023

Спецоперация, 8 сентября: G20 призвала соблюдать Устав ООН по Украине

О декларации по итогам саммита G20, попытках ВСУ атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:28

2023-09-09T22:28

2023-09-09T22:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

светлана лукаш

сергей аксенов (политик)

реджеп тайип эрдоган

большая двадцатка

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. О декларации по итогам саммита G20, попытках ВСУ атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. Позиция G20 по УкраинеСтраны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами Устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки".Декларация "Большой двадцатки" отражает сбалансированную позицию группы по Украине и намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Саммит в Индии был одним из самых сложных для G20, в том числе из-за Украины, а также других вопросов, добавила она. Ход операцииАтаки и обстрелы со стороны ВСУСилы ПВО сбили три беспилотника на северо-западе и западе Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов. В Минобороны, в свою очередь, сообщили об одном сбитом над полуостровом беспилотнике.ВСУ пытались атаковать при помощи дронов прифронтовой поселок Днепряны в Херсонской области. Уточнялось, что беспилотники сбросили три снаряда. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в администрации.В миреСША пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявили РИА Новости в Пентагоне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, передает агентство Блумберг.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: со второго по девятое сентября нанесено шесть ударов по военным объектам ВСУ Брифинг Минобороны России 2023-09-09T22:28 true PT0M47S

Срыв ротации украинских сил на Краснолиманском направлении Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских сил на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника из 152-мм гаубицы "Д-20". 2023-09-09T22:28 true PT1M29S

Надольская о популярности российского флага на G20 Журналисты со всего мира, прибывшие на саммит G20 в Дели, фотографировались с российским флагом, принесенным на саммит репортером из России Екатериной Надольской. В какой-то момент даже образовывались очереди к триколору. Как рассказала Надольская, она уже ездила с флагом на БРИКС, и он пользовался такой популярностью, что она решила снова сделать так же. Надольская сказала РИА Новости, что была удивлена тем, насколько жители Индии любят Россию. По ее словам, Индия тепло приняла российских журналистов. 2023-09-09T22:28 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, светлана лукаш, сергей аксенов (политик), реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, вооруженные силы украины, оон, миг-29, ми-8 амтш, с-300пс, саммит g20