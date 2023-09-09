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Спецоперация, 8 сентября: G20 призвала соблюдать Устав ООН по Украине - РИА Новости, 09.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 09.09.2023 (обновлено: 22:53 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/spetsoperatsiya-1895244458.html
Спецоперация, 8 сентября: G20 призвала соблюдать Устав ООН по Украине
Спецоперация, 8 сентября: G20 призвала соблюдать Устав ООН по Украине - РИА Новости, 09.09.2023
Спецоперация, 8 сентября: G20 призвала соблюдать Устав ООН по Украине
О декларации по итогам саммита G20, попытках ВСУ атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:28
2023-09-09T22:53
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
светлана лукаш
сергей аксенов (политик)
реджеп тайип эрдоган
большая двадцатка
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. О декларации по итогам саммита G20, попытках ВСУ атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. Позиция G20 по УкраинеСтраны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами Устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки".Декларация "Большой двадцатки" отражает сбалансированную позицию группы по Украине и намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Саммит в Индии был одним из самых сложных для G20, в том числе из-за Украины, а также других вопросов, добавила она. Ход операцииАтаки и обстрелы со стороны ВСУСилы ПВО сбили три беспилотника на северо-западе и западе Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов. В Минобороны, в свою очередь, сообщили об одном сбитом над полуостровом беспилотнике.ВСУ пытались атаковать при помощи дронов прифронтовой поселок Днепряны в Херсонской области. Уточнялось, что беспилотники сбросили три снаряда. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в администрации.В миреСША пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявили РИА Новости в Пентагоне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, передает агентство Блумберг.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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Минобороны РФ: со второго по девятое сентября нанесено шесть ударов по военным объектам ВСУ
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Срыв ротации украинских сил на Краснолиманском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" сорвали ротацию украинских сил на краснолиманском направлении, уничтожив живую силу противника из 152-мм гаубицы "Д-20".
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PT1M29S
Надольская о популярности российского флага на G20
Журналисты со всего мира, прибывшие на саммит G20 в Дели, фотографировались с российским флагом, принесенным на саммит репортером из России Екатериной Надольской. В какой-то момент даже образовывались очереди к триколору. Как рассказала Надольская, она уже ездила с флагом на БРИКС, и он пользовался такой популярностью, что она решила снова сделать так же. Надольская сказала РИА Новости, что была удивлена тем, насколько жители Индии любят Россию. По ее словам, Индия тепло приняла российских журналистов.
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россия, украина, киев, светлана лукаш, сергей аксенов (политик), реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, вооруженные силы украины, оон, миг-29, ми-8 амтш, с-300пс, саммит g20
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Светлана Лукаш, Сергей Аксенов (политик), Реджеп Тайип Эрдоган, Большая двадцатка, Вооруженные силы Украины, ООН, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, С-300ПС, Саммит G20
Спецоперация, 8 сентября: G20 призвала соблюдать Устав ООН по Украине

Спецоперация, 8 сентября: страны G20 призвали соблюдать Устав ООН по Украине

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Саммит G20 в Нью-Дели
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. О декларации по итогам саммита G20, попытках ВСУ атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Позиция G20 по Украине

Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами Устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки".
Декларация "Большой двадцатки" отражает сбалансированную позицию группы по Украине и намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Саммит в Индии был одним из самых сложных для G20, в том числе из-за Украины, а также других вопросов, добавила она.

Ход операции

  • Российская артиллерия отразила три контратаки ВСУ на Купянском направлении в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.
  • Украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на Купянском направлении, отметили в Минобороны.
  • Российские войска на Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки противника, Киев потерял более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины и 17 артиллерийских орудий.
  • Украинские военные за неделю потеряли на Краснолиманском направлении более 450 солдат, 13 бронемашин и семь орудий.
  • Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин.
  • ВСУ за неделю провели 39 атак на Запорожском направлении у Работино и Вербового, все попытки наступления удалось отбить. Противник потерял более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, включая британский танк Challenger и 25 автомобилей.
  • Потери украинских войск на Херсонском направлении за неделю составили до 355 солдат, 32 автомобиля и 12 орудий.
  • Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и беспилотниками по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуре, производству морских дронов, складам боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсантов и террористов "Русского добровольческого корпуса"*.
  • Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 247 украинских беспилотников.
  • Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост.
  • ВКС России за неделю сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в районе Любимовки в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Атаки и обстрелы со стороны ВСУ

Силы ПВО сбили три беспилотника на северо-западе и западе Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
В Минобороны, в свою очередь, сообщили об одном сбитом над полуостровом беспилотнике.
ВСУ пытались атаковать при помощи дронов прифронтовой поселок Днепряны в Херсонской области. Уточнялось, что беспилотники сбросили три снаряда. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в администрации.

В мире

США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявили РИА Новости в Пентагоне.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, передает агентство Блумберг.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСветлана ЛукашСергей Аксенов (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганБольшая двадцаткаВооруженные силы УкраиныООНМиГ-29Ми-8 АМТШС-300ПССаммит G20
 
 
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