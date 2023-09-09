Спецоперация, 8 сентября: G20 призвала соблюдать Устав ООН по Украине
Спецоперация, 8 сентября: страны G20 призвали соблюдать Устав ООН по Украине
Саммит G20 в Нью-Дели
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. О декларации по итогам саммита G20, попытках ВСУ атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Позиция G20 по Украине
Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами Устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки".
Декларация "Большой двадцатки" отражает сбалансированную позицию группы по Украине и намерение урегулировать конфликты по всему миру, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Саммит в Индии был одним из самых сложных для G20, в том числе из-за Украины, а также других вопросов, добавила она.
Ход операции
- Российская артиллерия отразила три контратаки ВСУ на Купянском направлении в районе Сергеевки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.
- Украинские военнослужащие за неделю потеряли до 425 солдат на Купянском направлении, отметили в Минобороны.
- Российские войска на Южнодонецком направлении за неделю отразили четыре атаки противника, Киев потерял более 1230 военнослужащих, 24 бронемашины и 17 артиллерийских орудий.
- Украинские военные за неделю потеряли на Краснолиманском направлении более 450 солдат, 13 бронемашин и семь орудий.
- Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак противника, Киев потерял более 2,1 тысячи военнослужащих, 23 танка и других бронемашин.
- ВСУ за неделю провели 39 атак на Запорожском направлении у Работино и Вербового, все попытки наступления удалось отбить. Противник потерял более 845 военнослужащих, 27 танков и бронемашин, включая британский танк Challenger и 25 автомобилей.
- Потери украинских войск на Херсонском направлении за неделю составили до 355 солдат, 32 автомобиля и 12 орудий.
- Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и беспилотниками по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуре, производству морских дронов, складам боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсантов и террористов "Русского добровольческого корпуса"*.
- Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 247 украинских беспилотников.
- Корабли Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост.
- ВКС России за неделю сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в районе Любимовки в Запорожской области.
Атаки и обстрелы со стороны ВСУ
Силы ПВО сбили три беспилотника на северо-западе и западе Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.
В Минобороны, в свою очередь, сообщили об одном сбитом над полуостровом беспилотнике.
ВСУ пытались атаковать при помощи дронов прифронтовой поселок Днепряны в Херсонской области. Уточнялось, что беспилотники сбросили три снаряда. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в администрации.
В мире
США пока не приняли решения об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявили РИА Новости в Пентагоне.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, передает агентство Блумберг.
* Запрещенная в России террористическая организация.