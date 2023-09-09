https://ria.ru/20230909/sammit-1895220549.html

Саммит G20 проходит успешно даже в отсутствие Си Цзиньпина, заявил Байден

Саммит G20 проходит успешно даже в отсутствие Си Цзиньпина, заявил Байден - РИА Новости, 09.09.2023

Саммит G20 проходит успешно даже в отсутствие Си Цзиньпина, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что раздосадован отсутствием на саммите G20 в Нью-Дели председателя КНР Си Цзиньпина, однако отметил, что и в отсутствие... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T18:11

2023-09-09T18:11

2023-09-09T18:11

в мире

нью-дели

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китай

си цзиньпин

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что раздосадован отсутствием на саммите G20 в Нью-Дели председателя КНР Си Цзиньпина, однако отметил, что и в отсутствие китайского лидера форум на высшем уровне проходит успешно. "Было бы здорово, если бы он присутствовал здесь, однако нет, саммит проходит хорошо", - сказал американский президент, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияло ли личное отсутствие Си Цзиньпина на ход проведения мероприятия. Слова Байдена приводит сопровождающий его президентский пресс-пул. Байден неоднократно дал понять, что в ближайшее время рассчитывает на проведение личных контактов с китайским лидером. Белый дом на протяжении последних месяцев не раз указывал на то, что подготовка такой встречи ведется, однако никаких окончательных договоренностей пока не достигнуто. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20230909/bayden-1895132928.html

https://ria.ru/20230909/punkt-1895218856.html

нью-дели

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китай

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