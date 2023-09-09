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Саммит G20 проходит успешно даже в отсутствие Си Цзиньпина, заявил Байден - РИА Новости, 09.09.2023
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18:11 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/sammit-1895220549.html
Саммит G20 проходит успешно даже в отсутствие Си Цзиньпина, заявил Байден
Саммит G20 проходит успешно даже в отсутствие Си Цзиньпина, заявил Байден - РИА Новости, 09.09.2023
Саммит G20 проходит успешно даже в отсутствие Си Цзиньпина, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что раздосадован отсутствием на саммите G20 в Нью-Дели председателя КНР Си Цзиньпина, однако отметил, что и в отсутствие... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T18:11
2023-09-09T18:11
в мире
нью-дели
цены на нефть
сша
китай
си цзиньпин
большая двадцатка
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что раздосадован отсутствием на саммите G20 в Нью-Дели председателя КНР Си Цзиньпина, однако отметил, что и в отсутствие китайского лидера форум на высшем уровне проходит успешно. "Было бы здорово, если бы он присутствовал здесь, однако нет, саммит проходит хорошо", - сказал американский президент, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияло ли личное отсутствие Си Цзиньпина на ход проведения мероприятия. Слова Байдена приводит сопровождающий его президентский пресс-пул. Байден неоднократно дал понять, что в ближайшее время рассчитывает на проведение личных контактов с китайским лидером. Белый дом на протяжении последних месяцев не раз указывал на то, что подготовка такой встречи ведется, однако никаких окончательных договоренностей пока не достигнуто. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20230909/bayden-1895132928.html
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в мире, нью-дели, цены на нефть, сша, китай, си цзиньпин, большая двадцатка, джо байден, саммит g20
В мире, Нью-Дели, Цены на нефть, США, Китай, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, Джо Байден, Саммит G20
Саммит G20 проходит успешно даже в отсутствие Си Цзиньпина, заявил Байден

Байден: саммит G20 проходит успешно даже в отсутствие Си Цзиньпина

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что раздосадован отсутствием на саммите G20 в Нью-Дели председателя КНР Си Цзиньпина, однако отметил, что и в отсутствие китайского лидера форум на высшем уровне проходит успешно.
«
"Было бы здорово, если бы он присутствовал здесь, однако нет, саммит проходит хорошо", - сказал американский президент, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияло ли личное отсутствие Си Цзиньпина на ход проведения мероприятия. Слова Байдена приводит сопровождающий его президентский пресс-пул.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине
Вчера, 05:51
Байден неоднократно дал понять, что в ближайшее время рассчитывает на проведение личных контактов с китайским лидером. Белый дом на протяжении последних месяцев не раз указывал на то, что подготовка такой встречи ведется, однако никаких окончательных договоренностей пока не достигнуто.
Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Пункт декларации G20 по конфликту на Украине разочаровал Киев
Вчера, 17:55
 
В миреНью-ДелиЦены на нефтьСШАКитайСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаДжо БайденСаммит G20
 
 
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