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Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20 - РИА Новости, 09.09.2023
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17:00 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/sammit-1895212065.html
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20 - РИА Новости, 09.09.2023
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20
Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:00
2023-09-09T17:00
россия
дели
индия
светлана лукаш
большая двадцатка
саммит g20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. "Удалось добиться результатов по очень многим вопросам многосторонней повестки, начиная с реформы международных финансовых институтов, поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения роста продовольственной безопасности, климата, энергетики", - сказала Лукаш журналистам. Она добавила, что в каждом из этих вопросов были отражены интересы "развивающихся экономик глобального Юга и то, что соответствует нашим интересам". "Прошло две сессии, и в самом начале второй сессии премьер-министр (Индии Нарендра - ред.) Моди объявил самую главную радостную новость о том, что была согласована декларация "Группы двадцати". Этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договоренностями всех лидеров "двадцатки", - отметила Лукаш.
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россия, дели, индия, светлана лукаш, большая двадцатка, саммит g20
Россия, Дели, Индия, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Саммит G20
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20

Шерпа России: G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Нью-Дели

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредставитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш
Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
«
"Удалось добиться результатов по очень многим вопросам многосторонней повестки, начиная с реформы международных финансовых институтов, поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения роста продовольственной безопасности, климата, энергетики", - сказала Лукаш журналистам.
Она добавила, что в каждом из этих вопросов были отражены интересы "развивающихся экономик глобального Юга и то, что соответствует нашим интересам".
«
"Прошло две сессии, и в самом начале второй сессии премьер-министр (Индии Нарендра - ред.) Моди объявил самую главную радостную новость о том, что была согласована декларация "Группы двадцати". Этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договоренностями всех лидеров "двадцатки", - отметила Лукаш.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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РоссияДелиИндияСветлана ЛукашБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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