https://ria.ru/20230909/sammit-1895212065.html
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20 - РИА Новости, 09.09.2023
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20
Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:00
2023-09-09T17:00
2023-09-09T17:00
россия
дели
индия
светлана лукаш
большая двадцатка
саммит g20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. "Удалось добиться результатов по очень многим вопросам многосторонней повестки, начиная с реформы международных финансовых институтов, поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения роста продовольственной безопасности, климата, энергетики", - сказала Лукаш журналистам. Она добавила, что в каждом из этих вопросов были отражены интересы "развивающихся экономик глобального Юга и то, что соответствует нашим интересам". "Прошло две сессии, и в самом начале второй сессии премьер-министр (Индии Нарендра - ред.) Моди объявил самую главную радостную новость о том, что была согласована декларация "Группы двадцати". Этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договоренностями всех лидеров "двадцатки", - отметила Лукаш.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дели, индия, светлана лукаш, большая двадцатка, саммит g20
Россия, Дели, Индия, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, Саммит G20
Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20
Шерпа России: G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Нью-Дели