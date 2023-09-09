https://ria.ru/20230909/sammit-1895212065.html

Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20

Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20 - РИА Новости, 09.09.2023

Шерпа России заявила о серьезных результатах саммита G20

Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:00

2023-09-09T17:00

2023-09-09T17:00

россия

дели

индия

светлана лукаш

большая двадцатка

саммит g20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. "Удалось добиться результатов по очень многим вопросам многосторонней повестки, начиная с реформы международных финансовых институтов, поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения роста продовольственной безопасности, климата, энергетики", - сказала Лукаш журналистам. Она добавила, что в каждом из этих вопросов были отражены интересы "развивающихся экономик глобального Юга и то, что соответствует нашим интересам". "Прошло две сессии, и в самом начале второй сессии премьер-министр (Индии Нарендра - ред.) Моди объявил самую главную радостную новость о том, что была согласована декларация "Группы двадцати". Этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договоренностями всех лидеров "двадцатки", - отметила Лукаш.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

россия

дели

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дели, индия, светлана лукаш, большая двадцатка, саммит g20