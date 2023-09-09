https://ria.ru/20230909/sammit-1895197783.html

G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите, заявила шерпа России

G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите, заявила шерпа России - РИА Новости, 09.09.2023

G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите, заявила шерпа России

Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:24

2023-09-09T15:24

2023-09-09T16:02

дели

украина

россия

большая двадцатка

саммит g20

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш."Удалось добиться результатов по очень многим вопросам многосторонней повестки, начиная с реформы международных финансовых институтов, поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения роста продовольственной безопасности, климата, энергетики", - сказала Лукаш журналистам.Она добавила, что в каждом из этих вопросов были отражены интересы "развивающихся экономик глобального Юга и то, что соответствует нашим интересам"."Прошло две сессии, и в самом начале второй сессии премьер-министр (Индии Нарендра - ред.) Моди объявил самую главную радостную новость о том, что была согласована декларация "Группы двадцати". Этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договоренностями всех лидеров "двадцатки", - отметила Лукаш.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895202981.html

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украина

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Варвара Скокшина

дели, украина, россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире