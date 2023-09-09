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G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите, заявила шерпа России - РИА Новости, 09.09.2023
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15:24 09.09.2023 (обновлено: 16:02 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/sammit-1895197783.html
G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите, заявила шерпа России
G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите, заявила шерпа России - РИА Новости, 09.09.2023
G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите, заявила шерпа России
Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:24
2023-09-09T16:02
дели
украина
россия
большая двадцатка
саммит g20
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш."Удалось добиться результатов по очень многим вопросам многосторонней повестки, начиная с реформы международных финансовых институтов, поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения роста продовольственной безопасности, климата, энергетики", - сказала Лукаш журналистам.Она добавила, что в каждом из этих вопросов были отражены интересы "развивающихся экономик глобального Юга и то, что соответствует нашим интересам"."Прошло две сессии, и в самом начале второй сессии премьер-министр (Индии Нарендра - ред.) Моди объявил самую главную радостную новость о том, что была согласована декларация "Группы двадцати". Этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договоренностями всех лидеров "двадцатки", - отметила Лукаш.
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дели, украина, россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Дели, Украина, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите, заявила шерпа России

Шерпа России: G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга, заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
"Удалось добиться результатов по очень многим вопросам многосторонней повестки, начиная с реформы международных финансовых институтов, поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения роста продовольственной безопасности, климата, энергетики", - сказала Лукаш журналистам.
Она добавила, что в каждом из этих вопросов были отражены интересы "развивающихся экономик глобального Юга и то, что соответствует нашим интересам".
"Прошло две сессии, и в самом начале второй сессии премьер-министр (Индии Нарендра - ред.) Моди объявил самую главную радостную новость о том, что была согласована декларация "Группы двадцати". Этот саммит будет с результатом, обещаниями и конкретными договоренностями всех лидеров "двадцатки", - отметила Лукаш.
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