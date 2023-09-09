https://ria.ru/20230909/sammit-1895196400.html

СМИ: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году

СМИ: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году

Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году, Россия поддержала возражения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:12

2023-09-09T15:12

2023-09-09T15:12

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цены на нефть

россия

китай

индия

владимир путин

субраманиам джайшанкар

си цзиньпин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году, Россия поддержала возражения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китай высказал возражения против того, чтобы США принимали у себя G20 в 2026 году", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает источник, возражения Китая поддержала Россия. По информации агентства, эти заявления носят символичный характер, потому что это решение вряд ли будет отменено. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Председательство в "Большой двадцатке" после перейдет Бразилии. Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.

https://ria.ru/20230909/ustav-1895191669.html

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