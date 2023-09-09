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СМИ: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году - РИА Новости, 09.09.2023
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15:12 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/sammit-1895196400.html
СМИ: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году
СМИ: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году
Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году, Россия поддержала возражения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:12
2023-09-09T15:12
в мире
цены на нефть
россия
китай
индия
владимир путин
субраманиам джайшанкар
си цзиньпин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году, Россия поддержала возражения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китай высказал возражения против того, чтобы США принимали у себя G20 в 2026 году", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает источник, возражения Китая поддержала Россия. По информации агентства, эти заявления носят символичный характер, потому что это решение вряд ли будет отменено. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Председательство в "Большой двадцатке" после перейдет Бразилии. Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.
https://ria.ru/20230909/ustav-1895191669.html
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в мире, цены на нефть, россия, китай, индия, владимир путин, субраманиам джайшанкар, си цзиньпин, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Цены на нефть, Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, Субраманиам Джайшанкар, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ: Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году

Блумберг: КНР выступила против проведения саммита G20 в США в 2026 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНабережная Вайтань и район Пудун в Шанхае
Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Набережная Вайтань и район Пудун в Шанхае. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Китай выступил против проведения саммита G20 в США в 2026 году, Россия поддержала возражения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Китай высказал возражения против того, чтобы США принимали у себя G20 в 2026 году", - говорится в сообщении агентства.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
G20 призвала действовать по части конфликта на Украине согласно уставу ООН
Вчера, 14:41
Как отмечает источник, возражения Китая поддержала Россия. По информации агентства, эти заявления носят символичный характер, потому что это решение вряд ли будет отменено.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Председательство в "Большой двадцатке" после перейдет Бразилии.
Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов
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В миреЦены на нефтьРоссияКитайИндияВладимир ПутинСубраманиам ДжайшанкарСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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