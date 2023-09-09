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Бразилия, ЮАР и США примут следующие саммиты G20 - РИА Новости, 09.09.2023
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14:45 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/sammit-1895192195.html
Бразилия, ЮАР и США примут следующие саммиты G20
Бразилия, ЮАР и США примут следующие саммиты G20 - РИА Новости, 09.09.2023
Бразилия, ЮАР и США примут следующие саммиты G20
Следующие саммиты "Большой двадцатки" планируется провести в Бразилии, ЮАР и США, говорится в декларации по итогам саммита G20 в Нью-Дели. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:45
2023-09-09T14:45
в мире
бразилия
большая двадцатка
сша
юар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Следующие саммиты "Большой двадцатки" планируется провести в Бразилии, ЮАР и США, говорится в декларации по итогам саммита G20 в Нью-Дели. "С нетерпением ждем новой встречи в Бразилии в 2024 году, в ЮАР в 2025 и в США в 2026 году", - говорится в опубликованной декларации. Лидеры G20 подчеркнули, что приветствуют намерения Саудовской Аравии провести на своей территории саммит "двадцатки" в новом цикле.
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в мире, бразилия, большая двадцатка, сша, юар
В мире, Бразилия, Большая двадцатка, США, ЮАР
Бразилия, ЮАР и США примут следующие саммиты G20

Следующие саммиты G20 планируется провести в Бразилии, ЮАР и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Следующие саммиты "Большой двадцатки" планируется провести в Бразилии, ЮАР и США, говорится в декларации по итогам саммита G20 в Нью-Дели.
«
"С нетерпением ждем новой встречи в Бразилии в 2024 году, в ЮАР в 2025 и в США в 2026 году", - говорится в опубликованной декларации.
Лидеры G20 подчеркнули, что приветствуют намерения Саудовской Аравии провести на своей территории саммит "двадцатки" в новом цикле.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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