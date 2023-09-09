https://ria.ru/20230909/sammit-1895192195.html

Бразилия, ЮАР и США примут следующие саммиты G20

Бразилия, ЮАР и США примут следующие саммиты G20 - РИА Новости, 09.09.2023

Бразилия, ЮАР и США примут следующие саммиты G20

Следующие саммиты "Большой двадцатки" планируется провести в Бразилии, ЮАР и США, говорится в декларации по итогам саммита G20 в Нью-Дели. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:45

2023-09-09T14:45

2023-09-09T14:45

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Следующие саммиты "Большой двадцатки" планируется провести в Бразилии, ЮАР и США, говорится в декларации по итогам саммита G20 в Нью-Дели. "С нетерпением ждем новой встречи в Бразилии в 2024 году, в ЮАР в 2025 и в США в 2026 году", - говорится в опубликованной декларации. Лидеры G20 подчеркнули, что приветствуют намерения Саудовской Аравии провести на своей территории саммит "двадцатки" в новом цикле.

https://ria.ru/20230909/ustav-1895191669.html

бразилия

сша

юар

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в мире, бразилия, большая двадцатка, сша, юар