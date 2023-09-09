https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка" - РИА Новости, 09.09.2023
Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
Ежегодная встреча "Большой двадцатки" впервые пройдет без лидеров России и Китая. Обе страны представлены на саммите в Дели не на высшем уровне — и одно это уже РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:00
2023-09-09T08:00
2023-09-09T08:10
аналитика
россия
китай
дели
владимир путин
си цзиньпин
большая двадцатка
брикс
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895090757_0:60:3430:1989_1920x0_80_0_0_e0424c9d3be67dc53a5368da57fbf3d6.jpg
Ежегодная встреча "Большой двадцатки" впервые пройдет без лидеров России и Китая. Обе страны представлены на саммите в Дели не на высшем уровне — и одно это уже ставит вопрос о жизнеспособности главной международной встречи в верхах. Нужна ли она вообще, тем более для России, ведь Владимир Путин последний раз присутствовал на заседании "Двадцатки" четыре года назад, в японской Осаке — не просто в доковидном, но в совсем другом мире. Именно тот саммит стал последним, на котором были лидеры всех трех главных (не в экономическом, а в геополитическом смысле) стран мира — США, России и Китая. Сейчас в Дели будет только американский президент — может, "Двадцатка" уже просто отжила свое?Нет, потому что, хотя этот формат и создавался по западной инициативе, сам факт появления "Двадцатки" стал признаком кризиса западной модели глобализации. Ведь первая встреча в верхах состоялась в ноябре 2008-го — в момент разворачивания мирового финансового кризиса, причиной которого стало "несварение желудка" выстроенной англосаксами мировой финансовой системы (центром которой была надувавшая пузыри американская финансово-банковская система). То есть Запад сам попросил помощи "мирового зала" — и потому что не справлялся, и потому что понял, что доверие может быть катастрофически подорвано. И потому что хотел спасти систему и сохранить контроль над ней, разделив ответственность с остальным миром. Но в обмен на это Запад не был готов делиться рычагами управления — никто всерьез не собирался реформировать выстроенную англосаксами модель управления мировой финансовой системой. Риски делим на всех, а принятие решений и прибыль оставляем за собой — таким был подход элит стран "золотого миллиарда", на таких условиях они фактически хотели привлечь незападный мир к продолжению глобализации. Наивность или наглость? Ни то ни другое — просто они верили в то, что в любом случае останутся хозяевами положения: незападный мир слишком разобщен и разнообразен, а механизмы консолидации Запада и навыки управления миропорядком у англосаксов и западных элит отточены до блеска.Спустя полтора десятилетия можно констатировать, что Запад просчитался: незападный мир не повелся на англосаксонскую уловку, а перестройка миропорядка пошла ускоренными темпами. Да, Россия куда слабее имевшего глобальные амбиции СССР, Глобальный Юг разобщен (причем не только между разными частями, но и внутри больших элементов — например, тот же исламский мир пережил "арабскую весну" и раздираем противоречиями), а Запад все еще мастерски умеет разделять и властвовать. Но при всем этом произошло главное изменение: в сознании элит большинства ключевых стран незападного мира родилась и укрепилась мысль о том, что век Запада подходит к концу. Даже не век — заканчиваются полтысячелетия господства западной цивилизации. На словах часть западных элит признает это и пытается отстаивать новый формат сохранения доминирования через тезис о "лидерстве западного мира". Мол, раз Запад является самой развитой и продвинутой частью человечества, то кому, как не ему, быть мировым лидером? Не угнетателем или гегемоном, что вы, просто лидером, тем, кто ведет остальных за собой. Куда? Конечно же, к мировой гармонии и счастью — и туда ведет только одна дорога, дорога глобализации. Все же хотят идти по этому пути?Подвох тут в том, что дорожная карта глобализации написана на Западе и в интересах Запада — точнее наднациональной части западных элит. Но как раз они и довели ситуацию до кризиса, так что доверия им у остальных мировых незападных элит просто нет. Никто не хочет играть по чужим правилам. Но как создать свои?Оптимально было бы написать их вместе с Западом — все-таки он остается самой сильной частью мира, и строить новые правила миропорядка без него невозможно. Но Запад упрямится и не хочет, напирая на то, что все уже придумано и нужно лишь грамотно выполнять, и уповая на то, что без него и даже против него все равно не договорятся. Однако все мировые тенденции свидетельствуют о том, что процесс строительства альтернативных, параллельных структур (финансов, безопасности и т. д.), реально начавшийся после 2008 года, набирает обороты.Недавнее расширение БРИКС сразу на шесть стран — и очередь еще в несколько десятков — является проявлением как раз этого процесса. Мир не просто делится на лагеря — вокруг лидеров антизападного (хотя правильнее называть его постзападным) движения, России и Китая, кристаллизуется новая конфигурация мировых сил. Турция и Бразилия, Иран и Саудовская Аравия — эти страны не становятся союзниками России и Китая, но они хотят участвовать в строительстве нового мирового порядка, новой мировой архитектуры. Горячая фаза противостояния России с Западом является самым ярким проявлением завершения западной гегемонии (хотя и происходит на территории русского мира), но не может заслонить собой главный процесс современности — избавление незападного мира от представлений о том, что западной модели глобализации нет альтернативы. Этот процесс идет в самых разных сферах и плоскостях — и даже в формате "Большой двадцатки", где Запад встречается с не-Западом.Отсутствие на встрече Путина и Си Цзиньпина не означает желания России и Китая сдать этот формат англосаксам — процесс осознания незападным миром своей способности к самоорганизации уже идет полным ходом, и никакого публичного подталкивания со стороны России и Китая уже не требуется. Россия и Китай выполняют каждый свою часть работы по демонтажу западной системы глобализации — и остальной незападный мир видит их результаты. А саммиты "Большой двадцатки", начавшись как формат признания Западом того, что он не всесилен, постепенно превратятся в конгресс мировых лидеров, на котором Западу придется согласиться на разработку новых, незападных глобальных правил игры.
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https://ria.ru/20230908/lavrov-1894955606.html
https://ria.ru/20230908/g20-1894952353.html
https://ria.ru/20230908/natsvalyuty-1894866471.html
https://ria.ru/20230907/putin-1894720396.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
аналитика, россия, китай, дели, владимир путин, си цзиньпин, большая двадцатка, брикс, саммит g20
Аналитика, Россия, Китай, Дели, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, БРИКС, Саммит G20
Ежегодная встреча "Большой двадцатки" впервые пройдет без лидеров России и Китая. Обе страны представлены на саммите в Дели не на высшем уровне — и одно это уже ставит вопрос о жизнеспособности главной международной встречи в верхах. Нужна ли она вообще, тем более для России, ведь Владимир Путин последний раз присутствовал на заседании "Двадцатки" четыре года назад, в японской Осаке — не просто в доковидном, но в совсем другом мире. Именно тот саммит стал последним, на котором были лидеры всех трех главных (не в экономическом, а в геополитическом смысле) стран мира — США, России и Китая. Сейчас в Дели будет только американский президент — может, "Двадцатка" уже просто отжила свое?
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Нет, потому что, хотя этот формат и создавался по западной инициативе, сам факт появления "Двадцатки" стал признаком кризиса западной модели глобализации. Ведь первая встреча в верхах состоялась в ноябре 2008-го — в момент разворачивания мирового финансового кризиса, причиной которого стало "несварение желудка" выстроенной англосаксами мировой финансовой системы (центром которой была надувавшая пузыри американская финансово-банковская система). То есть Запад сам попросил помощи "мирового зала" — и потому что не справлялся, и потому что понял, что доверие может быть катастрофически подорвано. И потому что хотел спасти систему и сохранить контроль над ней, разделив ответственность с остальным миром. Но в обмен на это Запад не был готов делиться рычагами управления — никто всерьез не собирался реформировать выстроенную англосаксами модель управления мировой финансовой системой. Риски делим на всех, а принятие решений и прибыль оставляем за собой — таким был подход элит стран "золотого миллиарда", на таких условиях они фактически хотели привлечь незападный мир к продолжению глобализации. Наивность или наглость? Ни то ни другое — просто они верили в то, что в любом случае останутся хозяевами положения: незападный мир слишком разобщен и разнообразен, а механизмы консолидации Запада и навыки управления миропорядком у англосаксов и западных элит отточены до блеска.
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Спустя полтора десятилетия можно констатировать, что Запад просчитался: незападный мир не повелся на англосаксонскую уловку, а перестройка миропорядка пошла ускоренными темпами. Да, Россия куда слабее имевшего глобальные амбиции СССР
, Глобальный Юг разобщен (причем не только между разными частями, но и внутри больших элементов — например, тот же исламский мир пережил "арабскую весну" и раздираем противоречиями), а Запад все еще мастерски умеет разделять и властвовать. Но при всем этом произошло главное изменение: в сознании элит большинства ключевых стран незападного мира родилась и укрепилась мысль о том, что век Запада подходит к концу. Даже не век — заканчиваются полтысячелетия господства западной цивилизации. На словах часть западных элит признает это и пытается отстаивать новый формат сохранения доминирования через тезис о "лидерстве западного мира". Мол, раз Запад является самой развитой и продвинутой частью человечества, то кому, как не ему, быть мировым лидером? Не угнетателем или гегемоном, что вы, просто лидером, тем, кто ведет остальных за собой. Куда? Конечно же, к мировой гармонии и счастью — и туда ведет только одна дорога, дорога глобализации. Все же хотят идти по этому пути?
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Подвох тут в том, что дорожная карта глобализации написана на Западе и в интересах Запада — точнее наднациональной части западных элит. Но как раз они и довели ситуацию до кризиса, так что доверия им у остальных мировых незападных элит просто нет. Никто не хочет играть по чужим правилам. Но как создать свои?
Оптимально было бы написать их вместе с Западом — все-таки он остается самой сильной частью мира, и строить новые правила миропорядка без него невозможно. Но Запад упрямится и не хочет, напирая на то, что все уже придумано и нужно лишь грамотно выполнять, и уповая на то, что без него и даже против него все равно не договорятся. Однако все мировые тенденции свидетельствуют о том, что процесс строительства альтернативных, параллельных структур (финансов, безопасности и т. д.), реально начавшийся после 2008 года, набирает обороты.
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Недавнее расширение БРИКС
сразу на шесть стран — и очередь еще в несколько десятков — является проявлением как раз этого процесса. Мир не просто делится на лагеря — вокруг лидеров антизападного (хотя правильнее называть его постзападным) движения, России и Китая, кристаллизуется новая конфигурация мировых сил. Турция
и Бразилия
, Иран
и Саудовская Аравия
— эти страны не становятся союзниками России и Китая, но они хотят участвовать в строительстве нового мирового порядка, новой мировой архитектуры. Горячая фаза противостояния России с Западом является самым ярким проявлением завершения западной гегемонии (хотя и происходит на территории русского мира), но не может заслонить собой главный процесс современности — избавление незападного мира от представлений о том, что западной модели глобализации нет альтернативы. Этот процесс идет в самых разных сферах и плоскостях — и даже в формате "Большой двадцатки", где Запад встречается с не-Западом.
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Отсутствие на встрече Путина и Си Цзиньпина
не означает желания России и Китая сдать этот формат англосаксам — процесс осознания незападным миром своей способности к самоорганизации уже идет полным ходом, и никакого публичного подталкивания со стороны России и Китая уже не требуется. Россия и Китай выполняют каждый свою часть работы по демонтажу западной системы глобализации — и остальной незападный мир видит их результаты. А саммиты "Большой двадцатки", начавшись как формат признания Западом того, что он не всесилен, постепенно превратятся в конгресс мировых лидеров, на котором Западу придется согласиться на разработку новых, незападных глобальных правил игры.