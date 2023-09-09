https://ria.ru/20230909/rakhmon-1895146569.html

Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана - РИА Новости, 09.09.2023

Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, отметив, что дальнейшее наращивание... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:07

2023-09-09T09:07

2023-09-09T09:33

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, отметив, что дальнейшее наращивание российско-таджикистанских связей отвечает интересам дружественных народов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Эмомали Шарипович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан ... Убеждён, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-таджикистанских связей в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии", - говорится в поздравлении.Глава России отметил, что Таджикистан успешно продвигается по пути социально-экономического развития и играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. По его словам, отношения между РФ и Таджикистаном строятся на основе принципов стратегического партнёрства и союзничества."От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана - благополучия и процветания", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230724/konflikt-1886049531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия