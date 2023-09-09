https://ria.ru/20230909/rakhmon-1895146569.html
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана - РИА Новости, 09.09.2023
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, отметив, что дальнейшее наращивание... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:07
2023-09-09T09:07
2023-09-09T09:33
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, отметив, что дальнейшее наращивание российско-таджикистанских связей отвечает интересам дружественных народов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Эмомали Шарипович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан ... Убеждён, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-таджикистанских связей в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии", - говорится в поздравлении.Глава России отметил, что Таджикистан успешно продвигается по пути социально-экономического развития и играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. По его словам, отношения между РФ и Таджикистаном строятся на основе принципов стратегического партнёрства и союзничества."От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана - благополучия и процветания", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230724/konflikt-1886049531.html
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РИА Новости
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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия
Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия
Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана
Путин поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости страны, отметив, что дальнейшее наращивание российско-таджикистанских связей отвечает интересам дружественных народов, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Эмомали Шарипович, примите искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Таджикистан ... Убеждён, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-таджикистанских связей в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии", - говорится в поздравлении.
Глава России отметил, что Таджикистан успешно продвигается по пути социально-экономического развития и играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня. По его словам, отношения между РФ и Таджикистаном строятся на основе принципов стратегического партнёрства и союзничества.
"От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана - благополучия и процветания", - добавил Путин.
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