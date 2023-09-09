https://ria.ru/20230909/puteshestviya-1895075375.html

Сервис путешествий выяснил, куда россияне поедут в сентябре

Сервис путешествий выяснил, куда россияне поедут в сентябре - РИА Новости, 09.09.2023

Сервис путешествий выяснил, куда россияне поедут в сентябре

Аналитики сервиса путешествий выяснили, в какие города россияне планируют отправиться осенью на самолете или на поезде, сообщает "Туту". РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T01:30

2023-09-09T01:30

2023-09-09T01:30

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, в какие города россияне планируют отправиться осенью на самолете или на поезде, сообщает "Туту".Среди самых популярных авиа и железнодорожных направлений оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.Разница лишь в том, что у путешествующих на самолете морской курорт на втором месте, а северная столица на третьем, а у тех, кто выбрал поезд – наоборот.На Москву пришлось 15,9 процента оформленных авиабилетов и 23,3 процента – железнодорожных. На Петербург – по девять процентов и тех, и тех, на Сочи – 14,5 и 5,9 процентов соответственно.Средний чек на полет в Москву в одну сторону – 8977 рублей, в Сочи – 9783 рублей, в Санкт-Петербург – 8910 рублей.Билеты на поезд обходятся дешевле: в Москву в одну сторону – 3816 рублей, в Санкт-Петербург – 3907 рублей, в Адлер – 2536 рублей.Также в число популярных авианаправлений вошли Калининград и Минеральные Воды. Пятерку городов для путешествий на поезде замкнули Краснодар и Ростов-на-Дону.

https://ria.ru/20230812/osen-1889607819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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