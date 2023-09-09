https://ria.ru/20230909/problemy-1895213704.html

Блинкен пообещал Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем

Блинкен пообещал Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем - РИА Новости, 09.09.2023

Блинкен пообещал Пашиняну помочь в решении армяно-азербайджанских проблем

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с премьером Армении Николом Пашиняном пообещал приложить усилия для решения армяно-азербайджанских... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:12

2023-09-09T17:12

2023-09-09T17:12

в мире

армения

никол пашинян

азербайджан

справки

сша

энтони блинкен

ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с премьером Армении Николом Пашиняном пообещал приложить усилия для решения армяно-азербайджанских проблем путем диалога, сообщили в пресс-службе армянского кабмина Отмечается, что "стороны коснулись углубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скопления азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденций роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе". Ранее в субботу в пресс-службе заявили, что те же вопросы Пашинян обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Ирана Эбрахимом Раиси. "Блинкен подчеркнул важность решения всех вопросов посредством диалога и мирным дипломатическим путем и отметил, что США продолжат активные усилия в этом направлении. Премьер-министр Армении и госсекретарь США сочли неприемлемой эскалацию ситуации, подчеркнув необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Армении. В пресс-службе заявили, что Пашинян еще раз подтвердил приверженность подходам решения всех вопросов исключительно дипломатическим путем и в конструктивной атмосфере на основе договоренностей, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе. Он подчеркнул, что готов провести с этой целью срочные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Минобороны Армении в пятницу указывало, что в течение двух дней обстановка на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной из-за скопления вооруженных сил Азербайджана. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявлял, что утверждения Армении направлены "на дезинформирование международного сообщества" и не отражают действительности. Байрамов отметил недопустимость "вмешательства во внутренние дела Азербайджана, в том числе препятствования усилиям по реинтеграции проживающих в Карабахе армян, под предлогом необоснованных претензий о якобы "сложной гуманитарной обстановке" и "блокаде" в регионе". Министерство иностранных дел Азербайджана называло заявления Пашиняна об обострении военно-политической обстановки "составной частью очередной фальшивой политической манипуляции". На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом. Власти Армении обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20230905/napryazhennost-1894384125.html

https://ria.ru/20230901/obstrely-1893601471.html

https://ria.ru/20230828/karabakh-1892703660.html

https://ria.ru/20230908/nato-1895104682.html

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в мире, армения, никол пашинян, азербайджан, справки, сша, энтони блинкен, ильхам алиев