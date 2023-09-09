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"Дни сочтены": в США вынесли суровый приговор ВСУ
"Дни сочтены": в США вынесли суровый приговор ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
"Дни сочтены": в США вынесли суровый приговор ВСУ
Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления исчерпали все свои обученные кадровые резервы, без которых они больше не смогут продолжать боевые действия,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:35
2023-09-09T15:35
2023-09-09T15:35
в мире
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скотт риттер
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления исчерпали все свои обученные кадровые резервы, без которых они больше не смогут продолжать боевые действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Украинская армия на грани краха. <…> Дни ВСУ сочтены. Если боевые действия продолжатся, мы увидим падение ВСУ ранней осенью", – отметил он.Риттер также подчеркнул, что о плачевном состоянии украинской армии свидетельствует то, что теперь мобилизации подлежат люди с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами. Такие солдаты будут только замедлять действия и без того проблемной армии Украины, поделился бывший разведчик.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
https://ria.ru/20230909/lozh-1895157393.html
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в мире, украина, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Дни сочтены": в США вынесли суровый приговор ВСУ
Экс-разведчик Риттер: армия Украины находится на грани краха