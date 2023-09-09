https://ria.ru/20230909/poteri-1895199735.html

"Дни сочтены": в США вынесли суровый приговор ВСУ

"Дни сочтены": в США вынесли суровый приговор ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023

"Дни сочтены": в США вынесли суровый приговор ВСУ

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления исчерпали все свои обученные кадровые резервы, без которых они больше не смогут продолжать боевые действия,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:35

2023-09-09T15:35

2023-09-09T15:35

в мире

украина

скотт риттер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления исчерпали все свои обученные кадровые резервы, без которых они больше не смогут продолжать боевые действия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Украинская армия на грани краха. <…> Дни ВСУ сочтены. Если боевые действия продолжатся, мы увидим падение ВСУ ранней осенью", – отметил он.Риттер также подчеркнул, что о плачевном состоянии украинской армии свидетельствует то, что теперь мобилизации подлежат люди с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими расстройствами. Такие солдаты будут только замедлять действия и без того проблемной армии Украины, поделился бывший разведчик.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.

https://ria.ru/20230909/lozh-1895157393.html

https://ria.ru/20230909/krakh-1895163896.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша