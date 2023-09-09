https://ria.ru/20230909/nastroy-1895199256.html
Сенатор: иностранные эксперты приятно удивились настрою избирателей в ДНР
Сенатор: иностранные эксперты приятно удивились настрою избирателей в ДНР - РИА Новости, 09.09.2023
Сенатор: иностранные эксперты приятно удивились настрою избирателей в ДНР
Иностранные эксперты, которые наблюдают за ходом выборов в Донецкой народной республики, были удивлены позитивному настрою, с которым избирателей идут на... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:31
2023-09-09T15:31
2023-09-09T15:31
донецкая народная республика
наталья никонорова
единая россия
справедливая россия
владимир высоцкий (автор песен)
россия
кпрф
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Иностранные эксперты, которые наблюдают за ходом выборов в Донецкой народной республики, были удивлены позитивному настрою, с которым избирателей идут на участки, несмотря на угрозу обстрелов, рассказала журналистам сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова. "Наши международные эксперты переполнены эмоциями, потому что они видят, что люди смело и спокойно идут и выполняют свой гражданский долг. Где-то они даже удивлены", - заявила Никанорова журналистам. По ее словам, иностранные эксперты признаются, что опасались ехать в республику, где не закончены боевые действия. "По телевизору показывают достаточно страшные сюжеты, им было, конечно, страшновато. Но приехав сюда, увидев эмоции наших людей, увидев настрой, который у наших избирателей присутствует, они сами прониклись этим настроением и атмосферой. Очень приятно слышать и читать отзывы от них, конечно, если люди так настроены, то нам это тоже добавляет смелости, храбрости и желания менять мир к лучшему", - рассказала она. По словам Никоноровой, иностранные эксперты пока не отметили никаких нарушений в избирательном процессе в республике. Выборы в ДНР проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. По итогам 8 сентября явка на выборах Народного совета ДНР достигла 59,04%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий.
https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html
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донецкая народная республика, наталья никонорова, единая россия, справедливая россия, владимир высоцкий (автор песен), россия, кпрф
Донецкая Народная Республика, Наталья Никонорова, Единая Россия, Справедливая Россия, Владимир Высоцкий (автор песен), Россия, КПРФ
Сенатор: иностранные эксперты приятно удивились настрою избирателей в ДНР
Никонорова: иностранные эксперты приятно удивились настрою избирателей в ДНР