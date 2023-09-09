https://ria.ru/20230909/nastroy-1895199256.html

Сенатор: иностранные эксперты приятно удивились настрою избирателей в ДНР

Сенатор: иностранные эксперты приятно удивились настрою избирателей в ДНР - РИА Новости, 09.09.2023

Сенатор: иностранные эксперты приятно удивились настрою избирателей в ДНР

Иностранные эксперты, которые наблюдают за ходом выборов в Донецкой народной республики, были удивлены позитивному настрою, с которым избирателей идут на... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:31

2023-09-09T15:31

2023-09-09T15:31

донецкая народная республика

наталья никонорова

единая россия

справедливая россия

владимир высоцкий (автор песен)

россия

кпрф

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Иностранные эксперты, которые наблюдают за ходом выборов в Донецкой народной республики, были удивлены позитивному настрою, с которым избирателей идут на участки, несмотря на угрозу обстрелов, рассказала журналистам сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова. "Наши международные эксперты переполнены эмоциями, потому что они видят, что люди смело и спокойно идут и выполняют свой гражданский долг. Где-то они даже удивлены", - заявила Никанорова журналистам. По ее словам, иностранные эксперты признаются, что опасались ехать в республику, где не закончены боевые действия. "По телевизору показывают достаточно страшные сюжеты, им было, конечно, страшновато. Но приехав сюда, увидев эмоции наших людей, увидев настрой, который у наших избирателей присутствует, они сами прониклись этим настроением и атмосферой. Очень приятно слышать и читать отзывы от них, конечно, если люди так настроены, то нам это тоже добавляет смелости, храбрости и желания менять мир к лучшему", - рассказала она. По словам Никоноровой, иностранные эксперты пока не отметили никаких нарушений в избирательном процессе в республике. Выборы в ДНР проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. По итогам 8 сентября явка на выборах Народного совета ДНР достигла 59,04%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html

https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895194707.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, наталья никонорова, единая россия, справедливая россия, владимир высоцкий (автор песен), россия, кпрф