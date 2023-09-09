Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист

"Не сделал селфи на Красной площади — считай, не был в Москве! В каждый кадр попадает парочка таких же фотографов, как и ты", — говорит путешественница из Челябинска Татьяна Трофимова.

На Красной площади как ни повернись, все равно сделаешь эффектный кадр. Ведь на фоне обязательно окажется одна из достопримечательностей: Спасская башня с курантами, Мавзолей, Исторический музей, ГУМ или храм Василия Блаженного.

Рядом — пешеходная улица Никольская, которая с недавних пор перетянула на себя славу Арбата. Вечером она красиво подсвечивается гирляндами.