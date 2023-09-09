Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист

"Не сделал селфи на Красной площади — считай, не был в Москве! В каждый кадр попадает парочка таких же фотографов, как и ты", — говорит путешественница из Челябинска Татьяна Трофимова.
На Красной площади как ни повернись, все равно сделаешь эффектный кадр. Ведь на фоне обязательно окажется одна из достопримечательностей: Спасская башня с курантами, Мавзолей, Исторический музей, ГУМ или храм Василия Блаженного.
Рядом — пешеходная улица Никольская, которая с недавних пор перетянула на себя славу Арбата. Вечером она красиво подсвечивается гирляндами.
"Не сделал селфи на Красной площади — считай, не был в Москве! В каждый кадр попадает парочка таких же фотографов, как и ты", — говорит путешественница из Челябинска Татьяна Трофимова.
На Красной площади как ни повернись, все равно сделаешь эффектный кадр. Ведь на фоне обязательно окажется одна из достопримечательностей: Спасская башня с курантами, Мавзолей, Исторический музей, ГУМ или храм Василия Блаженного.
Рядом — пешеходная улица Никольская, которая с недавних пор перетянула на себя славу Арбата. Вечером она красиво подсвечивается гирляндами.
На Красной площади расположен самый известный пассаж страны — Государственный универсальный магазин (ГУМ).
Здание, построенное в 1893 году, занимает целый квартал. Крышу проектировал Владимир Шухов.
В ГУМе (помимо шопинга, конечно) можно поесть в "Столовой № 57" на третьем этаже, купить деликатесы в "Гастрономе № 1", где бережно сохранили атмосферу советского универсама.
Есть кинотеатр: три зала, украшенные лепниной, с хрустальными люстрами периода СССР. Попкорн под запретом, вместо него в буфете продают бутерброды.
Вкуснейшее мороженое, как из детства, можно купить недалеко от фонтана. Он же — традиционное место встреч.
Отдельного внимания заслуживает исторический туалет, один из самых дорогих в столице (200 рублей). Зато здесь можно даже помыться! Интерьеры эпохи Александра III: мрамор, хрустальные светильники, тяжелые деревянные двери, позолоченные смесители, на полу — красные ковровые дорожки.
На Красной площади расположен самый известный пассаж страны — Государственный универсальный магазин (ГУМ).
Здание, построенное в 1893 году, занимает целый квартал. Крышу проектировал Владимир Шухов.
В ГУМе (помимо шопинга, конечно) можно поесть в "Столовой № 57" на третьем этаже, купить деликатесы в "Гастрономе № 1", где бережно сохранили атмосферу советского универсама.
Есть кинотеатр: три зала, украшенные лепниной, с хрустальными люстрами периода СССР. Попкорн под запретом, вместо него в буфете продают бутерброды.
Вкуснейшее мороженое, как из детства, можно купить недалеко от фонтана. Он же — традиционное место встреч.
Отдельного внимания заслуживает исторический туалет, один из самых дорогих в столице (200 рублей). Зато здесь можно даже помыться! Интерьеры эпохи Александра III: мрамор, хрустальные светильники, тяжелые деревянные двери, позолоченные смесители, на полу — красные ковровые дорожки.
Патриаршие пруды — место, где начинается роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Там Аннушка разлила масло, а литератор Берлиоз и поэт Иван Бездомный встречают Воланда. У воды стоит знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами", а на одной из скамеек, как считается, сидели герои литературного произведения. Музей писателя "Нехорошая квартира" — неподалеку.
Сегодня этот район коротко называют "Патрики", он известен как один из самых дорогих и пафосных в столице.
Здесь много роскошных ресторанов, кофеен, бутиков и модных салонов красоты.
Приятно прогуляться под кронами вековых лип вокруг пруда, посидеть на берегу, наблюдая за стильной публикой. А зимой на озере заливают каток.
Патриаршие пруды — место, где начинается роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Там Аннушка разлила масло, а литератор Берлиоз и поэт Иван Бездомный встречают Воланда. У воды стоит знак "Запрещено разговаривать с незнакомцами", а на одной из скамеек, как считается, сидели герои литературного произведения. Музей писателя "Нехорошая квартира" — неподалеку.
Сегодня этот район коротко называют "Патрики", он известен как один из самых дорогих и пафосных в столице.
Здесь много роскошных ресторанов, кофеен, бутиков и модных салонов красоты.
Приятно прогуляться под кронами вековых лип вокруг пруда, посидеть на берегу, наблюдая за стильной публикой. А зимой на озере заливают каток.
"Прямо как в Дубае", — говорят те, кто впервые видит "Москва-Сити". Район небоскребов появился в 2010-х на месте бывшей каменоломни на Пресненской набережной.
Внутри высоток — офисы компаний, рестораны, торговые центры и апартаменты с невероятным видом.
Поднимитесь на смотровые площадки: закрытую (на 89-м этаже небоскреба "Федерация") и открытую — на высоте 354 метра над землей, расположенную в башне "ОКО". Пледы и бинокли можно взять бесплатно.
"Прямо как в Дубае", — говорят те, кто впервые видит "Москва-Сити". Район небоскребов появился в 2010-х на месте бывшей каменоломни на Пресненской набережной.
Внутри высоток — офисы компаний, рестораны, торговые центры и апартаменты с невероятным видом.
Поднимитесь на смотровые площадки: закрытую (на 89-м этаже небоскреба "Федерация") и открытую — на высоте 354 метра над землей, расположенную в башне "ОКО". Пледы и бинокли можно взять бесплатно.
Около 10,5 тысячи животных обитают на территории Московского зоопарка, открывшегося в 1864 году. Но символом его недавно стал дикий кот манул.
Тут можно увидеть, как кормят львов, как едят бамбук панды и играют макаки.
На втором этаже музея, расположенного в старинном особняке, представлено более десяти тысяч эмблем зоопарков со всего мира. А на первом обитает долгожитель и "вечный холостяк" жираф Самсон.
Дополнительные развлечения — прогулка в экипаже или поездка верхом на пони.
Еще можно послушать лекции ученых-биологов, отправиться в "Экзотариум", чтобы в аквариумах увидеть обитателей кораллового рифа или посетить выставку рептилий.
Около 10,5 тысячи животных обитают на территории Московского зоопарка, открывшегося в 1864 году. Но символом его недавно стал дикий кот манул.
Тут можно увидеть, как кормят львов, как едят бамбук панды и играют макаки.
На втором этаже музея, расположенного в старинном особняке, представлено более десяти тысяч эмблем зоопарков со всего мира. А на первом обитает долгожитель и "вечный холостяк" жираф Самсон.
Дополнительные развлечения — прогулка в экипаже или поездка верхом на пони.
Еще можно послушать лекции ученых-биологов, отправиться в "Экзотариум", чтобы в аквариумах увидеть обитателей кораллового рифа или посетить выставку рептилий.
Музей-заповедник Коломенское — бывшая летняя резиденция царей — очень красив осенью. Парк "сыграл" в десятках фильмов: "Гардемарины, вперед!", "Тени исчезают в полдень", "Борис Годунов", "Зеркало", "Сибирский цирюльник".
Здесь расположена первая шатровая церковь на Руси — Вознесения Господня, которая находится под защитой ЮНЕСКО. Неподалеку — смотровая площадка с красивым видом на Москву-реку.
Еще на территории парка есть Домик Петра I, роскошный терем-дворец царя Алексея Михайловича и церковь Казанской иконы Божией Матери.
В Коломенском можно посетить этнографический комплекс: Конюшенный двор, усадьбу пасечника, водяную мельницу на реке Жуже, дома русского крестьянина и кузнеца.
Также проводятся лекции и выставки. В сентябре можно познакомиться с историей появления стульев.
Музей-заповедник Коломенское — бывшая летняя резиденция царей — очень красив осенью. Парк "сыграл" в десятках фильмов: "Гардемарины, вперед!", "Тени исчезают в полдень", "Борис Годунов", "Зеркало", "Сибирский цирюльник".
Здесь расположена первая шатровая церковь на Руси — Вознесения Господня, которая находится под защитой ЮНЕСКО. Неподалеку — смотровая площадка с красивым видом на Москву-реку.
Еще на территории парка есть Домик Петра I, роскошный терем-дворец царя Алексея Михайловича и церковь Казанской иконы Божией Матери.
В Коломенском можно посетить этнографический комплекс: Конюшенный двор, усадьбу пасечника, водяную мельницу на реке Жуже, дома русского крестьянина и кузнеца.
Также проводятся лекции и выставки. В сентябре можно познакомиться с историей появления стульев.
Парк "Зарядье", пять лет назад появившийся на месте гостиницы "Россия", — целый мир.
Там воссоздано семь природных зон с типичной флорой России — северные ландшафты, степь, луг, березовая роща, хвойный, смешанный и прибрежный лес. Они разбиты над подземными объектами —Ледяной пещерой, музеями, кафе, кинозалом, гастрономическим и туристско-информационным центром.
Рядом концертный зал и Парящий мост — воздушная V-образная конструкция из стекла, нависающая над Москвой-рекой. Одновременно на мосту могут находиться до четырех тысяч посетителей. Это одна из лучших смотровых площадок города.
Парк "Зарядье", пять лет назад появившийся на месте гостиницы "Россия", — целый мир.
Там воссоздано семь природных зон с типичной флорой России — северные ландшафты, степь, луг, березовая роща, хвойный, смешанный и прибрежный лес. Они разбиты над подземными объектами —Ледяной пещерой, музеями, кафе, кинозалом, гастрономическим и туристско-информационным центром.
Рядом концертный зал и Парящий мост — воздушная V-образная конструкция из стекла, нависающая над Москвой-рекой. Одновременно на мосту могут находиться до четырех тысяч посетителей. Это одна из лучших смотровых площадок города.
Парк Горького, самый посещаемый в столице, в выходные принимает до четверти миллиона гостей.
Устаревшие аттракционы — атрибут таких мест во многих городах — тут демонтировали, построив площадки для волейбола, бадминтона, пляжного футбола.
Летом здесь можно смотреть кино под открытым небом, плавать на лодке по Голицынскому и Пионерскому прудам, танцевать на набережной. А уже с октября, если позволяет погода, — кататься на коньках на самом большом в Европе открытом катке.
Парк Горького, самый посещаемый в столице, в выходные принимает до четверти миллиона гостей.
Устаревшие аттракционы — атрибут таких мест во многих городах — тут демонтировали, построив площадки для волейбола, бадминтона, пляжного футбола.
Летом здесь можно смотреть кино под открытым небом, плавать на лодке по Голицынскому и Пионерскому прудам, танцевать на набережной. А уже с октября, если позволяет погода, — кататься на коньках на самом большом в Европе открытом катке.
ВДНХ входит в топ-50 крупнейших выставочных комплексов мира. Выставка расположилась на 700 гектарах на севере столицы. Увидеть здесь все за один раз вряд ли удастся, если вы без велосипеда или самоката.
На территории — два красивейших фонтана. Обязательно полюбуйтесь недавно отреставрированным фонтаном "Дружба народов", на овальном ограждении которого расположены скульптуры девушек, символизирующих республики бывшего СССР. Примечателен и "Каменный цветок" — первый в мире светомузыкальный фонтан.
На площади Промышленности — макет ракеты "Восток" и самолета ЯК-42, рядом — модель космического корабля "Буран".
Музей космонавтики и авиации открыт в павильоне "Космос", там 120 образцов летательных аппаратов.
Здесь же самый большой в России океанариум — "Москвариум", где обитают 12 тысяч рыб и животных. На водной сцене проводят шоу с участием дельфинов, морских львов, косаток и моржей.
В Парке ремесел устраивают мастер-классы в студии керамики, сыроварне, можно обучиться производству елочных игрушек, флористике, изготовлению витражей, искусству фотографии.
ВДНХ входит в топ-50 крупнейших выставочных комплексов мира. Выставка расположилась на 700 гектарах на севере столицы. Увидеть здесь все за один раз вряд ли удастся, если вы без велосипеда или самоката.
На территории — два красивейших фонтана. Обязательно полюбуйтесь недавно отреставрированным фонтаном "Дружба народов", на овальном ограждении которого расположены скульптуры девушек, символизирующих республики бывшего СССР. Примечателен и "Каменный цветок" — первый в мире светомузыкальный фонтан.
На площади Промышленности — макет ракеты "Восток" и самолета ЯК-42, рядом — модель космического корабля "Буран".
Музей космонавтики и авиации открыт в павильоне "Космос", там 120 образцов летательных аппаратов.
Здесь же самый большой в России океанариум — "Москвариум", где обитают 12 тысяч рыб и животных. На водной сцене проводят шоу с участием дельфинов, морских львов, косаток и моржей.
В Парке ремесел устраивают мастер-классы в студии керамики, сыроварне, можно обучиться производству елочных игрушек, флористике, изготовлению витражей, искусству фотографии.
Самая знаменитая обзорная площадка столицы — Воробьевы горы. Это традиционное место для фотографий в день свадьбы, любимая аллея для прогулок студентов расположенного неподалеку МГУ, территория встречи байкеров. Отсюда идеальный вид на салюты и фейерверки.
В 2018 году это место с Воробьевской набережной и противоположным берегом Москвы-реки связала канатная дорога протяженностью 720 метров.
Время в пути — около пяти минут. Можно быстрее — за 60 секунд на зиплайне, если хочется экстрима. Перепад высот — 50 метров, скорость передвижения — до 60 километров в час, эмоций — море.
Самая знаменитая обзорная площадка столицы — Воробьевы горы. Это традиционное место для фотографий в день свадьбы, любимая аллея для прогулок студентов расположенного неподалеку МГУ, территория встречи байкеров. Отсюда идеальный вид на салюты и фейерверки.
В 2018 году это место с Воробьевской набережной и противоположным берегом Москвы-реки связала канатная дорога протяженностью 720 метров.
Время в пути — около пяти минут. Можно быстрее — за 60 секунд на зиплайне, если хочется экстрима. Перепад высот — 50 метров, скорость передвижения — до 60 километров в час, эмоций — море.
В конце 2021-го в здании бывшей электростанции на Болотной набережной открыли "Дом культуры ГЭС-2".
В новом музее проводят выставки, лекции, мастер-классы, семинары, литературные встречи, устраивают диджей-сеты.
В кинотеатре арт-центра предлагают посмотреть фестивальные картины на языке оригинала. Здесь можно посидеть в библиотеке, перекусить в кафе или пекарне, купить книги, пластинки или аксессуары в магазинах.
Рядом со зданием — необычная скульптура "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера, появление которой год назад вызвало в Москве скандал. Впрочем, теперь к ней, кажется, привыкли.
В конце 2021-го в здании бывшей электростанции на Болотной набережной открыли "Дом культуры ГЭС-2".
В новом музее проводят выставки, лекции, мастер-классы, семинары, литературные встречи, устраивают диджей-сеты.
В кинотеатре арт-центра предлагают посмотреть фестивальные картины на языке оригинала. Здесь можно посидеть в библиотеке, перекусить в кафе или пекарне, купить книги, пластинки или аксессуары в магазинах.
Рядом со зданием — необычная скульптура "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера, появление которой год назад вызвало в Москве скандал. Впрочем, теперь к ней, кажется, привыкли.