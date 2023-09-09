https://ria.ru/20230909/kuzbass-1895218648.html
Явка на выборах в Кузбассе превысила 69 процентов
Явка на выборах в Кузбассе превысила 69 процентов - РИА Новости, 09.09.2023
Явка на выборах в Кузбассе превысила 69 процентов
Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 69,39%, сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии Кемеровской области. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:52
2023-09-09T17:52
2023-09-09T17:52
единый день голосования в россии — 2023
кемеровская область
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894717363_0:145:2940:1800_1920x0_80_0_0_fbf5fac344830d4d562944e80d67cc4f.jpg
КЕМЕРОВО, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 69,39%, сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии Кемеровской области. "По итогам второго дня голосования явка на выборах в Кузбассе составила 69,39%", – сообщил региональный избирком. Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В законодательное собрание Кузбасса зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР. В регионе работают 1604 избирательных участка. В Кузбассе на 1 июля 2023 года зарегистрировано 1 911 668 избирателей. Голосование обеспечивают 17 тысяч членов избирательных комиссий. За голосованием следят более 7 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Кузбасса.
https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894717363_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_80c837cb21dffa0ac37188c645e7a5b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, кемеровская область, сергей цивилев
Единый день голосования в России — 2023, Кемеровская область, Сергей Цивилев
Явка на выборах в Кузбассе превысила 69 процентов
Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 69,3%