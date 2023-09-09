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Явка на выборах в Кузбассе превысила 69 процентов - РИА Новости, 09.09.2023
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17:52 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/kuzbass-1895218648.html
Явка на выборах в Кузбассе превысила 69 процентов
Явка на выборах в Кузбассе превысила 69 процентов - РИА Новости, 09.09.2023
Явка на выборах в Кузбассе превысила 69 процентов
Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 69,39%, сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии Кемеровской области. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:52
2023-09-09T17:52
единый день голосования в россии — 2023
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 69,39%, сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии Кемеровской области. "По итогам второго дня голосования явка на выборах в Кузбассе составила 69,39%", – сообщил региональный избирком. Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В законодательное собрание Кузбасса зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР. В регионе работают 1604 избирательных участка. В Кузбассе на 1 июля 2023 года зарегистрировано 1 911 668 избирателей. Голосование обеспечивают 17 тысяч членов избирательных комиссий. За голосованием следят более 7 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Кузбасса.
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единый день голосования в россии — 2023, кемеровская область, сергей цивилев
Единый день голосования в России — 2023, Кемеровская область, Сергей Цивилев
Явка на выборах в Кузбассе превысила 69 процентов

Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 69,3%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАгитационный баннер к Единому дню голосования
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Агитационный баннер к Единому дню голосования. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Кузбассе по итогам второго дня голосования составила 69,39%, сообщается в телеграм-канале избирательной комиссии Кемеровской области.
"По итогам второго дня голосования явка на выборах в Кузбассе составила 69,39%", – сообщил региональный избирком.
Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления.
На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ).
В законодательное собрание Кузбасса зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР.
В регионе работают 1604 избирательных участка. В Кузбассе на 1 июля 2023 года зарегистрировано 1 911 668 избирателей. Голосование обеспечивают 17 тысяч членов избирательных комиссий. За голосованием следят более 7 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Кузбасса.
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Единый день голосования в России — 2023Кемеровская областьСергей Цивилев
 
 
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