Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии
Моди анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа.
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"Этот коридор покажет устойчивый путь всему миру", — сказал премьер на пресс-конференции с лидерами всех участвующих в проекте стран.
Инициатива, получившая официальное название "Экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа", совместно возглавляемая Индией и США, станет первой в своем роде инициативой по сотрудничеству в сфере связи и инфраструктуры с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет инвестировать в новую железнодорожную линию из Анголы в сторону Индийского океана.
"Это создаст рабочие места и повысит продовольственную безопасность. Это революционная инвестиция. Мир находится на переломном этапе истории. Давайте работать вместе", — сказал Байден.
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что королевство надеется на реализацию этой инициативы.
"Это будет самая прямая связь между Индией, Ближним Востоком и Европой. Это позволит путешествовать на 40% быстрее", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.