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Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии

Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии - РИА Новости, 09.09.2023

Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:10

2023-09-09T17:10

2023-09-09T17:17

в мире

индия

нарендра моди

большая двадцатка

урсула фон дер ляйен

джо байден

сша

саудовская аравия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа. "Этот коридор покажет устойчивый путь всему миру", — сказал премьер на пресс-конференции с лидерами всех участвующих в проекте стран. Инициатива, получившая официальное название "Экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа", совместно возглавляемая Индией и США, станет первой в своем роде инициативой по сотрудничеству в сфере связи и инфраструктуры с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и Штатов. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет инвестировать в новую железнодорожную линию из Анголы в сторону Индийского океана. "Это создаст рабочие места и повысит продовольственную безопасность. Это революционная инвестиция. Мир находится на переломном этапе истории. Давайте работать вместе", — сказал Байден. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что королевство надеется на реализацию этой инициативы. "Это будет самая прямая связь между Индией, Ближним Востоком и Европой. Это позволит путешествовать на 40% быстрее", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230909/tablichka-1895152294.html

https://ria.ru/20230909/afrosoyuz-1895142642.html

индия

сша

саудовская аравия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, нарендра моди, большая двадцатка, урсула фон дер ляйен, джо байден, сша, саудовская аравия, еврокомиссия, евросоюз