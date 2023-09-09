Рейтинг@Mail.ru
Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 09.09.2023 (обновлено: 17:17 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/koridor-1895213480.html
Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии
Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии - РИА Новости, 09.09.2023
Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:10
2023-09-09T17:17
в мире
индия
нарендра моди
большая двадцатка
урсула фон дер ляйен
джо байден
сша
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891604480_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_39feb2c46a4d6097bedc7fd45ef0a201.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа. "Этот коридор покажет устойчивый путь всему миру", — сказал премьер на пресс-конференции с лидерами всех участвующих в проекте стран. Инициатива, получившая официальное название "Экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа", совместно возглавляемая Индией и США, станет первой в своем роде инициативой по сотрудничеству в сфере связи и инфраструктуры с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и Штатов. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет инвестировать в новую железнодорожную линию из Анголы в сторону Индийского океана. "Это создаст рабочие места и повысит продовольственную безопасность. Это революционная инвестиция. Мир находится на переломном этапе истории. Давайте работать вместе", — сказал Байден. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что королевство надеется на реализацию этой инициативы. "Это будет самая прямая связь между Индией, Ближним Востоком и Европой. Это позволит путешествовать на 40% быстрее", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230909/tablichka-1895152294.html
https://ria.ru/20230909/afrosoyuz-1895142642.html
индия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891604480_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_2b5fa5017bc2f34b12b1c949b0841e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, нарендра моди, большая двадцатка, урсула фон дер ляйен, джо байден, сша, саудовская аравия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Индия, Нарендра Моди, Большая двадцатка, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, США, Саудовская Аравия, Еврокомиссия, Евросоюз
Моди анонсировал запуск нового экономического коридора с участием Индии

Моди анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа.
«
"Этот коридор покажет устойчивый путь всему миру", — сказал премьер на пресс-конференции с лидерами всех участвующих в проекте стран.
Инициатива, получившая официальное название "Экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа", совместно возглавляемая Индией и США, станет первой в своем роде инициативой по сотрудничеству в сфере связи и инфраструктуры с участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и Штатов.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет инвестировать в новую железнодорожную линию из Анголы в сторону Индийского океана.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на саммите Большой двадцатки в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия"
Вчера, 10:11
"Это создаст рабочие места и повысит продовольственную безопасность. Это революционная инвестиция. Мир находится на переломном этапе истории. Давайте работать вместе", — сказал Байден.
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что королевство надеется на реализацию этой инициативы.
"Это будет самая прямая связь между Индией, Ближним Востоком и Европой. Это позволит путешествовать на 40% быстрее", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Баннер, расклеенный в преддверии саммита G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20
Вчера, 08:41
 
В миреИндияНарендра МодиБольшая двадцаткаУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденСШАСаудовская АравияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала