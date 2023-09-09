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На выборах губернатора Омской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 09.09.2023
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05:23 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895132305.html
На выборах губернатора Омской области открылись избирательные участки
На выборах губернатора Омской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 09.09.2023
На выборах губернатора Омской области открылись избирательные участки
Участки для голосования открылись в субботу в Омской области на выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:23
2023-09-09T05:23
омская область
омск
россия
виталий хоценко
александр бурков
виктор назаров
лдпр
коммунисты россии
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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Участки для голосования открылись в субботу в Омской области на выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. По данным областного избиркома, в области зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей, в том числе в Омске – более 870 тысяч избирателей. Также пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области: всего 18 избирательных кампаний на частях территорий 13 районов Омской области. "Выборы в Омской области будут длиться два дня - субботу 9 сентября и воскресенье 10 сентября - в формате прямого голосования. Избирательные участки открываются в 8.00 (5.00 мск) и закрываются в 20.00 (17.00 мск). Проведение голосования будут обеспечивать 1730 участковых комиссий. Это более 14500 человек", - сообщили в избиркоме Омской области. Изначально на пост главы региона выдвигалось восемь кандидатов. К настоящему моменту осталось четыре претендента: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В областном избиркоме отметили, досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено. Не будет и дистанционного электронного голосования. Ранее губернатором Омской области был выбран член Госдумы Александр Бурков ("Справедливая Россия"). Он был назначен исполняющим обязанности губернатора Омской области в октябре 2017 года, сменив губернатора, действовавшего два срока, Виктора Назарова. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент РФ Владимир Путин одобрил просьбу и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.
https://ria.ru/20230908/itogi-1895087953.html
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омская область, омск, россия, виталий хоценко, александр бурков, виктор назаров, лдпр, коммунисты россии, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, политика
Омская область, Омск, Россия, Виталий Хоценко, Александр Бурков, Виктор Назаров, ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, Политика
На выборах губернатора Омской области открылись избирательные участки

В Омской области на выборах главы региона открылись участки для голосования

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИзбирательный участок
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Избирательный участок. Архивное фото
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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Участки для голосования открылись в субботу в Омской области на выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области.
По данным областного избиркома, в области зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей, в том числе в Омске – более 870 тысяч избирателей. Также пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области: всего 18 избирательных кампаний на частях территорий 13 районов Омской области.
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"Выборы в Омской области будут длиться два дня - субботу 9 сентября и воскресенье 10 сентября - в формате прямого голосования. Избирательные участки открываются в 8.00 (5.00 мск) и закрываются в 20.00 (17.00 мск). Проведение голосования будут обеспечивать 1730 участковых комиссий. Это более 14500 человек", - сообщили в избиркоме Омской области.
Изначально на пост главы региона выдвигалось восемь кандидатов. К настоящему моменту осталось четыре претендента: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В областном избиркоме отметили, досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено. Не будет и дистанционного электронного голосования.
Ранее губернатором Омской области был выбран член Госдумы Александр Бурков ("Справедливая Россия"). Он был назначен исполняющим обязанности губернатора Омской области в октябре 2017 года, сменив губернатора, действовавшего два срока, Виктора Назарова. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент РФ Владимир Путин одобрил просьбу и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.
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