https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895132305.html

На выборах губернатора Омской области открылись избирательные участки

На выборах губернатора Омской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 09.09.2023

На выборах губернатора Омской области открылись избирательные участки

Участки для голосования открылись в субботу в Омской области на выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T05:23

2023-09-09T05:23

2023-09-09T05:23

омская область

омск

россия

виталий хоценко

александр бурков

виктор назаров

лдпр

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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Участки для голосования открылись в субботу в Омской области на выборах главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. По данным областного избиркома, в области зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей, в том числе в Омске – более 870 тысяч избирателей. Также пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области: всего 18 избирательных кампаний на частях территорий 13 районов Омской области. "Выборы в Омской области будут длиться два дня - субботу 9 сентября и воскресенье 10 сентября - в формате прямого голосования. Избирательные участки открываются в 8.00 (5.00 мск) и закрываются в 20.00 (17.00 мск). Проведение голосования будут обеспечивать 1730 участковых комиссий. Это более 14500 человек", - сообщили в избиркоме Омской области. Изначально на пост главы региона выдвигалось восемь кандидатов. К настоящему моменту осталось четыре претендента: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В областном избиркоме отметили, досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено. Не будет и дистанционного электронного голосования. Ранее губернатором Омской области был выбран член Госдумы Александр Бурков ("Справедливая Россия"). Он был назначен исполняющим обязанности губернатора Омской области в октябре 2017 года, сменив губернатора, действовавшего два срока, Виктора Назарова. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент РФ Владимир Путин одобрил просьбу и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.

https://ria.ru/20230908/itogi-1895087953.html

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