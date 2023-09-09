https://ria.ru/20230909/g20-1895119794.html

В Нью-Дели открывается саммит G20

В Нью-Дели открывается саммит G20 - РИА Новости, 09.09.2023

В Нью-Дели открывается саммит G20

Принятие в члены "Большой двадцатки" Африканского союза, современные глобальные вызовы, положение развивающихся стран и стран Глобального Юга, а также ситуация... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T00:14

2023-09-09T00:14

2023-09-09T00:14

украина

россия

китай

нарендра моди

сергей лавров

владимир путин

большая двадцатка

африканский союз

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Принятие в члены "Большой двадцатки" Африканского союза, современные глобальные вызовы, положение развивающихся стран и стран Глобального Юга, а также ситуация на Украине – это лишь часть вопросов, которые будут обсуждать лидеры и представители государств G20, которые в эти выходные собрались на саммит в Нью-Дели. Как отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди, председательство Нью-Дели "стремится преодолеть разногласия, разрушить барьеры и посеять семена сотрудничества, которые питают мир, где единство преобладает над разногласиями, где общая судьба затмевает изоляцию". "Как президент "Большой двадцатки", мы пообещали расширить глобальный диалог, гарантируя, что каждый голос будет услышан и каждая страна внесет свой вклад. Я уверен, что мы подкрепили наше обещание действиями и результатами", - написал Моди в статье, опубликованной незадолго до начала саммита. Не в последнюю очередь это касается вопроса о принятии в постоянные члены G20 Африканского союза - организации, объединяющей 55 государств африканского континента. В июне Моди обратился с письмом к лидерам G20, предлагая предоставить Африканскому союзу полноправное членство в группе. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает подключение Африканского союза к ведущим международным объединениям, одной из первых поддержала инициативу предоставить Африке членство в G20, Москва рассчитывает, что это решение будет принято в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели. Также поддержку этого решения высказали многие другие страны и объединения, в том числе ЕС. В случае одобрения постоянного членства в G20 у Афросоюза будет такой же статус в организации, как и у ЕС. И если вопрос с принятием Афросоюза в члены G20 получил широкую поддержку, то другие вопросы, в частности предложения по климату и формулировки по Украине, в итоговой декларации саммита могут вызвать серьезное возражение. Как отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Китай на саммите стран G20 выступит против предложений по климату и формулировок с осуждением России по ситуации на Украине. Он описал переговоры между официальными лицами стран группы как непростые, а источники агентства Bloomberg, которое цитировало заявление британского премьера, назвали атмосферу перед саммитом в этом году особенно напряженной. Отмечается, что в ходе переговоров по климату Пекин поднимал тему предоставления доступа к технологиям полупроводников для помощи развивающимся странам в вопросе перехода к использованию чистой энергии. Кроме того, такой шаг подчеркивает недовольство Пекина введенными Вашингтоном ограничениями в отношении КНР в сфере полупроводников. Помимо Китая против некоторых предложений по климату также выступают Россия, ЮАР и Саудовская Аравия, добавили источники издания. Главной интригой встречи лидеров G20 остается вопрос, смогут ли они принять совместную декларацию и в какой форме будет подписан документ. За время председательства Индии в G20 министры "большой двадцатки" ни разу не смогли согласовать совместные декларации. По итогам всех встреч на уровне министров, в частности, встречи глав МИД G20, были подписаны "итоговый документ и резюме председателя". Подобный документ принимается в случае отсутствия консенсуса по одному или нескольким пунктам. Точкой преткновения стало включение в текст деклараций пункта, касающегося Украины, против которого выступали Россия и Китай. В частности, официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя вопрос о том, согласится ли Китай осудить военные действия на Украине в итоговой декларации саммита G20, заявила, что "двадцатка" - платформа экономического сотрудничества, ей нужно сосредоточиться на вопросах макроэкономической политики. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в ЕС, при подготовке итогового документа Индия предложила проект заявления по Украине, который не осуждает российскую специальную военную операцию, но страны G7 не смогли с ним согласиться. "(Проект) недостаточен для G7, Европейского союза и наших членов, потому что он не идет достаточно далеко", - отметил источник. В свете неясности по поводу итоговой декларации в Москве указывали, что ряд стран в G20 пытаются внедрить в повестку сообщества темы, выходящие за ее мандат обсуждения финансово-экономических проблем, путей их решения, а именно антикитайские и антироссийские сюжеты, в частности украинский кризис. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал вероятность отсутствия итоговой декларации в случае, если в заявлении не будет отражена российская позиция. В то же время Лавров заявлял, что иногда ввиду непримиримых разногласий председательствующая сторона выпускает коммюнике, не обязывающее ни одну страну ни к чему, что там написано. "Это нехорошо, но не наш выбор. Еще вариант – принять документ, посвященный конкретным решениям в сфере компетенции "двадцатки". Все остальное пусть каждый скажет от своего имени", - заявлял российский министр. Как сообщил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант, декларация саммита лидеров G20 в Нью-Дели "почти готова" и будет предложена для подписания. Вместе с тем он отметил, что не хотел бы говорить о достижениях этой декларации до ее подписания. "Нью-Делийская декларация почти готова. Я не хотел бы останавливаться на этом, потому что эта декларация будет рекомендована лидерам во время саммита, и лидеры затем примут ее. И только после того, как она будет принята, мы сможем говорить о реальных достижениях этой декларации", - сказал он на специальной пресс-конференции МИД Индии, посвященной предстоящему саммиту.

https://ria.ru/20230908/sammit-1895070035.html

https://ria.ru/20230908/erdogan-1894883512.html

https://ria.ru/20230908/sammit-1894874033.html

https://ria.ru/20230906/bayden-1894637288.html

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