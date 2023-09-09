https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html

СМИ: Эрдоган призвал G20 выполнить требования России ради зерновой сделки

СМИ: Эрдоган призвал G20 выполнить требования России ради зерновой сделки - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: Эрдоган призвал G20 выполнить требования России ради зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить "зерновую сделку", передает агентство... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:49

2023-09-09T10:49

2023-09-09T11:01

экономика

россия

турция

большая двадцатка

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить "зерновую сделку", передает агентство Блумберг."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить сделку, которая позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие", - говорится в сообщении агентства.Как отмечают источники, Эрдоган добивается этого на закрытых встречах с лидерами.По данным трех турецких чиновников, Турция просит мировых лидеров оказать "содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения компанией Lloyd's of London", а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия вернётся к "зерновой сделке" только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, турция, большая двадцатка, реджеп тайип эрдоган