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Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Джонсон стал почетным доктором Львовского университета - РИА Новости, 09.09.2023

Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T23:15

2023-09-09T23:15

2023-09-09T23:15

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на Украину, сообщил в субботу телеканал Sky News. "Экс-премьер получил степень Doctor Honoris Causa (почетный доктор – ред.) Львовского национального университета имени Ивана Франко", - сообщает телеканал. По данным телеканала, вуз присуждает эту степень на основании заслуг соискателя, даже если он не имел прямого отношения к учебному заведению. Sky News также опубликовал фотографии с церемонии награждения, на которых Джонсон одет в черный плащ и шляпу. В пятницу о прибытии Джонсона в Киев сообщил Владимир Зеленский.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, украина, киев, владимир зеленский, борис джонсон, львов