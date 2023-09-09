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Джонсон стал почетным доктором Львовского университета - РИА Новости, 09.09.2023
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23:15 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/dzhonson-1895249414.html
Джонсон стал почетным доктором Львовского университета
Джонсон стал почетным доктором Львовского университета - РИА Новости, 09.09.2023
Джонсон стал почетным доктором Львовского университета
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:15
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на Украину, сообщил в субботу телеканал Sky News. "Экс-премьер получил степень Doctor Honoris Causa (почетный доктор – ред.) Львовского национального университета имени Ивана Франко", - сообщает телеканал. По данным телеканала, вуз присуждает эту степень на основании заслуг соискателя, даже если он не имел прямого отношения к учебному заведению. Sky News также опубликовал фотографии с церемонии награждения, на которых Джонсон одет в черный плащ и шляпу. В пятницу о прибытии Джонсона в Киев сообщил Владимир Зеленский.
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в мире, великобритания, украина, киев, владимир зеленский, борис джонсон, львов
В мире, Великобритания, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Львов
Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Sky News: бывший премьер Британии стал почетным доктором Львовского университета

© AP Photo / Frank AugsteinБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на Украину, сообщил в субботу телеканал Sky News.
«
"Экс-премьер получил степень Doctor Honoris Causa (почетный доктор – ред.) Львовского национального университета имени Ивана Франко", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, вуз присуждает эту степень на основании заслуг соискателя, даже если он не имел прямого отношения к учебному заведению.
Sky News также опубликовал фотографии с церемонии награждения, на которых Джонсон одет в черный плащ и шляпу.
В пятницу о прибытии Джонсона в Киев сообщил Владимир Зеленский.
 
В миреВеликобританияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонЛьвов
 
 
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