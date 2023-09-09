Президент Румынии сообщил генсеку НАТО об обнаружении новых обломков дрона
Президент Румынии Йоханнис сообщил генсеку НАТО о новых найденных обломках дрона
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона, сообщила пресс-служба главы государства.
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"Идентификация сегодня румынскими властями на территории недалеко от границы с Украиной новых фрагментов беспилотников, аналогичных тем, которые используются российской армией, свидетельствует о том, что имело место абсолютно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии, государства-союзника по НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе...", — говорится в заявлении.
Йоханнис отметил, что провел телефонный разговор со Столтенбергом и проинформировал его о находке. В ответ генсек НАТО заявил, что альянс полностью поддерживает Румынию, о чем, в частности, свидетельствует недавнее решение США переслать в страну истребители F-16 для охраны воздушного пространства.
В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников. Глава военного ведомства подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент страны Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.
В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с беспилотниками.
Сегодня министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты дрона, похожего на те, которые якобы используют российские военные. Представитель Минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке.
В ночь на понедельник в Одесской области объявили воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий.
Пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко написал в соцсетях, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Его слова опроверг президент республики Клаус Йоханнис. Он заявил, что в стране не падали не только российские беспилотники, но даже их детали, поскольку государство контролирует свое воздушное пространство.