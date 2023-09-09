https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895218375.html
FT: декларация G20 стала ударом для Запада
FT: декларация G20 стала ударом для Запада - РИА Новости, 09.09.2023
FT: декларация G20 стала ударом для Запада
Декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины, сообщает британская газета... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:47
2023-09-09T17:47
2023-09-09T17:51
в мире
киев
индия
большая двадцатка
нато
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895214922_0:78:3365:1971_1920x0_80_0_0_edbf2b22b35340b2905c5f244a7fd893.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины, сообщает британская газета Financial Times. "Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, формулировки G20, посвященные Украине, говорят об отсутствии глобального консенсуса в поддержку Киева. "В декларации саммита в Нью-Дели говорится только о "войне на Украине" - формулировка, которую сторонники Киева, такие как США и союзники по НАТО, ранее отвергали, поскольку она подразумевает, что обе стороны в равной степени причастны к этому", - отмечает газета. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
киев
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895214922_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_c8c48cdda7ce26aa362cf3affb8aaa2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, индия, большая двадцатка, нато, саммит g20
В мире, Киев, Индия, Большая двадцатка, НАТО, Саммит G20
FT: декларация G20 стала ударом для Запада
FT: декларация G20 стала ударом по Западу из-за отсутствия консенсуса по Украине