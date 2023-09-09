https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895218375.html

FT: декларация G20 стала ударом для Запада

FT: декларация G20 стала ударом для Запада - РИА Новости, 09.09.2023

FT: декларация G20 стала ударом для Запада

Декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины, сообщает британская газета... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:47

2023-09-09T17:47

2023-09-09T17:51

в мире

киев

индия

большая двадцатка

нато

саммит g20

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины, сообщает британская газета Financial Times. "Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, формулировки G20, посвященные Украине, говорят об отсутствии глобального консенсуса в поддержку Киева. "В декларации саммита в Нью-Дели говорится только о "войне на Украине" - формулировка, которую сторонники Киева, такие как США и союзники по НАТО, ранее отвергали, поскольку она подразумевает, что обе стороны в равной степени причастны к этому", - отмечает газета. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, индия, большая двадцатка, нато, саммит g20