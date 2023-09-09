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FT: декларация G20 стала ударом для Запада - РИА Новости, 09.09.2023
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17:47 09.09.2023 (обновлено: 17:51 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895218375.html
FT: декларация G20 стала ударом для Запада
FT: декларация G20 стала ударом для Запада - РИА Новости, 09.09.2023
FT: декларация G20 стала ударом для Запада
Декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины, сообщает британская газета... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:47
2023-09-09T17:51
в мире
киев
индия
большая двадцатка
нато
саммит g20
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины, сообщает британская газета Financial Times. "Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, формулировки G20, посвященные Украине, говорят об отсутствии глобального консенсуса в поддержку Киева. "В декларации саммита в Нью-Дели говорится только о "войне на Украине" - формулировка, которую сторонники Киева, такие как США и союзники по НАТО, ранее отвергали, поскольку она подразумевает, что обе стороны в равной степени причастны к этому", - отмечает газета. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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в мире, киев, индия, большая двадцатка, нато, саммит g20
В мире, Киев, Индия, Большая двадцатка, НАТО, Саммит G20
FT: декларация G20 стала ударом для Запада

FT: декларация G20 стала ударом по Западу из-за отсутствия консенсуса по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Саммит G20 в Нью-Дели
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины, сообщает британская газета Financial Times.
«
"Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает издание, формулировки G20, посвященные Украине, говорят об отсутствии глобального консенсуса в поддержку Киева.
«
"В декларации саммита в Нью-Дели говорится только о "войне на Украине" - формулировка, которую сторонники Киева, такие как США и союзники по НАТО, ранее отвергали, поскольку она подразумевает, что обе стороны в равной степени причастны к этому", - отмечает газета.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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