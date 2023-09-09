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Пашинян заявил о готовности обсудить с Алиевым условия деэскалации - РИА Новости, 09.09.2023
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11:20 09.09.2023 (обновлено: 15:25 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/deeskalatsiya-1895159019.html
Пашинян заявил о готовности обсудить с Алиевым условия деэскалации
Пашинян заявил о готовности обсудить с Алиевым условия деэскалации - РИА Новости, 09.09.2023
Пашинян заявил о готовности обсудить с Алиевым условия деэскалации
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов экстренно обсудить с главой Азербайджана Ильхамом... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:20
2023-09-09T15:25
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
ильхам алиев
никол пашинян
эммануэль макрон
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ЕРЕВАН, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов экстренно обсудить с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым снижение напряженности на границе, сообщается на сайте армянского кабмина. "Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности", — отметили в ведомстве.Во время телефонного разговора лидеры двух государств обсудили тему ухудшающегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе "из-за незаконного блокирования Лачинского коридора". Кроме того, Пашинян и Макрон затронули тему концентрации азербайджанских военных в этом регионе и роста напряженности на границе между странами.Премьер Армении также подтвердил приверженность Еревана Пражским соглашениям от 6 октября 2022 года и Брюссельским договоренностям от 14 мая 2023-го. Кроме того, он высказался за решение всех споров только методами дипломатии и в конструктивной атмосфере.В свою очередь, Макрон заявил о готовности Парижа поддержать действия по установлению мира в этом регионе.Позднее в армянском ведомстве сообщили, что эти же вопросы Пашинян обсудил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Накануне Минобороны Армении заявило, что последние два дня обстановка на границе с Азербайджаном продолжает оставаться напряженной из-за скопления вооруженных сил соседней страны. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили КПП на границе с Арменией в начале дороги в Лачинском коридоре, ведущей в Степанакерт. КПП находится на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом расположен наблюдательный пост российских миротворцев. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. В мае 2023 года Пашинян подчеркнул, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что две закавказские республики могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
https://ria.ru/20230908/posol-1895072950.html
https://ria.ru/20230902/obstrel-1893869499.html
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, эммануэль макрон
В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон
Пашинян заявил о готовности обсудить с Алиевым условия деэскалации

Пашинян заявил Макрону о готовности к экстренным переговорам с Алиевым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов экстренно обсудить с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым снижение напряженности на границе, сообщается на сайте армянского кабмина.
«
"Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности", — отметили в ведомстве.
Во время телефонного разговора лидеры двух государств обсудили тему ухудшающегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе "из-за незаконного блокирования Лачинского коридора". Кроме того, Пашинян и Макрон затронули тему концентрации азербайджанских военных в этом регионе и роста напряженности на границе между странами.
Премьер Армении также подтвердил приверженность Еревана Пражским соглашениям от 6 октября 2022 года и Брюссельским договоренностям от 14 мая 2023-го. Кроме того, он высказался за решение всех споров только методами дипломатии и в конструктивной атмосфере.
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В свою очередь, Макрон заявил о готовности Парижа поддержать действия по установлению мира в этом регионе.
Позднее в армянском ведомстве сообщили, что эти же вопросы Пашинян обсудил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Накануне Минобороны Армении заявило, что последние два дня обстановка на границе с Азербайджаном продолжает оставаться напряженной из-за скопления вооруженных сил соседней страны.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле позиций на границе
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В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили КПП на границе с Арменией в начале дороги в Лачинском коридоре, ведущей в Степанакерт. КПП находится на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом расположен наблюдательный пост российских миротворцев. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждать будущий мирный договор. В мае 2023 года Пашинян подчеркнул, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что две закавказские республики могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если позиция Армении не изменится.
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3 августа, 11:12
 
В миреАрменияАзербайджанНагорный КарабахИльхам АлиевНикол ПашинянЭммануэль Макрон
 
 
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